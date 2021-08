V oglia di bellezza, ma soprattutto di natura? Con queste dieci splendide riserve naturali sparse per il mondo hai solo l'imbarazzo della scelta!

Surriscaldamento globale, estinzione sono solo alcune (spaventose) parole che ci mettono in guardia quando si parla del nostro bel Pianeta. Ma per fortuna ci sono dei piccoli, grandi barlumi di speranza come le riserve naturali che in tutto il mondo preservano flora, fauna e paesaggi che vale la pena vedere almeno una volta nella vita. Eccone dieci che ti lasceranno letteralmente a bocca aperta (e che dovresti mettere in lista).

Parco fluviale dell'Alcantara, Italia

La Sicilia è uno scrigno di meraviglie indicibili e una di queste è il Parco fluviale dell'Alcantara, che si trova nel cuore dell'omonima valle tra Castiglione di Sicilia e Motta Camastra, là dove termina la catena dei Monti Peloritani.

Dette anche Gole di Larderia, parliamo di una formazione che risale a più di 300mila anni fa: gole alte fino a 25 metri e larghe nei punti più stretti 2 metri e nei punti più larghi 4 o al massimo 5 metri. Un canyon naturale che l'acqua ha scavato naturalmente nel corso dei secoli. Laghetti e cascate nei quali è possibile immergersi per un bagno rigenerante nelle freddissime acque.

Parco nazionale di Sable Island, Canada

Voliamo in Canada, fino alla remota Sable Island. Si tratta di una piccola ventosissima isola a forma di mezzaluna situata a 290 km da Halifax, in Nuova Scozia, immersa nelle acque dell'Atlantico.

Il Parco nazionale di Sable Island è un vero gioiello della natura, ma non solo. Nel suo paesaggio sconfinato di dune corrono in totale libertà più di 500 cavalli, mentre le coste accolgono oltre 50mile foche grigie. E poi conserva quello che viene chiamato il "Cimitero dell'Atlantico", una striscia di 42 km su cui si adagiano decine di relitti del periodo coloniale.

Piccola curiosità: a Sable Island vivono soltanto sei persone, che gestiscono una stazione meteorologica.

Parco nazionale del Wakhan, Afghanistan

L'Afghanistan è una terra millenaria, lasciata per troppo tempo in balia di se stessa. Poi finalmente la svolta, quando nel 2009 nacque il primo Parco nazionale Band-e Amir nella provincia di Bamyan. Adesso esiste anche quello del Wakhan, molto più grande e a dir poco meraviglioso.

Il Wakhan è un sinuoso corridoio di aspre colline e praterie situato nella parte nord-orientale del Paese, ai piedi delle montagne del Pamir. Pensa che è addirittura più grande del Parco nazionale di Yellowstone! Al suo interno potrai ammirare preziosissimi gioielli, come i rari leopardi delle nevi, specie in via di estinzione, e la piccola comunità rurale del Wakhi, che ancora vive secondo le antiche tradizioni.

Parco nazionale del Gran Paradiso, Italia

Situato a cavallo di Valle d'Aosta e Piemonte, il Parco nazionale del Gran Paradiso è il più antico d'Italia e la sua storia è legata alla salvaguardia dello stambecco, specie diffusa su tutto l'arco alpino e ambita preda dei cacciatori. Fu Re Vittorio Emanuele II nel 1850 a istituire per la prima volta la Riserva reale di Caccia, poi diventato Parco nazionale del Gran Paradiso, al fine di "conservare la fauna e la flora e di preservare le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio", come si legge nel decreto del 1922.

Oggi il Gran Paradiso è riconosciuto come sito di interesse comunitario ed è stato insignito del Diploma europeo delle aree protette. Inoltre è entrato a far parte della Green List mondiale delle aree protette, unico parco italiano ad aver ottenuto questo riconoscimento.

Marae Moana, Isole Cook

A sud-ovest delle Isole Hawaii si trova la più grande tra le riserve naturali marine di tutto il mondo: si tratta del Marae Moana, il parco marino nato nel 2014 grazie all'allora Presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama.

La riserva comprende una vastissima area dell'Oceano Pacifico, attorno a isole e atolli incontaminati dalla bellezza mozzafiato. Le sue montagne sottomarine sono la casa di tantissime colonie di coralli, nonché habitat per molte specie acquatiche come tonni, squali, cetacei ma anche uccelli marini.

Parco nazionale Hunsrück-Hochwald, Germania

Se hai voglia di scoprire un luogo meraviglioso non troppo lontano da casa, puoi optare per il Parco nazionale Hunsrück-Hochwald, istituito da pochissimo in Germania e situato ad appena 90 minuti dall'aeroporto di Francoforte.

Una riserva di 10mila ettari incastonata tra i vigneti della Mosella e il Reno, che conserva al suo interno rigogliose brughiere, praterie immense e foreste con alcuni tra i faggi più antichi d'Europa. Come se non bastasse, visitando il parco potrai ammirare le rarissime cicogne nere e gli splendidi gatti selvatici delle foreste.

Riserva naturale del Lago di Cornino, Italia

Tornando in Italia, per l'esattezza in Friuli-Venezia Giulia, puoi ammirare la splendida riserva naturale del Lago di Cornino. Un paesaggio da sogno che si staglia ai piedi delle Prealpi Carniche fino all'ampio letto del fiume Tagliamento.

Al suo interno vivono rigogliose tantissime specie animali e vegetali. Prati, boschi, colline e pareti rocciose sono l'habitat per alcune popolazioni di anfibi ma soprattutto di rapaci, primo fra tutto il maestoso grifone. Proprio per la sua salvaguardia dalla fine degli anni Ottanta è attivo il Progetto di conservazione del Grifone, che ha lo scopo di contrastare il declino degli avvoltoi sulle Alpi e nell’area adriatica, intervenendo con aiuti alimentari e cercando di favorire la formazione di nuove colonie.

Golden Gate Biosphere Reserve, USA

Gli Stati Uniti d'America hanno decine di magnifici parchi e riserve naturali come Yellowstone e Yosemite, che sono i più famosi. Ma questi hanno subito numerosi interventi umani che ne hanno almeno in parte modificato l'aspetto originario.

Se vuoi ammirare una riserva che è rimasta sempre uguale nel tempo, devi recarti alla Golden Gate Biosphere Reserve, che si trova nel nord della California nell'area intorno a San Francisco. Un tripudio di paesaggi variegati e bellissimi, con centinaia di sequoie, querce e pini secolari nonché animali come leoni di montagna e cervi. Da vedere!

Galapagos National Park, Ecuador

Il Galapagos National Park è il primo parco nazionale istituito in Ecuador (nel 1959) e dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Che sia famoso è indubbio, ma vale la pena scoprire i motivi di questa incredibile fama.

Una delle riserve naturali più uniche al mondo, ospita una biodiversità unica al mondo con 560 specie vegetali e un incredibile numero di specie animali tra crostacei, uccelli, otarie, leoni marini e naturalmente rettili, tra cui le celeberrime iguane (terrestri e marine) e le tartarughe giganti.

Riserva naturale guidata Gole del Sagittario, Italia

Tra le riserve naturali più belle e particolari c'è quella delle Gole del Sagittario, in Abruzzo. L'erosione delle acque del fiume Sagittario, da cui la località prende il nome, ha dato vita nei secoli a un canyon spettacolare e profondo di rupi calcaree.

La riserva, che si estende per circa 450 ettari, offre rifugio a orsi marsicani, lupi e falchi e al suo interno ospita anche alcune strutture per i visitatori, come il giardino botanico e perfino un museo.