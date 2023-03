F erme tutte! Se in vista del prossimo cambio stagione stavi pensando di metterli via, concedi ai mocassini ancora un po' di spazio nel tuo guardaroba. D'altronde, saranno loro la tendenza scarpe della primavera 2023, e questi 5 look street style da copiare ora ne sono la dimostrazione

Comodi, pratici, sofisticati e soprattutto estremamente versatili. Saranno anche la tendenza scarpe protagonista della moda primavera 2023, ma il fascino dei mocassini è senza tempo. E proprio perché sono gli indiscutibili alleati del guardaroba femminile, abbiamo selezionato 5 look street style da copiare questa stagione. Cosa ti occorre? Un paio di mocassini, certo, ma anche tanta fantasia!

I mocassini con il denim: i jeans cropped sono alleati

Definiamo subito il concetto di jeans cropped: sono quelli tagliati - letteralmente - all'altezza delle caviglie. E no, non è vero che sono solo le it-girls dello street style internazionale a indossarli: i jeans cropped stanno bene a tutte le età. Si aggiunga poi che le tendenze denim della moda primavera 2023 ci permettono di sperimentarli (insieme ai mocassini, ça va sans dire) in più e più modi: possono essere aderenti ed elasticizzati, scampanati, oppure dal taglio sartoriale dritto. Ancora, per accompagnare (e coccolare: cosa importantissima!) le nostre forme, ci sono i jeans a sacchetto leggermente arricciati all'altezza della vita. La loro silhouette cocoon ci consente di inserire all'interno bluse, camicie, top o T-shirt. Per poi completare il look con una giacca corta, un blazer o un cardigan! Non rubiamo però la scena ai mocassini, tendenza indiscussa della primavera 2023: sotto gli orli sfilacciati dei jeans, sono davvero essenziali.

Foto Launchmetrics.

I mocassini con il tubino nero (di pelle): très chic!

Per portare alla massima espressione la tendenza pelle, ti consigliamo di sperimentare i mocassini insieme a un tubino nero. Il cosiddetto little black dress che tanto fu caro a Mademoiselle Gabrielle Chanel è davvero un infallibile alleato del guardaroba femminile (consigliamo di averne - almeno - uno), ed acquisisce ancor più carattere e personalità nella versione in pelle. Per impreziosire la mise, punta sui mocassini che abbiano anche dettagli metallici in oro o argento, può trattarsi di un logo iconico o di una fibbia frontale. Poi, scegli i gioielli e gli accessori: borsa e occhiali da sole neri per creare un perfetto look total black.

Foto Launchmetrics.

I mocassini con il tailleur giacca e gonna

Che sia a quadri, a rombi, a pois o monocromatico, il tailleur composto da giacca e gonna ha sempre un certo je ne sais quoi. Un fascino al tempo stesso misterioso e perfettamente adattabile a qualsiasi occasione. Fuori dai contesti formali, lo street style della primavera 2023 ci insegna a indossare il tailleur con i mocassini in modo fresco e cool. Come? Indossando sotto la giacca una camicia celeste, lasciata leggermente sbottonata. Poi, occhi sulla borsa: una cosiddetta bucket bag da portare a mano, comodamente, in giro per la città. Dulcis in fundo, i mocassini: con un tacco non troppo alto e le calze parigine saranno l'elemento non plus ultra.

Foto Launchmetrics.

I mocassini con i gambaletti a contrasto

Odi et amo: con i gambaletti bianchi funziona così, lo sappiamo bene. Se ti senti a tuo agio, resta fedele a questa proposta street style. In alternativa, sceglili di colore nero e a costine: non ti deluderanno! La combinazione mocassini e gambaletti trasparenti merita comunque un diritto di nomina tra le tendenze moda primavera 2023, e trova spazio sotto deliziosi completi abbinati, che sfidano però il tailleur canonico e tradizionale. Da notare anche la scelta accurata dei colori: con i mocassini neri, è stato indossato un completo declinato in una croccante nuance biscotto. Proviamo?

Foto Launchmetrics.

I mocassini con abito bianco e calzini fluo

"Marzo pazzerello, esce il sole e prendi l'ombrello!": così dice il detto ma, a prescindere da qualsiasi pioggerella primaverile, la necessità di look sempre sul pezzo non ci troverà affatto impreparate. Anzi, ecco che scendono in campo i mocassini che, nella versione con suola in gomma, saranno perfetti per affrontare anche le giornate più uggiose. Ma cosa indossare sopra? Questo look street style per la primavera 2023 propone l'abito bianco midi, indossato con leggerezza e spensieratezza (le più freddolose potranno aggiungere un cardigan o un chiodo di pelle!). La vera chicca di stile? I calzini fluo. Perché la moda è sempre - e soprattutto - divertimento!