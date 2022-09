H ai bisogno di un supporto razionale e logico da parte delle persone a cui vuoi bene? Ecco 5 segni zodiacali di cui non fidarti se hai bisogno di razionalità

Capita a tutte noi di avere momenti nella vita in cui si sente il bisogno di razionalizzare certe situazioni, di mettere in ordine pensieri e emozioni. Spesso non riusciamo a farlo da sole e il supporto delle persone che ci vogliono bene diventa fondamentale per riuscire a concretizzare questo bisogno di dare un senso preciso alle cose.

Se siete appassionate di astrologia, allora saprete sicuramente che secondo questa disciplina esistono determinati segni zodiacali capaci, più di altri, di vedere le cose con razionalità e di aiutarci a ragionare in maniera logica e coerente. Vergine, Bilancia, Acquario, rientrano in questa categoria. Ma quali sono invece i 5 segni zodiacali di cui non fidarti se hai bisogno di razionalità? Te li sveliamo subito.

1. Cancro

Premurosi, leali, protettivi, i nati sotto il segno del Cancro sono conosciuti per la loro immensa bontà d’animo e per la loro profonda empatia. Amici fedeli e attenti, non spiccano certo per razionalità. Riescono infatti molto facilmente a farsi fagocitare dalle proprie emozioni e da quelle degli altri ed essendo dominati dalla Luna, rientrano a piano titolo tra i segni più lunatici dello Zodiaco.

Instabili emotivamente e soggetti a repentini cambi di umore, i nati sotto il segno del Cancro possono essere gli amici più fedeli, ma sicuramente non i più razionali.

2. Gemelli

Lo yin e lo yang, la luce e l’ombra, l’allegria e la tristezza, i Gemelli rappresentano la dualità e con essa tutta una serie di contraddizioni che rendono però questo segno estremamente affascinante. Estroversi, simpatici, brillanti, intelligenti, i nati sotto il segno dei Gemelli sono persone in grado di risollevare l’umore di chiunque, grazie alle loro doti comunicative eccezionali.

Riuscendo per natura a vedere entrambi i lati di una situazione, riescono a dare punti di vista interessanti, ma al contempo riescono anche molto facilmente a cambiare idea su ciò stanno valutando. Per questo, nonostante le loro grandi capacità di ascolto e di dialogo, non spiccano per razionalità.

3. Scorpione

Tra i 5 segni zodiacali di cui non fidarti se hai bisogno di razionalità entra di diritto anche lo Scorpione. Appassionato, determinato, sensuale e concreto, lo Scorpione non è uno dei segni che ci viene immediatamente in mente quando pensiamo ai segni meno razionali dello Zodiaco.

E invece pur essendo molto logici e coerenti, i nati sotto il segno dello Scorpione diventano facilmente preda delle loro emozioni in maniera irrazionale. Questo non lo si deduce subito a causa della loro grande riservatezza, ma quando si aprono alle emozioni diventano estremamente vulnerabili.

Non solo, se le emozioni provate sono negative, tendono a diventare autodistruttivi e a sabotare le relazioni importanti. E potrebbero consigliare di fare lo stesso, all’amica o alla persona cara che chiede loro un consiglio.

4. Pesci

E che dire dei Pesci? Tra i segni più empatici dello Zodiaco, spiccano per sensibilità, dolcezza e premura. Sognatori e melanconici, i nati sotto il segno dei Pesci possono essere un validissimo supporto emotivo per chi amano, ma non possono esserlo dal punto di vista razionale.

Succede spesso, infatti, che i Pesci arrivino a confondere le proprie emozioni con quelle delle persone care. Ciò li porta a diventare una vera e propria spugna che assorbe il dolore degli altri e lo fa proprio.

Questa loro enorme sensibilità li rende amici straordinari, ma la loro tendenza a vedere le cose con il filtro dell’emotività e a sentirsi facilmente feriti, li fa entrare a pieno titolo nella lista dei 5 segni zodiacali di cui non fidarti se hai bisogno di razionalità.

5. Leone

E concludiamo la nostra top 5, con un segno che è sicuramente il più razionale dei cinque, ma che nasconde una profondità emotiva così grande che spesso la sua razionalità passa in secondo piano. Parliamo del segno del Leone. Carismatici, estroversi, passionali e impulsivi, i nati sotto il segno zodiacale del Leone hanno una mente razionale, sì, ma sono anche estremamente emotivi.

Tendendo a nascondere questo loro lato più intimo, vengono identificati come logici e concreti e questo è vero. Ma la loro natura guerriera e focosa, li porta essere decisamente istintivi e poco riflessivi. Questo fa sì che quando si trovano di fronte a un problema, a prevalere sarà la razionalità, solo se il problema non li tocca da molto vicino. Se la situazione che devono affrontare smuove in loro qualcosa o li tocca nel profondo, allora tendono a mettere in campo la loro impulsività, mettendo in ombra la razionalità e virando verso un’appassionante presa di posizione, che è tutto fuoco, ma poca testa.

Cinque segni zodiacali diversi, accomunati da una grande forza emotiva, che in alcuni casi può essere di grande supporto al pari o più della razionalità.