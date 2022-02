D all'Ariete e lo Scorpione ai Gemelli e la Vergine, ecco i segni zodiacali che si attraggono, ma che non vanno d'accordo. E danno origine a rapporti tormentati

Sono attratti uno dall’altro, ma inevitabilmente si dicono addio. Dal Cancro all’Acquario, esistono alcuni segni zodiacali che si attraggono, fra passioni e amori travolgenti, ma non vanno d’accordo. Il risultato sono rapporti tormentati, che finiscono fra litigi e lacrime. Dagli opposti a chi è troppo uguale: le storie d’amore dello zodiaco che iniziano con i migliori propositi eppure non finiscono mai bene.

Acquario e Cancro

Non c’è nulla che attragga di più il Cancro dell’Acquario. Con il suo atteggiamento spesso freddo e distaccato, fa impazzire il Cancro finendo per conquistarlo. Il loro legame però finisce per essere tossico proprio per via della loro estrema diversità nel modo di approcciarsi ai rapporti e alla vita. L’Acquario non potrà mai ottenere dal partner la libertà che vuole e al tempo stesso non riuscirà mai a far sentire al sicuro il Cancro, assecondando il suo profondo bisogno d’amore.

Cancro e Bilancia

Civettuola e attraente, la Bilancia conquista al primo sguardo il Cancro che ha un bisogno costante di rassicurazioni. Il loro rapporto è romantico, travolgente e magico, ma…dura poco! Cancro e Bilancia infatti vivono diversamente le relazioni sentimentali: il primo fatica a raccontare i propri sentimenti e spesso appare freddo, il secondo è aperto a nuove relazioni. Questa diversità finisce per logorare inevitabilmente il rapporto.

Ariete e Toro

Fra le coppie peggiori dello Zodiaco c’è quella formata da Ariete e Toro. L’Ariete infatti è un segno indipendente, anche in amore, mentre il Toro ha un bisogno innato di accudimento e di famiglia. I loro elementi, Fuoco e Terra, d’altronde sono incompatibili. Spesso il loro legame nasce da una fortissima attrazione, ma termina sempre nel peggiore dei modi.

Pesci e Gemelli

I Pesci e i Gemelli si assomigliano in modo incredibile: sono riservati, allegri, ma regalano la profondità del loro essere solo a pochi fortunati. Non sorprende dunque che questi segni dello Zodiaco siano attratti uno dall’altro. Ma l’essere simili non aiuta a rimanere insieme. I Pesci infatti tendono a soffocare i Gemelli che hanno bisogno di spazio. L’inizio sarà divertente e pieno di passione, ma in seguito la situazione peggiorerà, portando a un addio.

Leone e Scorpione

Il Leone è sempre molto attratto dallo Scorpione, avvolto da un’aura di mistero e così diverso da lui, indomito e coraggioso. Il segno del Leone è portato per il pericolo e l’esplorazione per questo spesso cerca in tutti i modi di comprendere e decifrare lo Scorpione che, in quanto a emozioni, è insondabile. Il risultato? Quando nascerà l’amore sarà impossibile uscirne e ogni giorno diventerà una lotta continua. Entrambi i segni cercheranno di controllare la relazione, arrivando a scontrarsi per qualsiasi cosa, sino all’addio.

Ariete e Scorpione

Entrambi focosi e passionali, l'Ariete e lo Scorpione sono due segni che vivono l’amore in modo bruciante e totalizzante. Forse proprio per questo sono spesso attratti dal punto di vista sessuale, dando vita a una passione travolgente. Se in camera da letto l’intesa è alle stelle, lo stesso non si può dire lontano dalle lenzuola. Questi segni zodiacali, proprio perché particolarmente impetuosi e istintivi, tendono a imporsi uno sull’altro, arrivando a scontarsi duramente. In una relazione fra Ariete e Scorpione il sesso è spesso alle stelle, ma la vita quotidiana è un continuo disaccordo. Motivo per il quale il rapporto è spesso tormentato e non si riescono a risolvere i problemi di coppia.

Gemelli e Vergine

Governati entrambi da Mercurio, Gemelli e Vergine sembrerebbero ad una prima occhiata due segni compatibili. Tutti e due sono governati dal pianeta della comunicazione: sono spiritosi, eccellenti e intelligenti. In realtà le cose stanno diversamente e il segno della Vergine è molto diverso da quello dei Gemelli. La natura di quest’ultimi, altamente volubile, finirà per stancare la Vergine che proverà in tutti i modi a soffocare e controllare il partner, senza risultati.

Leone e Capricorno

Leone e Capricorno sembrerebbero perfetti in coppia, non a caso sono molto attratti uno dall’altro. Il Capricorno si sente protetto dal Leone, dal suo orgoglio e dalla sua forza, mentre il segno di Fuoco è incuriosito dal Capricorno. Alla fine però le unioni di questo tipo terminano sempre. Il motivo? Dopo l’attrazione iniziale e le scintille il Leone si ritroverà a soffrire per le continue critiche del Capricorno, diventando insicuro e affamato di attenzioni.

Sagittario e Capricorno

Gli opposti si attraggono: lo dimostra il legame sempre forte fra Sagittario e Capricorno. Il primo è franco e focoso, il secondo più timido e conservatore. Il risultato è esplosivo, con una grande tensione sessuale che li spinge a conoscersi ed esplorarsi meglio. Terminate le emozioni forti dell’inizio però i segni non superano la prova della routine. I loro interessi sono troppo diversi e la relazione, a poco a poco, si spegne, portandoli ad allontanarsi.