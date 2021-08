5 ragioni per cui dovresti rivalutare la boiserie per le tue pareti

R affinata, elegante, e di grande personalità. Non solo nella Reggia di Versailles: la boiserie sta bene anche in un appartamento in città

Raffinata, elegante e d'atmosfera. Le boiserie tanto amate dai reali francesi sono tornate di gran moda. Contemporanee, di super design e moderne sono ideali per arredare con stile quegli ambienti di casa che hanno bisogno di un tocco di personalità per uscire dall'anonimato del "visto e rivisto". Ecco perché dovresti valutare la boiserie per le pareti di casa.

La boiserie è una tecnica decorativa murale che consiste nella copertura con pannelli di legno o modanature in gesso, stucco, polistirolo, metallo o ceramica, lisci, intarsiati, incisi, o intagliati. Da sempre caratteristica dei saloni in case signorili d’epoca, oggi sono molto utilizzate in appartamenti dallo stile contemporaneo e shabby.

Avete presente la Reggia di Versailles o la Reggia di Caserta? Ecco, questo tipo di decorazione-arredo delle pareti, preziosa ed esclusiva, è molto presente in stanze, saloni, tramezzi e librerie. La boiserie, in questo caso, è esclusivamente in legno pregiato, ma oggi si realizza in diversi materiali, e persino in polistirolo.

Quella più raffinata è senza dubbio quella in cui si utilizza il legno, come in origine. A seconda della tipologia di legno, ovviamente, cambiano anche i costi. Il legno di cedro, ad esempio, è un legno molto robusto e quindi duraturo, così come il larice; il legno di abete è quello più pulito ed utilizzato. Poi ci sono i legni più pregiati (e più costosi) come il mogano, noce o ciliegio.

Tocco di stile a tuttala casa

La boiserie, come è noto, è disponibile in design differenti, e in materiali diversi. Non solo le case dallo stile classico sembrano essere valorizzate da questo tipo di rivestimento e decorazione delle parteti. Via libera anche al moderno, minimal, country, rustico. Chiedete consiglio ad un architetto o all'interior designer per progettare attentamente il rivestimento ideale, e in qualche stanza potrebbe essere non solo bella da vedere, ma anche vantaggiosa. Gli ambienti in cui la boiserie viene utilizzata per arredare sono perlopiù il soggiorno, il corridoio, le camere da letto, e nella cabina armadio.

La boiserie per le pareti di casa ti permette di cambiare in modo sorprendente il look all'ambiente. Si può scegliere un rivestimento parziale, a metà altezza, o da pavimento a soffitto. Oppure di creare pannelli decorativi su pareti "problematiche" da coprire solo in certi punti. Parola d'ordine: armonia. Con la boiserie, infatti, riuscirai a creare spazi dallo stile coerente, ed armonioso. Tutto risulterà piacevole alla vista: arredamento, pavimenti, porte e pareti, perfettamente integrate.

Isolamento termico e acustico

Un vantaggio importante della boiserie per le pareti di casa è dato dalle grandi proprietà di isolamento acustico e termico Questo tipo di rivestimento, infatti, è in grado di proteggere l'ambiente da umidità e freddo. Questi rappresentavano motivi importanti, dal punto di vista pratico, per la sua installazione, soprattutto nell’epoca passata in cui era nata. La ragione per cui veniva utilizzata non era solo meramente decorativa, ma essenziale al mantenimento delle pareti delle stanze.

La manutenzione è facile

Un altro dei pro della boiserie è la semplicità nella manutenzione e nelle caratteristiche delle pareti per poterla posizionare. Il rivestimento in legno è l'ideale perché non richiede basi perfette e quindi un fondo lineare e non è condizionato dall’intonaco sottostante, liscio o ruvido che sia. La boiserie in legno è quindi una soluzione raffinata e di grande impatto, ma senz'altro pratica per rinnovare un ambiente. Rispetto alla tinteggiatura dei muri, la boiserie non necessita di una manutenzione periodica, se non grande cura per evitare umidità e tarli.

Camuffa muri irregolari e zone umide

Possiamo definirla "tattica". la boiserie per le pareti di casa, infatti, è particolarmente indicata quando devi mascherare cablaggi, tubature, oppure camuffare imperfezioni e macchie sui muri che con la semplice tinteggiatura non verrebbero coperte. Non è solo arredo e decorazione degli ambienti, ma ha diverse caratteristiche protettive e funzionali: viene utilizzata per proteggere le zone umide, come ad esempio le pareti del bagno o della cucina, per nascondere le irregolarità dei muri o per integrare la collocazione di apparecchiature ed impianti tecnologici.

In caso di pareti e rientranze problematiche, che creano disarmonia degli ambienti, la boiserie è particolarmente indicata soprattutto per pareti attrezzate e porte integrate, e per quelle situazioni in cui sono presenti rientranze ostiche da gestire con mobili in commercio e non su misura. Si tratta di una soluzione pratica ed elegante per mascherare le porte, ottenendo un tutt'uno tra gli infissi interni, ante degli armadi e persino il pavimento in parquet.

Non solo legno per "vestire" le pareti con eleganza

La boiserie classica per eccellenza è in legno, di diverso tipo a seconda dello stile e del design della stanza e dal budget a disposizione. Ma esistono anche altri materiali per realizzare questi rivestimenti, come ad esempio la ceramica. Se si desidera un effetto lucido e moderno, magari con decori smaltati o a rilievo, la boiserie in ceramica è indicata soprattutto per pannelli, chiusure contenitive o alzate.

Altri materiali che spesso sono utilizzati per realizzare boiserie contemporanee sono il gesso e il polistirolo. Di certo meno preziosi, ma economici, facili da applicare, leggeri e adattabili a qualsiasi superficie. Soprattutto con il gesso si riescono ad ottenere risultati simili a boiserie in legno.