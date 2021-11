Alexa, buon compleanno con GialloZafferano

A lexa diventa un po’ più grande e domani spegne la sua terza candelina in Italia. Un triennio passato con molti partner, tra cui GialloZafferano

È arrivato il momento di festeggiare, perché Alexa diventa un po’ più grande – e saggia – e domani spegne la sua terza candelina in Italia, la settima negli Stati Uniti. Ma a crescere è anche l’amore degli utenti in Italia per l’assistente vocale Amazon, che li supporta e accompagna ormai in ogni attività della vita quotidiana, li stupisce con le numerose Skill, ne facilita i momenti conviviali e interagisce sempre di più.

“Nei primi tre anni dall’arrivo in Italia, gli utenti attivi che utilizzano Alexa sono cresciuti in maniera rilevante, oltre l’80% anno su anno; e nel solo 2021 si contano oltre 5 miliardi di interazioni tra gli utenti in Italia e Alexa. Alcune di queste dimostrano come Alexa sia entrata nelle nostre case come un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia: basti pensare che oltre 7 milioni di volte, solamente nell’ultimo anno, gli utenti le hanno detto “ti voglio bene”, afferma Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa.

Alexa è stata fin da subito apprezzata per aver portato tanta buona musica nelle case italiane, e anche oggi questo aspetto continua a essere tra i preferiti. La musica digitale tramite smart speaker è un fenomeno in costante crescita nel Bel Paese, anche i dati lo confermano: sono state infatti oltre 280 milioni le ore di streaming fruite nel corso degli ultimi 12 mesi. Tra i brani più richiesti troviamo Malibù di sangiovanni, Baby Shark e Musica leggerissima di ColapesceeDimartino.

E se è riuscita a far sognare, riproducendo le playlist del cuore, quest’anno più di sempre Alexa è stata protagonista nelle cucine degli utenti in Italia stuzzicando il loro appetito anche attraverso la Skill di GialloZafferano, il food media brand più amato in Italia: mentre si chiacchiera in casa, si lavora, si ascolta la musica o si trascorre il tempo con gli amici, l’esperienza offerta da Alexa e GialloZafferano permette di farsi aiutare nel preparare ogni genere di pietanza, grazie anche alla possibilità di impostare timer e sveglie – circa 500 milioni solo nell’ultimo anno in Italia – controllare le preparazioni da seguire, aggiungere ingredienti alla lista della spesa e consultarla una volta arrivati al supermercato. Nel 2021, cucinare è stato per molti una grande distrazione e fonte di piacere, e sono state oltre 5 milioni le ricette consultate. Le preferite dagli utenti? Spaghetti alla carbonara, Tiramisù e Pancake allo sciroppo d’acero.

Le funzionalità di Alexa in Italia sono frutto dell’impegno di una grande community di sviluppatori, composta oggi da oltre 54.000 membri, chesi impegnano ogni giorno per creare nuove Skill dedicate.

Tanti sono i partner che hanno creduto e continuano a credere in Alexa e in un futuro sempre più smart, come BTicino, Fastweb, Frescobaldi, GialloZafferano, Lavazza, Maserati e Philips Hue. Sono proprio loro, insieme ad altri, che garantiscono agli utenti di Alexa un’esperienza ricca e personalizzata, sulla base delle loro esigenze, in casa come in auto, per avere tutto ciò di cui si ha bisogno a portata... di voce!

