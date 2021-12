A cqua, aria, terra e fuoco, ma non solo. I segni zodiacali possono essere anche di tipi diversi in base al periodo stagionale che coprono. Scopriamo quali sono i segni mutevoli dello zodiaco e come si comportano.

Urlando contro il cielo, come il buon vecchio Liga ci ha insegnato a fare, sarà venuto in mente più o meno a tutti: ma perché mi comporto così? E la risposta proprio dal cielo potrebbe arrivare, nascosta tra i segni mutevoli dello zodiaco.

Nonostante essere padroni del nostro destino ci rende liberi di essere come più ci piace, leggere delle risposte nel firmamento può comunque essere confortante. Scopriamo quindi quali sono i segni mutevoli dello zodiaco e come si comportano, anche solo per scrollarci di dosso qualche responsabilità e attribuirla agli astri.

Segni cardinali, fissi e mutevoli

Se il futuro è scritto nelle stelle occorre saperle leggere: l'obiettivo dell'oroscopo è proprio capire come costellazioni e pianeti, interagendo tra loro, riescano ad influenzare il nostro futuro.

La maggior parte di noi è solita raggruppare i segni in base agli elementi naturali: acqua, aria, terra e fuoco. Esiste però una suddivisione dei segni zodiacali anche in base alla tipologia, che distingue tra segni cardinali, fissi e mutevoli.

I segni cardinali sono quelli che coprono l'inizio di ogni stagione: ariete, cancro, bilancia e capricorno hanno infatti rispettivamente inizio con l'equinozio di primavera, estate, autunno ed inverno.

I segni fissi coincidono con la fase centrale delle stagioni e quindi si identificano nei segni del toro, del leone, dello scorpione e dell'acquario.

Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, i cui nati si concentrano nei periodi di fine stagione, sono invece i segni mutevoli dello zodiaco. Il loro porsi a conclusione dei cicli stagionali coincide inevitabilmente con un processo di trasformazione dei tempi, che influisce sulle loro caratteristiche e sui loro modi di essere.

Caratteristiche dei segni mutevoli dello zodiaco

I segni mutevoli dello zodiaco coprono il periodo finale delle stagioni e di conseguenza presuppongono il cambiamento.

Sappiamo infatti che ogni fine porta con sé nuovi inizi, fatti di valzer incessanti in cui quello che è stato deve cedere il passo a quello che sarà, anche se qualche piede viene pestato.

Versatilità è infatti proprio la parola chiave per capire inclinazioni e caratteristiche dei segni mutevoli dello zodiaco. Flessibili, inclini al compromesso e pervasi da uno spirito di adattamento paragonabile solo a quello che contraddistingue i camaleonti.

Si tratta però anche di segni poco propensi a prendere impegni definitivi e poco inclini al rispetto delle regole. Soggetti a mutevoli sbalzi di energia che, neanche a dirlo, assumono sfumature diverse in base ai diversi contorni delle costellazioni in cui si trovano. Da esaminare caso per caso.

Gemelli

Segno d'aria in costante mutamento, il trasformismo e la duplicità caratterizzano i gemelli.

Tanto nei ragionamenti, quanto nelle azioni, i nati sotto questa costellazione non sono mai uguali a sé stessi, il che li rende ottimi oratori, interessanti scrittori, ma soprattutto abili provocatori.

Se il rischio è quello di disperdere energie e idee, la vittoria dei gemelli è quella di andare costantemente oltre, alla ricerca di qualcosa di nuovo verso cui catalizzare la loro instancabile attenzione, sempre desiderosa di nuovi spunti.

Vergine

Segno di terra dei segni mutevoli dello zodiaco, i nati sotto il segno della vergine si contraddistinguono per la ricerca e il perseguimento della perfezione, qualunque cosa decidano di fare.

In questo caso la mutevolezza assume i contorni della flessibilità, rendendo i vergine ottimi organizzatori e pianificatori eccellenti. Proiettati al cambiamento, ma sempre all'insegna dell'ordine e con un occhio rivolto alle buone abitudini.

Nonostante infatti inseguire la perfezione potrebbe far perdere di vista la realtà, i vergine proprio grazie all'elemento che li rappresenta, riescono nella maggior parte dei casi a mantenere i piedi ben piantati per terra.

Sagittario

Il sagittario è un segno di fuoco, teoricamente e concretamente. La caratteristica principale che lo contraddistingue è la curiosità, motore di tutte le cose.

I nati sotto il segno del sagittario esplorano costantemente nuove possibilità, sono abili nel cogliere le opportunità e a trasformarle in progetti che acquistano subito concretezza.

I sagittario vivono all'insegna dell'ottimismo e della passione, e l'unica cosa a cui devono fare attenzione è evitare che il fuoco si trasformi in un incendio e bruci tutto.

Pesci

Segno d'acqua tra i segni mutevoli dello zodiaco, è impossibile non amarlo. Dotati di un'intelligenza viva e di un'intuizione anarchica, addosso ai nati sotto il segno dei pesci la mutevolezza si tinge dei toni dell'empatia.

Riescono a cogliere le situazioni e gli stati d'animo, anche quelli inespressi, e si rendono utili. Affrontano proattivamente il cambiamento, perché insito nella natura che li contraddistingue e nella quale si esprimono al meglio.

Non si tirano indietro davanti al lavoro e non si perdono d'animo davanti alle situazioni difficili, anche le più complesse, perché sanno che tutto scorre e niente è esente dal cambiamento.

Si buttano nell'oceano e affrontano la corrente coscienti che per non esserne travolti occorre seguirla. Sono consapevoli che per salvarsi non bisogna resistere al cambiamento, ma assecondarlo, ed esistere accogliendolo in tutte le sue manifestazioni.