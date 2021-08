Si possono controllare i Reel che compaiono sul nostro profilo Instagram?

I Reel sono uno strumento ottimo per migliorare la tua visibilità su Instagram: come controllare quelli che compaiono nel tuo profilo e crearne di nuovi.

Clip di 15 secondi che attirano l’attenzione con un montaggio veloce e una colonna sonora: sono i Reel di Instagram che hanno conquistato moltissimi profili e stanno spopolando sui social. La loro forza sta nella capacità di catturare gli utenti ed è diventato un modo per farsi notare nel vasto mondo dei social network, mettendo in campo creatività e voglia di divertirsi.

Come controllare i Reel

I Reel sono una funzionalità molto interessante di Instagram: ci divertono, ma possono anche essere utili per trarre ispirazione. Come controllare quelli che compaiono sul tuo profilo? Pochi lo sanno, ma questi brevi video si possono filtrare in base alla traccia musicale. Ciò significa che potrai vedere tutti i Reel prodotti per quella specifica musica, scoprendo come è stata utilizzata dagli altri utenti. Per farlo basta cliccarci sopra e scorrere le clip. Un’altra caratteristica particolare dei Reel sta nel fatto che non spariscono dopo 24 ore come le Storie, ma restano nel feed all’interno di una sezione ad hoc.

Differenza con le Stories di Instagram

Anche se ad una prima occhiata potrebbero sembrare simili, i Reel sono molto diversi dalle Stories di Instagram. Il loro stile e i contenuti trattati infatti sono differenti rispetto a quelli delle classiche Stories. Le regole da rispettare sono fondamentalmente due e non dovrai mai dimenticarle: velocità di montaggio e associazione a una traccia audio.

A cosa servono i Reel

I Reel possono aiutarti a crescere su Instagram e a rendere popolare il tuo profilo. Il social delle foto infatti tende a “spingere” questa tipologia di contenuti, facendola comparire fra i suggerimenti degli altri utenti. Puoi utilizzare i Reel per realizzare delle video-pillole per il tuo pubblico, per mostrare ad esempio un cambio outfit o una ricetta.

Come creare un Instagram Reel

Per creare un Reel clicca sull’icona che utilizzi per caricare le Stories, poi seleziona la funzione Reel che si trova nella zona inferiore dell’editor. Si tratta di una sorta di “app nell’app”. Dopo aver aperto il pannello dedicato nella parte sinistra dello schermo appariranno tutti gli strumenti necessari per ideare le tue clip. Con la funzione “Audio” potrai cercare nella libreria musicale una canzone. In alternativa puoi sfruttare un tuo audio originale, ma ricordati che quando lo condividerai l’audio verrò attribuito al tuo profilo e altre persone, se l’account è pubblico, potrebbero realizzare dei nuovi video con la musica scelta da te selezionando “Usa Audio”. Nella libreria troverai inoltre numerosi effetti creati sia da Instagram che dai creators di tutto il mondo. Se vuoi registrare le tue clip tenendo le mani libere niente paura: i Reel permettono di impostare un timer. Dopo aver premuto il tasto di registrazione comparirà un conto alla rovescia che segnalerà l’inizio della clip.

Sia prima di registrare che dopo potrai inoltre allineare i soggetti del video con la funzione “Allinea”. Questo elemento consente di effettuare transizioni molto fluide utili, ad esempio, nel caso di cambi di look o quando devono comparire nuovi amici all’interno del Reel. Un altro aspetto che si può gestire è la velocità. Puoi infatti scegliere di rallentare o accelerare una parte del video oppure l’audio, tenendo il ritmo o facendo la clip a rallentatore.

I Reel si possono registrare usando una serie di clip oppure caricando video presenti nella galleria del tuo smartphone. Per registrare il primo video ti basterà cliccare e tenere premuto il pulsante apposito. Nella parte superiore dello schermo comparirà un indicatore che indicherà l’avanzamento della registrazione. Per terminare il video dovrai solamente interrompere la registrazione. Quando il tuo Reel sarà pronto potrai passare alla schermata di condivisione, scegliendo di salvarlo in bozze, cambiare la foto di copertina, taggare gli amici, aggiungere una didascalia o degli hashtag. Quando lo avrai condiviso, il Reel comparirà sulla sezione apposita del tuo profilo dove tutti potranno vederlo. E se sarai fortunata potrai visionarlo persino nel feed principale insieme ai post.

Come ideare Reel di successo

I Reel sono un ottimo strumento per crescere su Instagram e raggiungere buoni risultati, aumentando i follower. La forza di questi video sta nella loro possibile condivisione fra gli utenti social. Per questo il montaggio deve essere molto veloce e deve attirare da subito l’attenzione, senza annoiare, ma coinvolgendo le persone che lo guardano. Punta sulle canzoni del momento e dai libero sfogo alla tua fantasia mettendoti alla prova con balletti, coreografie e trovate spassose. Il tuo primo obiettivo deve essere quello di divertirti.