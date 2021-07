5 tipi di fotografie che non dovresti mai scattare quando sei in vacanza

S iamo tutte colpevoli dell’aver scattato qualche fotografia di troppo di vacanza. Ecco qualche tipologia di foto che, però, sarebbe meglio non scattare mai più!

Sempre più persone scelgono di non scattare fotografie in vacanza. C’è chi lo fa perché altrimenti verrebbe troppo assorbito dallo strumento per godersi davvero il momento. C’è chi invece le foto non le sa fare e, tendenzialmente, finisce per scattare paesaggi storti e ritratti sovraesposti.

Non esiste persona, in vacanza, che non porti mano allo smartphone o alla macchina fotografica per immortalare un momento speciale. In questo, non c’è nulla di sbagliato. Tuttavia, esistono alcuni cliché fotografici che possiamo risparmiarci se vogliamo pubblicare immagini “social” davvero interessanti.

Fotografie in vacanza: lascia a casa il selfie stick

Anzi, sarebbe proprio meglio lasciarlo in negozio! Il selfie stick è stata una moda garbatamente divertente che ci ha permesso di scattare memorabili fotografie in vacanza. Diciamo memorabili, perché di solito compare sempre anche lui in ogni scatto: un enorme bastone metallico che rovina l’atmosfera della foto.

Quando non stai rovinando una foto con la presenza fredda e metallica del selfie stick, probabilmente stai intralciando la vista di un povero passante, o stai dando fastidio a qualcuno che cammina vicino a te perché non guardi dove cammini. Se sei davvero interessata alle foto dinamiche, sperimenta con la GoPro o altre videocamere del genere.

Lascia perdere la Torre di Pisa!

La Torre di Pisa non è ancora caduta ed è assai probabile che non lo farà ancora per un po’. Se stai cercando un’idea per fotografie in vacanza davvero interessanti, ecco, lascia perdere questa. Che si tratti di far finta di reggere il sole o di tenere in piedi la Torre di Pisa, questo “cliché” fotografico ha preso d’assalto i social da anni, ormai. E non riusciamo proprio a sbarazzarcene!

Quello che spesso manca nelle foto delle vacanze è la spontaneità di uno scatto rubato, mentre ci si trova davvero assorbiti nella bellezza di ciò che ci circonda. È giunto il momento di lasciare da parte gli artifici e le pose plastiche, in favore di una selezione di foto in cui il tuo viso ritrae davvero ciò che stai provando in quel momento.

Quelle sono le vere foto importanti della tua vita, e non per forza quelle che si possono mettere sui social perché siamo venute bene. Che importanza potrà mai avere, in ottica di conservare ricordi memorabili?

La classica foto sulla sdraio in spiaggia

Quante di noi sono colpevoli di uno scatto sullo sdraio in spiaggia che ritrae le nostre gambe, saggiamente posizionate per apparire magrissime, e che si stagliano sulla battigia? E quante di noi ne approfittano per infilarci anche lo scatto di un bel piedino con una pedicure perfetta e lo smalto rosso?

Se hai un paio di foto così sul tuo feed social, è perché probabilmente ai tempi sembrava una buona idea. Lo sappiamo che sei in spiaggia e sei super abbronzata: c’è davvero bisogno di ribadirlo con uno scatto? Ma soprattutto: che valore ha questa fotografia? Quale momento speciale della tua vacanza starebbe immortalando?

Scatta fotografie solo quando senti che queste hanno un valore di qualche tipo per te o per il ricordo che vuoi costruire della vacanza. Dai importanza allo spazio libero nella memoria dello smartphone o della macchina fotografica: rendilo prezioso come quando avevamo solo una trentina di scatti per rullino, e dovevamo farceli bastare per una settimana. Anzi, ti sfidiamo a non scattare più di 30 foto!

Fotografie in mezzo alla folla

Talvolta le foto più belle sono quelle spontanee, che ci escono quasi per errore. E a proposito di errori, un classico scatto da evitare è quello in mezzo alla folla. Primo perché di solito la folla è ignara del tuo scatto, e si comporterà in maniera casuale riuscendo a rovinarlo. Secondo perché non avresti teoricamente il permesso di fotografare la gente. Terzo, in tutta probabilità stai intralciando il flusso di gente, dando fastidio a tutti.

Approfitta dei momenti di bassa affluenza per scattare le foto che ti piacciono davvero nel momento opportuno. Non c’è bisogno di scattare a raffica nella speranza di fare almeno una foto di qualità: sfrutta il tempo che trascorri in vacanza con più consapevolezza.

La foto dell’aperitivo la sera, ogni sera

A meno che tu non abbia prenotato in uno dei ristoranti o bar più memorabili della storia, è proprio giunto il momento di abbandonare le fotografie del cibo. Sì, è vero, il cibo è sempre un ricordo fantastico, ma c’è qualcosa di un po’ folle nel voler fotografare ogni singolo piatto che esce da una cucina per il semplice gusto di postarlo sui social.

Fotografa ciò che mangi in funzione di ciò che vuoi ricordare di aver mangiato. E non in funzione di ciò che vuoi postare sui social per metterti in mostra. Può sembrare un concetto astratto, ma non è meglio affondare la forchetta nel piatto il prima possibile? Impariamo di nuovo a godere del momento!