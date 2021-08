D i profili Twitter ne esistono tantissimi ma puoi scegliere quelli da seguire in base ai tuoi interessi. Alla faccia del social "noioso"!

C'è chi lo considera un social noioso se paragonato ad altri (come Instagram, ad esempio), che sono - come dire - più "d'immagine", eppure Twitter riserva tante sorprese interessanti e tanti profili da seguire, qualsiasi siano i tuoi interessi.

Che si tratti di gossip o di viaggi, o magari di attualità e notizie provenienti dall'Italia e dal mondo, su Twitter trovi proprio tutto. E grazie agli hashtag (gli immancabili preceduti dal #) puoi restare aggiornata sulle ultime tendenze del momento. Insomma, sapere di cosa gli utenti "parlano" in tempo reale.

Ma andiamo al sodo: quali sono i profili Twitter da seguire per rendere l'utilizzo di questo social davvero interessante (e produttivo)? Se non sai da dove cominciare, ci pensiamo noi a darti qualche dritta!

I profili dedicati alle news

Non c'è niente di meglio dei profili Twitter dedicati alle news, assolutamente da seguire se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che accade in Italia o nel resto del mondo.

È vero, puoi tranquillamente leggere quotidiani e testate online, ma su Twitter l'informazione viaggia alla velocità della luce e gli account giusti ti consentono di arrivare alla notizia prima di tutti gli altri.

Oltre ai profili di giornali come Il Post (@ilpost), quotidiano indipendente utile per individuare le principali notizie sia nazionali che internazionali, esistono anche account più "trasversali" come Perché è in tendenza (@perchetendenza), seguitissimo da chi vuole sapere perché tutti stanno twittando su un determinato argomento in trend.

Quelli per vere appassionate di film e serie tv

Sei un'appassionata di film e serie tv e ti piace trascorrere il tuo tempo libero immergendoti in storie e immagini di ogni genere? Allora devi seguire i profili Twitter a esse dedicati, come quelli di Netflix Italia (@NetflixIT) e Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) che ti aggiornano su tutte le nuove uscite, ma non solo.

Spesso questi account condividono contenuti speciali e lanciano anche divertenti sondaggi tra gli utenti, coinvolgendoli in prima persona per scoprirne gusti e preferenze. Un vero spasso, che ti fa sentire partecipe in una maniera inedita.

Twitter è un utile strumento di conoscenza, ma può diventare anche un mezzo per conoscere nuove persone, non lo dimenticare. E come ben sai tra serie & cinema addicted ci si riconosce al volo!

Gli account per chi ama lo sport

Oltre ai tradizionali profili dedicati alle news, su Twitter ne trovi tanti che coinvolgono gli amanti dello sport in modo decisamente "alternativo". Alcuni sono delle vere e proprie community virtuali che ti danno ogni giorno dritte e consigli utili sulla disciplina che più ti piace.

Un esempio? RunLovers (@runlovers) condivide i contenuti dell'omonimo magazine dedicato al running, con suggerimenti utili in fatto di alimentazione, allenamento e molto altro per dare una marcia in più all'esperienza della corsa.

Oltre ai profili Twitter di questo tipo, inoltre, puoi sempre seguire quelli di chi ogni giorno "mastica" lo sport, nel vero senso della parola. Radiocronisti e telecronisti, giornalisti sportivi e gli stessi beniamini che segui con tanta passione sono a portata di click!

I profili per chi cerca un po' di "ispirazione"

Che tu sia un'imprenditrice o semplicemente una persona che ha bisogno di trovare una "spinta" in più per procedere nel tuo personale percorso, Twitter ha gli account giusti per te.

Parliamo di esperti di marketing come Guy Kawasaki (@GuyKawasaki), life coach come Tony Robbins (@TonyRobbins) e ancora donne influenti e capisaldi dell'imprenditoria contemporanea, come Sophia Amoruso (@sophiaamoruso), Barbara Corcoran (@BarbaraCorcoran) e Kiran Mazumdar Shaw (@kiranshaw).

Uomini e donne influenti, pronti a condividere con te i segreti e le migliori strategie per raggiungere il successo. Il tutto condito da una buona dose di frasi motivazionali (che non guastano mai).

Satira e risate a portata di click

Chi ha detto che Twitter è soltanto news e serietà? Alcuni profili riescono a strapparti un sorriso in maniera intelligente, con una scrittura caustica e sapientemente costruita per rendere quei (pochi) 280 caratteri semplicemente irresistibili.

Se non ci fosse la satira bisognerebbe inventarla e sì, abbiamo proprio bisogno di staccare la spina ogni tanto. Twitter è utile anche in tal senso, con una sfilza di account di blogger, autori e influencer che spiazzano, divertono e fanno riflettere.

Uno degli esempi più celebri è senza dubbio Lercio.it (@lercionotizie), profilo da più di 800mila follower che da quasi dieci anni ha completamente ribaltato il concetto di informazione. Per spiegarlo in parole povere, Lercio.it condivide notizie (dichiaratamente fake) che fanno il verso a quelle della "vera" stampa. Una parodia imperdibile!

Poi ci sono account come Satiraptus (@satiraptus), meno conosciuto di Lercio.it e con un meccanismo particolare: il profilo sceglie (con cura) e condivide i tweet satirici e ironici dei "comuni" utenti di Twitter, seguendo le tendenze del momento. Infine non possiamo che consigliarti Insopportabile (@insopportabile), blogger famosissimo su Twitter: nessuno sa qual è la sua vera identità, ma tutti conoscono i tuoi tweet schietti e taglienti.