5 cose che tutte vedremo sui social quest’estate

M are cristallino, cibo made in Italy e look super cool con tutti gli accessori dell'estate: ecco come essere in trend sui social.

L’estate 2021 si spia su Instagram (ma sui social media in generale). Tra foto, reel, Instagram stories e Tik Tok, i trend topic sono tutti lì a portata di smartphone. Basta scorrere i post di amici e vip, per viaggiare ogni giorno (e provare un po' di sana invidia). Il trend principale, grazia al cambiamento radicale della società riemersa dall’anno pandemico, è quello del workation: si raggiungono le località di villeggiatura, dal mare alla montagna, ma con il pc sempre aperto e una vista incredibile. Così le scadenze saranno più sopportabili. Il filo conduttore dei social trend dell'estate 2021 sarà quello della libertà e leggerezza, dopo ristrettezze e mesi stressanti.

Mare cristallino. Possibilmente in barca

Le gallerie di Instagram si tingono di blu. Questo è il vero social trend dell'estate 2021. La maggior parte dei feed di amici, influencer, vip sono una palette di turchesi e verde smeraldo. Le più belle località marine d’Italia sono cartoline. Ad andare per la maggiore, quest'anno, sono le gite in barca o le vere e proprie vacanze in gruppo a bordo di barche a vela.

Mare e baie meravigliose della Sardegna, Puglia, Toscana, Liguria, Costiera Amalfitana e Sicilia. Oltre ad alcuni instagramer, sul social fotografico per eccellenza troverete scatti di professionisti da sogno. Queste bellezze della natura, diciamolo, sono acchiappa like. La posa con cappello di paglia e vestito svolazzante a poppa, è d'obbligo.

Montagna: panorami mozzafiato

Non solo sirenette e bellezze al bagno, ma anche scarpinatrici di livello pro. Scarpe da trekking ai piedi (sì, ci vuole anche il calzettone al polpaccio perché altrimenti non vale!), calzoncini e camicia a quadri legata in vita. Si raggiungono vette altissime con viste mozzafiato. Le Dolomiti e le Alpi, ovviamente, dominano le gallery delle amanti della montagna. Oltre alle Tre Cime di Lavaredo e al Lago di Braies, sono in trend anche camminate meno note, ma di grande bellezza. Due regioni da scoprire? Abruzzo e Friuli Venezia Giulia.

Arte e Borghi colorati

Tra i social trend dell'estate 2021 ci sono le bellezze artistiche italiane. Si vince facile anche in questo caso. Da Nord a Sud, si alternano piazze, vicoli, affreschi, e opere d'arte meravigliose. Le città d'arte sono di nuovo invase dai turisti e colorano le gallerie di Instagram. Così come i piccoli borghi pittoreschi, al mare o in montagna, purché ci siano case colorate, balconi fioriti, e angolini romantici.

Cosa c'è nel piatto?

Prima di prendere le posate, tutti fermi: ciò che c'è nel piatto deve essere immortalato per cavalcare l'onda del food sharing. Gli hashtag più utilizzati infatti sono #italianfood, #italianfoodlover, #italianfoodstyle. Il cibo Made In Italy, meglio se ultra local e tradizionale senza stravaganze fusion, è il più gettonato. Sì a orecchiette, mozzarella, pane e pomodoro, cozze e polipi. La qualità delle foto è spesso molto alta: viene voglia di assaggiare dallo schermo. Anche l'occhio alla location, poi, vuole la sua parte: il food con vista è un social trend dell'estate 2021. Dal cono di frittura di pesce alla focaccia ligure, dal panino con il polpo allo spaghetto ai frutti di mare, tutto deve avere uno sfondo blu!

Senza dimenticare il gelato. È fresco, goloso ed è perfetto perché -ebbene sì-è instagrammabile! Qui il tempismo (e la temperatura) determinano l'uscita dello scatto: evita che si sciolga prima di riuscire a scattare una foto super accattivante. L'immagine ideale? Focus sul cono posizionato a favore di camera. Possibilmente gusti frutta perché più colorati.

Gli accessori più cool dell'estate 2021

Questi, se parliamo di look, sono i veri social trend dell'estate 2021. Il primo fra tutti è un evergreen: la bandana! Gettonatissima su capi e accessori: in testa, come crop top, abito da spiaggia, costume, borsa da spiaggia o shorts. Come preferite indossarla, purché ce l'abbiate. Altro accessorio da avere: la cavigliera. Ma mica singola, no, esagerate: due, tre, quattro, anche su entrambe le caviglie. Più sono vistose, con perline, conchiglie e charm, meglio è. Alternate catenine d'oro o argento, a cavigliere più divertenti e colorate.

Ai piedi? Parola d'ordine: comodità. Ebbene sì, anche le più integraliste del tacco 12, quest'estate dovranno cedere per essere davvero cool. Ai piedi si indossano i sandali tra trekking (le più famose sono le Teva), in corda, anche con l'abito da sera super chic, e le "ciabattone" in puro stile frate francescano (Birkenstock e simili). Altro trend: tante collanine e braccialetti con perline, come negli anni Novanta. Ce lo insegnano le influencer, e non possiamo che farci conquistare. E gli occhiali da sole? Grandi, colorati, appariscenti e con catena. Sì, perché è un accessorio non solo utile, ma anche glamour: aggiungete all'occhiale una catena gioiello, in bachelite, perline, in oro o colorata.