Sandali gioiello: quel tocco glam che serve ai tuoi piedi

C on cristalli, paillette, decori o tessuti preziosi oppure semplicemente in oro, argento o bronzo: il sandalo gioiello, basso o alto, è il pezzo più furbo da acquistare subito. Un investimento evergreen

I sandali gioiello

Hanno un'animo passapartout, si possono scegliere in infinite versioni - ricoperti di perle, cristalli, pietre dure, strass, piume o realizzati in tessuti preziosi - e sono l'investimento evergreen che tutte noi dovremmo fare. E questo è il momento più azzeccato. Stiamo parlando dei sandali gioiello. Quelli che, alti o bassi, ti fanno sentire come una principessa. Moderna, si intende. Smart e trendy.

Un sandalo gioiello è per sempre

Un sandalo gioiello è per sempre: sicuramente il pezzo forte della stagione più calda, ma che si può sfoderare con calze velate anche in autunno e nelle serate più eleganti persino in inverno. Una scelta che, fatta ora, può durare in eterno. Anche alla luce, come insegna la nostra amata Kate Middleton, di un guardaroba ecosostenibile che ci assomigli sempre di più in fatto di stile (con gli anni ognuna di noi trova il proprio) e fatto per durare nel tempo. Quale pezzo migliore di un intramontabile sandalo gioiello?

Sandali gioiello, non solo pietre e lustrini

E non stiamo parlando solo di veri e propri jewels. I sandali "gioiello" seguono una vera e propria filosofia di vita, ripresa poi da numerosi stilisti e brand, hanno silhouette minimal, chic ed eleganti, listini in pelle (meglio se nero o metal) sottili oppure a fasce intrecciate così che si possano adattare a qualsiasi look. Certamente le sfumature dell'oro, dell'argento o del bronzo, tanto quanto il nude e il black and white, vanno al di là dei trend stagionali. Ma anche le tinte vibranti come il royal blue, il rosso rubino, il verde smeraldo o il giallo ambra, sono perfette se scelte in raso, pelle o suede e accostate a un accessorio della stessa nuance a staccare con il resto dell'outfit.

Sandali gioiello: alti o bassi?

Da decenni noi donne indossiamo i sandali gioiello senza mai stancarci: trovano sempre il modo per stupirci e conquistare i nostri cuori. Un buon paio di "gioielli" ai piedi è in grado di farci apparire eleganti, fiere e slanciate in qualsiasi situazione, che sia una passeggiata pomeridiana con le amiche per andare a fare (altro) shopping, oppure una serata romantica con il nostro partner. Brillantezza e altezza sono un binomio che i sandali gioiello riescono pienamente a soddisfare.

Ma se è la comodità che cercate, oltre all'eleganza, allora potete puntare sui modelli rasoterra (ma non certo meno stilosi e chic). Che sia un modello semplice o arricchito da ciondoli e pietre, il compito del sandalo gioiello è avvolgere la caviglia e permettere al tallone di stare sempre nella posizione corretta anche durante le lunghe camminate. Persino quelle sul red carpet. Già, perché grazie a un'icona di stile come la parigina Inès de la Fressange, da tempo ormai il sandalo gioiello basso è sdoganato perfino sul tappeto rosso di Cannes. Insomma, piedi in libertà, ma sempre stilosi!

