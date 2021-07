S ono pronti a donarti il cuore e a darti tutto quello che hanno. Ma se vengono traditi non perdonano, mai

Le relazioni con le persone si sa, sanno essere davvero complicate a volte. Questo perché siamo tutti estremamente diversi e mai uguali agli altri, motivo per il quale occorre sempre prestare attenzione alla sensibilità altrui. Perché se per esempio, doveste trovarvi davanti ai segni zodiacali che è meglio non fare arrabbiare una cosa è certa, la relazione, di qualsiasi entità essa sia, sarebbe compromessa.

Come sappiamo, infatti, le stelle ci forniscono moltissimi elementi per capire i tratti caratteriali delle persone con cui interagiamo. E questa è una vera fortuna per evitare delusioni e cuori infranti, ma anche per capire come possiamo comportarci davanti a persone orgogliose e che raramente perdonerebbero un tradimento.

I segni zodiacali che è meglio non fare arrabbiare

Persone orgogliose non disposte a perdonare, dicevamo, riferendoci a quelle che davanti a un tradimento o a un grande torto sono disposte a chiudere anche la più lunga delle relazioni, di qualsiasi entità essa sia.

Lo fanno perché sono forse troppe orgogliose, o perché danno così tanto da non sopportare che qualcuno possa non fare lo stesso. I motivi possono essere diversi, quello che è certo è che grazie alle stelle possiamo conoscere i segni zodiacali che è meglio non fare arrabbiare.

Il motivo? Ci direbbero subito addio senza possibilità di replica perché per certi affronti, per loro, il perdono non è contemplato. E chi lo sa se tra questi segni c’è anche il vostro. Scopriamolo insieme.

Ariete, l’orgoglio e la ragione

Probabilmente, se avete avuto a che fare con una persona nata del segno dell’Ariete, sapete bene quanto il suo carattere sia molto complicato da gestire. Un po’ come gli altri segni di fuoco, queste persone sono davvero molto orgogliose, inoltre credono di avere sempre ragione. Guai a contraddirle. Confermate?

Capirete che, con un profilo così, una discussione con questo segno non porta mai a niente di buono. Tra i segni zodiacali che è meglio non fare arrabbiare c’è l’Ariete, forse al primo posto, perché è quello capace di dar vita a discussioni anche quando non hanno ragione di esistere.

Capirete che, qualora gli faceste un torto, l’unica e inevitabile conseguenza sarebbe quella di porre fine al rapporto. La soluzione? Mantenere calma e lucidità e provare a spiegare le vostre ragioni, anche se inizialmente non saranno comprese.

Il rischio è quello di scontrarsi con un muro rigido e durissimo, troppo difficile da abbattere. Utilizzate tutta la dolcezza e l’empatia nelle discussioni per evitare di fare arrabbiare un Ariete.

La Bilancia tra i segni zodiacali che è meglio non fare arrabbiare

Inaspettatamente troviamo la Bilancia tra i segni zodiacali che è meglio non fare arrabbiare. Siamo abituati a vedere i nati sotto questo segno come persone estremamente equilibrate e pacate, e in effetti lo sono.

Se c’è da discutere o da affrontare un problema loro si defilano perché quello che più conta è mantenere la pace e l’equilibrio nel loro microcosmo. Ma nonostante siano abilissimi a mantenere la calma e a respirare fino a dieci prima di esplodere in scatti d’ira, sono pur sempre degli esseri umani.

Ecco che quindi è meglio non tirare mai la corda con i nati sotto il segno della Bilancia. Perché se questa si spezza, con una conseguente e inaspettata scontata di rabbia, raramente potrà essere riaggiustata. Meglio non rischiare.

L’altra faccia del Toro

Tra i segni più controversi dello zodiaco troviamo anche i nati sotto il segno del Toro. Se da una parte queste persone risultano estremamente razionali, e fin troppo, calmi e pacati, dall’altra parte hanno un mondo dentro che in pochi conoscono e che è pronto a esplodere.

In particolare, queste persone, sono molto propense a dare amore e amicizia. Hanno pochi legami, è vero, ma quelli che costruiscono restano indelebili nel tempo. Sono generosi e danno il cuore e l’anima alle persone che li circondano.

Il perdono, però, è una cosa seria per i nati sotto il segno del Toro, che non sempre riescono a concedere, soprattutto quando si sentono traditi o delusi. Ecco, in questi casi, con tanto rumore, chiudono le porte alle persone alle quali le avevano aperte. E non tornano più indietro.

Segni zodiacali che è meglio non fare arrabbiare: Scorpione

È il segno più passionale e carnale dello zodiaco, e lo è nel bene e nel male. Stiamo parlando dello Scorpione che finisce dritto nella nostra lista dei segni zodiacali che è meglio non fare arrabbiare.

Il motivo è spiegato dalla natura stessa di queste persone che sono imprevedibili, misteriosi, affascinanti e anche oscure. Insomma, belle e tenebrose, ma dotate di un gran cuore che concedono, però, solo a pochi eletti.

E indovinate un po’ cosa succede se quei pochi eletti provano a fare arrabbiare le persone nate sotto il segno dello Scorpione? Non possiamo dirvelo con certezza, ma vi anticipiamo che oltre a essere molto arrabbiati, sono anche vendicativi.

Sua maestà, il Leone

Tra i segni che è meglio non fare arrabbiare troviamo anche il Leone, ma con riserva. Le persone nate sotto questo segno, infatti, non vogliono essere mai contraddette. Del resto stiamo parlando dei Re della giungla.

Nonostante questa apparenza maestosa e possente, queste persone in realtà hanno un cuore d’oro e una generosità davvero straordinaria. Caratteristiche, queste, che le portano spesso a dare troppo, senza ricevere abbastanza.

Ecco, più che scatti di ira, quelle del Leone sono grandissime delusioni che possono diventare la causa della chiusura dei rapporti più importanti. Per fortuna, però, queste persone sono capaci di ascoltare, e anche di perdonare. Sempre se ci sono le intenzioni di farlo, ovviamente.