P iccola, compatta e perfetta per far durare i ricordi nel tempo: la stampante istantanea è un mini-device che devi assolutamente avere.

Come scegliere la stampante istantanea

Te le ricordi le vecchie polaroid e i momenti di attesa mentre la foto si sviluppava all’aria? Noi sì e, sinceramente, ci manca un po’ quel mood vintage che caratterizzava quegli scatti un po’ ignoti che, spesso e volentieri, si trasformavano in piccole cartoline indelebili nel tempo.

E oggi? Oggi, gli smartphone, immagazzinano migliaia e migliaia di foto (quasi professionali) ma troppo spesso ci dimentichiamo di stamparle e, con il passare del tempo, rischiano di finire nel dimenticatoio. Ma anche in questo caso abbiamo la soluzione: la stampante istantanea. Piccola, compatta, tecnologica e facile da connettere al proprio smartphone; un piccolo accessorio digitale da tenere sempre nello zaino o nella borsa.

Se non sai quale acquistare qui trovi una selezione delle migliori stampanti istantanee digitali da acquistare su Amazon con un solo click.

Il modello retrò

Nessuna batteria né applicazione da installare, condivisibile con amici e non necessità di Wi-Fi o Bluetooth: la stampante istantanea dal mood retrò che produce foto da qualsiasi smartphone. Basterà aprirla, posizionare il cellulare, premere il pulsante e ruotare la manopola per estrarre la pellicola. Ci vorrà solo un attimo per fissare un momento per sempre.

La stampante senza inchiostro

Stampare senza inchiostro è possibile ed è proprio quello che fa questa mini-stampante portatile e multifunzione che può stampare foto, etichette, adesivi, messaggi, liste, registrazioni, codici QR, ecc. Il plus? Lo stile kawaii e dai colori pastello è compatibile sia con Android che iOS.

Per stampare su carta adesiva

Non solo foto, ma anche stickers: la stampante fotografica HP Sprocket, modifica e stampa immagini in formato tascabile direttamente dal tuo smartphone grazie all'app HP Sprocket. La particolarità di questo modello è il supporto che utilizza: carta adesiva dai colori brillanti in formato 5,8 x 8,7 cm per creare diari e realizzare altri progetti creativi. Pronta a farla diventare tua compagna di avventure a portata di click?

La stampante colorata

Anche l’occhio vuole la sua parte e perché questa cosa non deve valere anche per una stampante istantanea? Sceglila rosa, se ami i colori delicati e preppy. La stampa, in questo caso, è ancora più semplice: fai “swipe up” con il dito sull’app del tuo smartphone e dopo pochi secondi l’istantanea si svilupperà tra le tue mani. Amerai la funzione party, che ti farà associare bene cinque dispositivi, ti permetterà di creare dei collage divertenti da condividere con i tuoi amici.

Da smartphone a fotocamera istantanea

Le care e vecchie macchine fotografiche Polaroid hanno segnato l’adolescenza di molti e, se ti senti nel mood vintage e hai voglia di un salto nel passato, questa stampante portatile deve essere tua. Attaccandosi fisicamente al tuo smartphone lo trasformerà in una fotocamera istantanea. Compatibile con dispositivi Apple e Android non necessita di alcun tipo di inchiostro perché utilizza la pellicola ZINK, che consente un processo di stampa a basso impatto ambientale.

Se non hai ancora trovato il modello perfetto per te, per le tue foto e per le tue esigenze? Qui trovi un'ulteriore selezione delle migliori da acquistare su Amazon.

