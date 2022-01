N onostante non se ne parli molto, i segni lunari sono una parte molto importante del nostro profilo astrologico. Scopriamo insieme che cosa sono e cosa determinano

L'astrologia è una disciplina che ci aiuta a conoscere a fondo noi stessi, aiutandoci a lavorare anche su alcune nostre caratteristiche. I segni lunari sono fondamentali per raggiungere questo scopo, perché esplorano il lato più profondo della nostra personalità, intimamente influenzata dall'influsso della Luna.

Ma che cos'è il segno lunare? Scopriamo insieme come calcolarlo, perché è così importante e quali sono le caratteristiche di tutti i segni lunari.

Che cosa sono i segni lunari?

Come abbiamo già accennato, il segno lunare rappresenta le nostre inclinazioni emotive, i nostri sentimenti, le nostri intuizioni e i nostri ricordi più significativi. Si concentra sulla natura istintiva e irrazionale delle persone e può influire il nostro umore.



Indica in quale segno si trovava la Luna il giorno della nostra nascita, il che è fondamentale per capirci a fondo proprio perché la Luna ha una grande influenza su di noi.



Inoltre, la posizione della Luna può indicare anche come un bambino vede sua madre e come le sue energie lo hanno influenzato durante l'infanzia.

Questa idea sull'influenza della Luna, è stata mutuata anche dalla letteratura che utilizzava questo satellite come elemento che indicava passioni sfrenate, soprattutto se ci si riferiva a delle donne. Non a caso è la Luna a trasformare le persone in licantropi ed è anche molto cara a streghe e maghe.

Ma per calcolare il segno lunare non basta conoscere la propria data di nascita, come accade per i segni zodiacali, ma anche l'ora e il luogo. Si tratta di un altro tassello della nostra carta astrale, che non può essere ignorato.

Le caratteristiche dei segni lunari

Esattamente come i segni zodiacale, ogni segno lunare possiede le proprie caratteristiche, che rendono unico chi è nato sotto una determinata luna.

Coloro che hanno avuto la Luna in Ariete, durante la propria nascita, tendono molto a primeggiare e ad avere poca empatia. Mostrano un carattere litigioso e permaloso e fanno fatica ad accettare le critiche. Nonostante ciò chi ha la Luna in Ariete ha una natura generosa.

Questo accade perché il segno lunare Ariete è governato da Marte, che spinge ad essere impulsivi e aggressivi.

Per quanto riguarda il Toro, controllato da Venere, la caratteristica che spicca di più è la sensualità e l'arte. Chi è nato sotto questa Luna è aggraziato e leale con le persone che ama e sa godere dei piaceri della vita. È il segno più godereccio e non si tira mai indietro quando ci si diverte.

I nati sotto il segno lunare dei Gemelli hanno come migliora amica l'inquietudine, soprattutto quando ci sono dei cambiamenti in vista. Fanno molta fatica a chiedere scusa, ma tutto sommato sono persone allegre e molto allergiche alla noia.

Il Cancro è già governato naturalmente dalla Luna e chi è nato sotto questo segno lunare tende ad essere nostalgico. Proprio come il granchio che cammina di lato, vedono le persone da diverse prospettive, amano la sicurezza e scappano dal pericolo.

La natura di coloro che hanno la luna in Leone è concreta e determinata. Sono persone ambiziose e amano nutrire il proprio ego. Chi li supporta viene ricompensato con generosità, ma chi li calpesta passerà un brutto quarto d'ora.

Mercurio ha il pieno controllo dei nati sotto il segno lunare della Vergine. La loro è una natura analitica, accompagnata da una buona dose di pazienza e compassione. Sono dei perfezionisti e si circondano di persone disposte a guidarle e supportarle. In amore sono pazienti e tolleranti, ma non esitano a tagliare corto quando si trovano in relazioni poco soddisfacenti.

Ritorna l'influenza di Venere per chi ha la Luna in Bilancia. Questi sono partner affettuosi e attenti, che non esitano a riempire la propria metà di regali. Esprimono i propri sentimenti con la loro intelligenza, ma a volte possono essere giudicanti e poco emotivi. Se hanno accanto un partner che lo valorizza poco, tendono ad essere infedeli.

La passione governa nel cuore di coloro che sono del segno lunare dello Scorpione. Influenzati da Plutone, la loro è un'energia impetuosa e intensa, ma se non controllata può provocare dei danni. Tendono a portare una maschera per non mostrare i loro veri sentimenti e aprono il loro cuore a pochi. Se vengono delusi tornano difficilmente sui loro passi.

Chi ha la Luna in Sagittario è governato da Giove che lo porta a essere particolarmente fortunato. Queste persone amano il rischio e l'avventura e non hanno paura dei cambiamenti. Il loro è un temperamento capriccioso e irrequieto e a volte non riescono a portare a termine i progetti. Se ne incontrate uno tenetevelo stretto, perché sono degli ottimi amici e dei partner fedeli.

Saturno domina i nati con la Luna in Capricorno, rendendoli riflessivi e tenaci. Fanno fatica a mettersi in discussione e in amore possono risultare possessivi, mettendo spesso il partner alla prova. Per loro il successo è importante e sono poco propensi alla superficialità.

Le persone con la Luna in Acquario subiscono l'influenza di Urano e amano essere indipendenti. Sono irrazionali, molto intuitive e tendono ad annoiarsi facilmente. Possono essere freddi e abbandonano coloro che non aderiscono al loro modo di pensare, ma apprezzano tanto le personalità forti e sicure.

Concludiamo questa sfilata astrale con i nati con la Luna in Pesci, dominati da due pianeti leggendari, Giove e Nettuno. La sensibilità e la creatività sono loro caratteristiche principali, ma lasciano anche spazio a una profonda insicurezza. Per vivere serenamente devono dividere di netto la realtà dalla fantasia e sono carattrizzati da una forte empatia.