C 'è chi li ama in versione military, nella nuance verde oliva o con stampa camouflage. E poi c'è chi, sì, mai come questa stagione ha voglia di sperimentare le novità. Prima tra tutte? Nuance energiche e raso luminoso: i cargo non sono mai stati così chic!

La moda primavera-estate 2023 prende in prestito un capo emblematico dal guardaroba del workwear, i pantaloni cargo. Lo stile utility e funzionale abbraccia la femminilità senza perdere il contatto con le sue origini: nacquero per rispondere alle esigenze degli operai (le maxi tasche, non a caso, servivano a contenere e trasportare attrezzi da lavoro). In seguito, i cargo furono poi adottati anche nel mondo militare, finché negli anni Novanta non fecero capolinea sulle passerelle del prêt-à-porter: l'inizio di un idillio. Vediamo dunque come indossarli oggi, ora che anche le sfilate moda primavera-estate 2023 hanno fatto dei cargo il must-have di questa stagione. Declinandoli in ogni possibile variazione.

I pantaloni cargo in raso dalle sfilate

Di tutte le tendenze avvistate in passerella, questa è per noi la più chic. Ti piacerebbe indossare dei pantaloni cargo che sono estremamente sofisticati? Bene, la versione in raso lucido e luminoso è sicuramente quella che fa al caso tuo. Li abbiamo visti in sfilata da Fendi, dove il look primavera-estate 2023 da provare subito si compone di cargo verde menta e maglia color panna con maniche lunghe e colletto stondato. Sotto i pantaloni, sneakers colorate en pendant. Anche Versace sperimenta il raso colorato, ma nella versione fluo: via libera al rosa nella sua tonalità evidenziatore.

Foto Launchmetrics. Fendi primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics. Versace primavera-estate 2023.

I pantaloni cargo in denim dalle sfilate

È il fascino del workwear che ritorna. Con il denim, i pantaloni cargo acquisiscono un fascino grunge che non dispiace affatto, anzi rappresenta al meglio la coolness che desideriamo per i nostri look a prova di tendenze moda primavera-estate 2023. In passerella da Ferrari, trionfa l'effetto bleach: il denim vira dal bianco all'indigo. Come si indossano i cargo? Con giacca di jeans abbinata, per un vero risultato finale da bad girl. Impossibile omettere poi l'interpretazione della tendenza secondo Blumarine: la silhouette cambia, ma il concetto dei maxi tasconi resta. Ora sono i pantaloni aderenti e a zampa ad appropriarsi del fascino dei cargo.

Foto Launchmetrics. Ferrari primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics. Blumarine primavera-estate 2023.

I cargo in versione bermuda dalle sfilate

Sì, siamo lungimiranti. Dalla primavera, guardiamo già anche all'estate 2023: le sfilate propongono pantaloni cargo anche nel taglio bermuda (al ginocchio, per intenderci). Complice la visione creativa della casa di moda Zimmermann, dove sono proposti in un look total white e in abbinamento a un top di pizzo particolarmente scenico. Non da meno è quanto fa Matthew Williams, direttore creativo di Givenchy: è di nuovo la tendenza denim a esprimersi attraverso i pantaloni cargo, puntualmente con giacca di jeans abbinata, seppur stavolta vinca comunque il taglio short.

Foto Launchmetrics. Zimmermann primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics. Givenchy primavera-estate 2023.

I cargo in stile military dalle sfilate

Camouflage e verde oliva: ai pantaloni cargo in stile military noi non resistiamo. Come portarli? Ti invitiamo a prendere ispirazione dal look Dior moda primavera-estate 2023, portato in passerella a Parigi dalla direttrice creativa della maison, Maria Grazia Chiuri. I pantaloni cargo verde militare incontrano qui la tendenza fiori, con un capospalla sul quale spicca un ricco ricamo bucolico. La vera chicca secondo Dior? Le ballerine in vernice nera, proprio lì dove avresti probabilmente immaginato un paio di anfibi. Spazio poi al camouflage, la stampa mimetica fa da leitmotiv in passerella da Vivienne Tam.

Foto Launchmetrics. Dior primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics. Vivienne Tam primavera-estate 2023.

Street style: la tendenza cargo secondo le it-girls

Denim, camouflage e variazioni sul tema formato minigonna: neppure le it-girls protagoniste dello street style internazionale possono dire di no ai pantaloni cargo. C'è chi detta tendenze in passerella e chi invece lo fa tra le strade delle capitali della moda, e anche a loro è doveroso rubare qualche idea moda da testare subito. Qui te ne proponiamo tre, a cominciare dalla minigonna in chiave cargo, un trionfo assoluto della femminilità. Fino a toccare due dei diktat già analizzati in sfilata: denim e fantasia militare. Gli ingredienti segreti per la buon riuscita del look? Self-confidence e tanta voglia di osare.

Foto Launchmetrics.

Foto Launchmetrics.