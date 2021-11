Profumeria Marionnaud. Profumo di sconti? È il Black Friday!

I l Black Friday di Marionnaud è arrivato. Solo online fino 33% di sconto su tutto, comprese le tue fragranze preferite

Hai un innegabile fiuto per il risparmio e sei già a caccia delle migliori offerte per il Black Friday? Allora non potrai farti scappare quelle di Marionnaud. Quest'anno la famosa catena di profumeria e cosmetica ha in

serbo delle occasioni davvero interessanti.

Per tutta la durata del Black Friday il sito propone una riduzione di prezzo fino al 33% di sconto su tutti gli articoli in catalogo. Fragranze per lui e per lei delle migliori marche come Dior, Armani, Paco Rabanne, Givenchy, prodotti di make-up e articoli per la cura del viso e del corpo.

Sei già pronta a fare shopping con gli sconti Marionnaud?

Marionnaud profumi: le fragranze e i prodotti per lei

Ognuno di noi ha una sua fragranza prediletta, alla quale ha già giurato fedeltà eterna e che non cambierebbe per nulla al mondo. E il sito di Marionnaud è in grado di soddisfare le preferenze di tutti. Il suo catalogo vanta tutti i migliori brand nell'ambito della profumeria e della cosmesi, con alcune delle fragranze più iconiche in circolazione ed in esclusiva. Oltre ad una selezione di prodotti indispensabili per la propria beauty routine, come la linea di make-up di Sisley, che su Marionnaud puoi trovare a prezzi davvero vantaggiosi.

Tornando ai profumi, sul sito tra le novità assolute troviamo L'Interdit di Givenchy, My Way Intense di Giorgio Armani e l'iconico Miss Dior. Tre fragranze dalla personalità molto diverse ma accomunate da una marcata

nota floreale.

Sensuale la prima già a partire dal colore rosso intenso, grazie ad un bouquet di fiori galvanizzato dalle note afrodisiache dell'arancia sanguinello, dalla freschezza dello zenzero e dalla scia speziata della foglia di peperoncino.

Intensa la seconda, con un bouquet di fiori bianchi esaltato da una firma legnosa che incontra i fiori d'arancio d'Egitto, la tuberosa dell'India, il sandalo della Nuova Caledonia e la vaniglia del Madagascar.

Armoniosa e raffinata la terza, una sorta di intrigante “millefiori” olfattivo dove regnano la rosa centifoglia, il mughetto fresco, la peonia e l'iris poudré.

Profumi uomo: Marionnaud e il catalogo per lui

Anche in campo maschile il sito di Marionnaud si rivela un utilissimo punto di riferimento per acquistare tanti profumi bestseller, ovvero alcune delle fragranze più gettonate di sempre. Tra questi impossibile non citare,

ad esempio, l'intramontabile colonia Armani Acqua di Giò, l'Eau de Toilette di Tom Sauvage e Dior Sauvage o ancora l'iconico Le Male di Jean Paul Gaultier. Potrai trovarli nella sezione profumi uomo o, in alternativa, utilizzando la barra di ricerca. Se digiti ad esempio Armani profumo, su Marionnaud ti compariranno tutte le fragranze disponibili, scontate fino al -33%.

Tra le novità assolute del sito figurano Phantom di Paco Rabanne e Hero di Burberry. Il primo, con la sua confezione futuristica, spinge verso un universo olfattivo sensuale, intenso e d'altri luoghi, con note di limone, patchouli, lavanda cremosa e vaniglia legnosa. Hero invece è un'esaltazione dello spirito maschile moderno, enigmatico ed avventuroso. Un profumo vivace con note olfattive di bergamotto, ginepro e pepe nero, reso ancora più intenso da un trio di oli di sandalo provenienti dagli Appalachi in Virginia, dall'Atlante in Africa e dall'Himalaya in Asia.

