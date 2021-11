“Storie di donne rinate”, un ebook per #Sempre25Novembre da Sorgenia

L e voci di dieci figure femminili raccontano in prima persona piccole e grandi rivoluzioni personali verso l’inclusione. Per ogni download dell’ebook, dal 25 novembre a Natale, Sorgenia donerà 1 euro a Fondazione Pangea Onlus.

Le storie di dieci donne che sono riuscite a riscattarsi da violenza fisica,

verbale, psicologica sono al centro dell’edizione 2021 dell’iniziativa Sempre 25 Novembre promossa da Sorgenia. La digital energy company ha inaugurato il progetto di sensibilizzazione nel 2018, prendendo spunto dalla giornata dedicata al tema della violenza di genere, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione su questa emergenza sociale sempre, non un solo giorno

l’anno.



I racconti sono raccolti nell’ebook “Storie di Donne Rinate”: dieci podcast con le voci delle protagoniste, donne comuni e note che, attraverso la propria esperienza, condividono il proprio riscatto. Le storie si ispirano ai principi del Manifesto della Comunicazione non ostile, ideato dall’Associazione Parole O_Stili con cui l’azienda collabora da anni. Il progetto ha visto il coinvolgimento de La Grande Casa scs onlus che, dal 2018, affianca Sorgenia in tutte le iniziative per sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sul tema della violenza di genere. Il progetto si avvale inoltre della collaborazione di un team del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza Università di Roma - guidato da Gaia Peruzzi, docente del Corso Media & Diversity - , impegnato in un percorso di analisi del ruolo dei media nella battaglia contro la violenza di genere.

Ogni storia è impreziosita da un’immagine inedita realizzata da Anna Godeassi, giovane illustratrice e artista italiana che collabora con moltissime testate internazionali.

Tutte le storie sono disponibili online al link https://www.sorgenia.it/sorgenia-con-le-donne-2021.

Dal 25 novembre a Natale, per ogni download dell’ebook, Sorgenia donerà 1 euro a Fondazione Pangea Onlus che dal 2002 lavora per favorire lo sviluppo economico e sociale delle donne in Italia e in Afghanistan, paese che sta vivendo in questi mesi una situazione particolarmente drammatica.

A Milano, dal 25 al 28 novembre, un’installazione immersiva in piazza Tre Torri consentirà a tutti – grazie a cornette telefoniche sospese – di ascoltare le dieci storie direttamente dalle voci delle protagoniste.