Aurora Ramazzotti, Global Brand Ambassador, è ancora una volta protagonista della nuova campagna Morellato, firmata da Nima Benati.

Morellato lancia la Campagna Primavera Estate 2023 e la seconda edizione del #MorellatoNextTalent.

Aurora Ramazzotti per Morellato

Protagonista della campagna ancora una volta Aurora Ramazzotti, Global Brand Ambassador, con il suo dolcissimo pancione. Un'immagine positiva e inclusiva, fresca e molto contemporanea.

La campagna è firmata da Nima Benati. Colori accesi e brillanti animano i nuovi scatti, richiamando i toni vivaci dell’estate con un’estetica glamour e contemporanea.

La seconda edizione del #MorellatoNextTalent

Il backstage della campagna Morellato firmata da Nima Benati

Prende il via il 16 marzo sui canali social del brand, la seconda edizione del #MorellatoNextTalent: Dimostra il tuo talento, contest social volto a dare visibilità a giovani talenti nel campo dell’immagine e della comunicazione, avvicinandoli al mondo del lavoro: fotografi, stylist, hair&makeup artist, set designer.

L'obiettivo del contest è di sostenere lo “youth empowerment”, offrendo ai giovani professionisti o aspiranti tali, la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro, attraverso un’esperienza formativa a 360 gradi.

I talent selezionati potranno, infatti, seguire il processo creativo della prossima campagna Morellato autunno/inverno 2023 che sarà nuovamente diretta da Nima Benati sempre con Aurora Ramazzotti.

Successivamente avranno la straordinaria opportunità, di creare e realizzare in autonomia una produzione fotografica ad hoc, per la comunicazione social del brand.

Come partecipare

L’unico requisito richiesto per partecipare al contest, è avere un’età compresa tra i 18 ai 30 anni. Il resto è molto semplice: dal 16 marzo al 12 aprile, basterà postare sulla propria pagina Instagram una foto e/o un video del lavoro che meglio rappresenta il proprio talento, con un piccolo copy

di presentazione all’interno del post, taggando il brand @morellato_official e utilizzando l’hashtag ufficiale #MorellatoNextTalent2. I talent verranno selezionati in base alle loro competenze negli ambiti di riferimento e la giuria, composta da Nima Benati e Morellato, sceglierà i lavori migliori (uno per categoria).

I vincitori verranno annunciati entro fine aprile da Nima Benati attraverso una IG story pubblicata sul proprio profilo Instagram e su quello di Morellato.