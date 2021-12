P ur mettendocela tutta, ti sembra che la tua carriera sia ormai in stallo: ecco quali potrebbero essere i motivi (e come affrontarli)

Può capitare a tutti di imbattersi in qualche difficoltà lavorativa: ci sono momenti in cui, professionalmente parlando, non si riesce proprio a fare alcun passo avanti, pur impiegando tutte le proprie energie per avere successo. Se ti sembra che la tua carriera sia in stallo, forse è perché ti senti paralizzata in una posizione che non ti consente di fare quell'ulteriore passo avanti di cui avresti bisogno.

I motivi per cui all'improvviso non riesci a procedere nel lavoro possono essere tanti. A volte, però, anche cercando di analizzarli a mente lucida per trovare una soluzione, sembrano sfuggirti. E poiché non puoi risolvere i tuoi problemi senza aver compreso a fondo da dove hanno origine, è davvero importante riuscire a scoprire cosa ti blocca. Ecco quali possono essere le ragioni della tua carriera in stallo.

Stai inseguendo gli obiettivi sbagliati

Quando hai iniziato a lavorare sapevi esattamente dove avresti voluto arrivare, e per farlo ti sei posta degli obiettivi. Questa è la strategia migliore per il successo, e per diverso tempo ha funzionato, permettendoti di fare grandi passi in avanti. Ma adesso ti sembra che la tua carriera si sia bloccata, non riesci più a superare gli ostacoli che, professionalmente, ti si ergono davanti agli occhi. Forse è tempo di cambiare obiettivo.

È possibile infatti che quello che stavi inseguendo con proficuità fino a poco tempo fa ora non sia più valido. Mai come adesso il mondo del lavoro è in continua evoluzione, e non puoi fossilizzarti su ciò che finora ha funzionato. È il momento di voltare pagina e aggiungere nuovi obiettivi alla tua strategia per avanzare nella carriera. Il duplice vantaggio è che mostrerai al tuo capo di essere pronta a cambiare per seguire le esigenze dell'azienda.

Stai supportando le persone sbagliate

Per fare carriera è spesso necessario saper lavorare in team, facendo leva sullo spirito di collaborazione. Ma una squadra, per avanzare professionalmente, deve essere ben assestata e deve poter contare su ogni suo membro. Sei sicura di star facendo affidamento sulle persone giuste? Se la tua carriera è in stallo, forse è perché i collaboratori che ti circondano non sono sufficientemente validi per gli obiettivi che hai in mente di raggiungere.

Oltre ai colleghi, occhio ai tuoi superiori: cerca di capire quali sono le persone da cui dipende la tua carriera (e, perché no?, un'eventuale promozione) per fare in modo che sappiano esattamente quale sia il tuo valore. Magari finora hai creduto che a poter decidere del tuo avanzamento professionale fosse la persona sbagliata, e facendo affidamento su di lei ti sei arenata. Sei sempre in tempo per riprendere in mano le redini e, stavolta, rivolgerti a chi ha davvero le competenze per permetterti di emergere.

Non stai crescendo

Il primo passo per poter fare carriera consiste nel mettere tutta te stessa nel tentativo di migliorarti, giorno dopo giorno. Se non riesci ad avanzare ulteriormente a livello professionale, forse sei proprio tu ad aver "frenato" in questa crescita, ad esserti bloccata sul lavoro. È davvero importante che tu faccia tutto ciò che è nelle tue possibilità per formarti maggiormente, così da aumentare il tuo valore lavorativo.

Non accontentarti mai di quello che sai già: segui corsi di formazione, partecipa a congressi e tieniti costantemente informata sulle tendenze del tuo settore. Questo è un ottimo metodo non solo per crescere professionalmente, ma anche per dimostrare al tuo capo che hai voglia davvero di essere parte attiva dell'azienda, e non solamente l'ennesima risorsa che timbra il cartellino senza distinguersi dalle altre.

Hai inserito il pilota automatico

Hai sempre dato tutta te stessa sul lavoro, eppure ora la tua carriera è in stallo. Eppure sei certa di avere le giuste competenze per progredire, ti tieni costantemente aggiornata sulle ultime novità e in squadra sei un elemento fondamentale. Forse il problema è che hai inserito il pilota automatico. Per poter fare un altro passo avanti, non basta più proseguire sulla strada che ti ha portato fin dove sei ora.

Le condizioni cambiano, e tu devi essere pronta ad adeguarti. È possibile che ti sia lasciata sfuggire persino qualche occasione che ti è passata davanti al naso, proprio perché stavi continuando a lavorare a testa bassa senza chiederti se fosse il caso di apportare qualcosa di nuovo alla tua professionalità. Prova a guardarti intorno, e scoprirai sicuramente delle opportunità che non avevi ancora visto.

La tua azienda non ti permette di sbocciare

Ti sembra di fare tutto nella maniera corretta, eppure non riesci più ad andare avanti, ormai bloccata ad una posizione che non ti soddisfa. È possibile che sia la realtà che ti circonda a non essere adeguata alle tue esigenze. Potresti essere intrappolata in un'azienda che non ha alcuno sbocco interessante da offrirti, perché il tuo valore è ben superiore a quello delle uniche posizioni cui puoi candidarti.

Allora, non esitare ad allargare i tuoi orizzonti. Se pensi di non volerti accontentare, di meritare una carriera migliore, è tempo di alzare la testa e vedere se c'è altro sul mercato. Si tratta naturalmente di una scelta difficile, ma potrebbe essere la tua unica occasione per crescere professionalmente.