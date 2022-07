L a vera bellezza non ha età, non necessita di ostentazione per non passare inosservata e parte innanzitutto dalla fiducia in se stesse, dall'intelligenza e dalla grazia. Parola di Andie MacDowell. Ecco come sentirsi belle a 60 anni

Si sente spesso dire che la bellezza è dentro di noi. Nulla in contrario. Ma la bellezza è anche indiscutibilmente fuori. È quella che tutti gli altri e noi stesse scorgiamo negli specchi da quando mettiamo piede giù dal letto la mattina a quando ci corichiamo la sera. E non stiamo parlando solo della bellezza fisica, quella di viso e corpo, ma di quella legata al sapersi porre sempre nel modo giusto in ogni occasione. Anche e soprattutto a 60 anni.

Belle a 60 anni

Ma, attenzione: passare attraverso la sesta decade non significa affatto dover cambiare look o stile né tantomeno il nostro modo di essere. Basta sentirsi a proprio agio senza lasciarsi prendere dalla voglia di "eccessi". E a dare l’esempio sono icone come la parigina Inès de la Fressange, la newyorkese Lyn Slater e le attrici Michelle Pfeiffer, Jane Seymour, Cheryl Ladd, Kim Basinger, Sigourney Weaver e l'immancabile e bellissima Sharon Stone.

Gli evergreen nell’armadio

Ognuna di noi incarna una bellezza diversa e lo dimostra con quello che fa e per come si veste, allora come oggi. «Ci sono sette classici irrinunciabili: una giacca da uomo nera, un trench sabbia, un pullover blu mare, una canottiera bianca, un tubino nero, un paio di jeans e un giubbini di pelle un po’ vissuto. Il resto è tutta una questione di abbinamenti», racconta Inès dela Fressange nel suo libro La Parigina – Guida allo chic. L’ex musa di Karl Lagerfeld racconta nel suo volume divenuto negli anni una vera e propria "bibbia dello stile" che: «La collana di perle va sdrammatizzata con una T-shirt un po' rock’n’roll, il little black dress con le sneakers e mai con le scarpe da sera, soprattutto se nuove di zecca».

«Niente vestiti frou frou. Borsa e scarpe coordinate solo sotto gli anta. Vietati il tanga coi jeans a vita bassa, il bikini di lurex e gli stivali in estate: ne ho visti addirittura di bianchi e con le frange, il top del cattivo gusto. Il fermaglio tra i capelli e i leggings vanno bene, ma solo per le ragazzine, così come le t-shirt corte e le camicie da notte con i disegnini infantili. Non ho mai visto nessun uomo sedotto da una donna matura che indossa il pigiama di Hello Kitty»., scrive ancora la Fressange.

Insomma, l'icona parigina è la dimostrazione che invecchiando, o meglio crescendo, non si ha più bisogno di dimostrare nulla, anzi, si può scegliere di dimostrare tutti i giorni a te stesse e a tutte le donne che a 60 anni si può essere ancora sexy e glamour.

Make up a 60 anni: seducente con garbo

Accettarsi fa parte della bellezza. E la bellezza non va camuffata ma esaltata con abiti adatti alla nostra età. Vestire troppo trendy o troppo sexy è rischioso perché qualsiasi eccesso a 60 anni è uno scivolone di stile che rischia di farci percepire ancora più vecchie. Bandite le scollature troppo profonde, abiti molto attillati o troppo corti e soprattutto un make up troppo intenso.

Cosa significa? Intanto una buona idratazione quotidiana. Poi un uso sapiente di creme colorate, fondotinta, correttori (da preferite quelli liquidi piuttosto che gli stick perché questo tipo di texture evita di seccare troppo la pelle e segnare le rughe) e pennelli o spugnette. Infine la scelta: dopo gli "anta" bisogna decidere se puntare su sguardo oppure labbra. Nel primo caso non può mancare una buona dose di mascara e sopracciglia folte ma ben definite, nel secondo, per sfoggiare una bocca perfetta, basta utilizzare una matita labbra color rosa crema per dare definizione al contorno e applicare successivamente un rossetto dello stesso colore per dare pienezza all'interno. Ricordatevi sempre che l'effetto gloss va evitato e che il rosso (in tutte le sue sfumature) è solo per la sera!

Modelle over 60

La scelta di modelle over 60 piace oggi alle aziende più che mai e diventare icone di stile è una concessione che viene fatta a poche elette. Ma, fortunatamente, imitabilissime. Chi d'altro canto non vorrebbe essere nei panni della newyorkese Lyn Slater, che dall’alto dei suoi 67 anni, già insegnante di Social Welfare alla Fordham University, scrive ancora sul suo blog di moda tra uno scatto su Instagram e un post su Facebook. L'Accidental Icon, scoperta per caso durante la New York Fashion Week, racconta di uno stile originale ma non eccentrico che abbina il suo caschetto bianco a look colorati e una bellezza del tutto naturale.