I l trascorrere del tempo può spaventare, soprattutto coloro che non vogliono proprio saperne di diventare grandi. Lo zodiaco è rivelatore: ecco i segni che più temono d'invecchiare.

Invecchiare non significa solamente specchiarsi una mattina e vedere i primi capelli bianchi, o quella ruga che prima proprio non c'era. È molto di più: significa diventare più sagge e fare bagaglio delle esperienze vissute, smettere di vivere la vita in modo frenetico e assaporare finalmente un po' di tranquillità. C'è chi, in fondo, non vede l'ora di rallentare i propri ritmi e godersi il tempo in maniera diversa, e chi invece vuole continuare a sentirsi giovane, andare all'avventura e sperimentare (anche sbagliando, ovviamente). L'astrologia può dirci qualcosa in più su di noi, anche da questo punto di vista. Ecco quali sono i segni zodiacali che hanno più paura d'invecchiare.

Sagittario

Chi è nato sotto il segno del Sagittario ha uno spirito avventuroso: ama provare il brivido dell'ignoto, non rifiuta mai di provare qualcosa di diverso e si tuffa sempre alla ricerca di emozioni forti. Invecchiare è un suo tabù, perché sente che dovrà per forza smettere di vivere la vita d'un solo fiato. Il suo timore più grande è che la gioventù finisca, e con essa la possibilità di godersi tutte le esperienze che non ha ancora avuto l'opportunità di fare.

Il Sagittario è una persona che non ha mai apprezzato troppo i legami, gli impegni fissi e tutto ciò che è troppo prevedibile. Ma con il trascorrere del tempo vede davanti a sé avvicinarsi il momento in cui dovrà mettere la testa a posto e pensare al futuro. Avrà allora due possibilità: potrà arrendersi all'evidenza o sfidare l'orologio che continua a segnare, inesorabile, le ore che passano.

Gemelli

Appartieni al segno dei Gemelli? Probabilmente avrai anche tu un animo estroso e appassionato, sempre pronto a lasciarsi andare a mille fantasticherie. I piedi ben saldi a terra non sono proprio il tuo punto forte, e questo fa di te una persona che sembra ben al di là da aver raggiunto una certa maturità. Ma gli anni passano anche per te, e ciò ti lascia con l'amaro in bocca.

I Gemelli vorrebbero infatti continuare a vivere senza vincoli e senza responsabilità, godersi la giornata evitando di guardare al futuro. Le loro sfrenate passioni, i grandi amori in cui si trovano ogni volta inevitabilmente coinvolti e i tanti sogni che coltivano giorno dopo giorno sembrano voler scacciare dalla mente il pensiero della vecchiaia.

Acquario

Tra i segni zodiacali che più hanno paura d'invecchiare c'è anche l'Acquario. Chi appartiene a questo segno ha solitamente una spiccata razionalità e una grandissima fame di avventura. Il pensiero degli anni che passano lo intimorisce, perché ha paura di non riuscire a fare tutto ciò che vorrebbe per sé dalla vita, di portare a compimento i mille progetti che prendono quotidianamente forma nella sua mente.

L'idea di invecchiare spaventa i nati sotto il segno dell'Acquario, perché una delle loro più grandi paure è quella di avere dei rimpianti. Ed è per questo che si trovano a rimuginare sul problema, rischiando di perdere l'occasione per vivere il momento e avere, allora sì, il rimpianto di essersi lasciato intrappolare dalla sua mente troppo razionale.

Scorpione

Lo Scorpione è forse uno tra i segni zodiacali che invecchiano meglio, sia dal punto di vista fisico che mentale. Forse è perché ne ha il timore, quindi fa di tutto per evitare che il trascorrere degli anni si veda sulla sua pelle - e nella sua anima. Il suo grande senso critico lo spinge a vedersi ancora troppo poco maturo per affrontare l'età adulta con la giusta serenità.

La sua paura più grande è di non aver imparato abbastanza dalle sue esperienze - e dai suoi errori - per invecchiare senza pensieri. Ma anche di non essere pronto a ciò che lo attende. Quello di cui non riesce a rendersi conto è che nessuno può davvero sapere ciò che lo aspetta nel futuro, ma che bisogna piuttosto cercare di vivere con spensieratezza il tempo che passa.

Cancro

Chi appartiene al segno del Cancro ha sentimenti contrastanti nei confronti dell'idea di invecchiare. Essendo una persona profondamente empatica, riesce a mettersi nei panni degli altri e teme di veder sfiorire la propria giovinezza con rimpianto, come successo ad alcuni di coloro che la circondano. D'altro canto, vuole sempre il massimo per sé ed è consapevole che anche nell'età matura vorrà vivere appieno ed essere felice.

Pensare al futuro provoca sempre un po' di stress ai nati sotto il segno del Cancro. Hanno bisogno di tempo per accettare che gli anni stanno trascorrendo, ma una volta acquistata fiducia in se stessi sono in grado di avviarsi verso la maturità con una grande consapevolezza.

I segni che non temono d'invecchiare

Se alcuni segni zodiacali hanno paura d'invecchiare, ce ne sono altri che invece vedono nella maturità la loro completa realizzazione. Come l'Ariete che, seppur un po' nervoso all'idea di un nuovo compleanno lasciatosi alle spalle, vede davanti a sé un futuro elettrizzante e non vede l'ora di viverlo con entusiasmo. Anche il Leone è molto ottimista: sa di essere pronto a tutto ciò che lo aspetta, avendo accumulato più esperienza che poteva.