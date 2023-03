I l trench? Un capospalla monocromatico e semplice, in tutta la sua essenzialità. Eppure, vogliamo forse negare quanto sia indiscutibile la sua presenza nel guardaroba femminile? Vintage o nuovo che sia, continua a esercitare su di noi un effetto magnetico: ne siamo attratte, e l'arrivo della moda primavera 2023 ormai imminente ci chiama a risfoderarlo. Nel migliore dei modi!

Passano le stagioni, ma non il suo fascino. Il trench cammello è il capospalla per antonomasia, l'investimento (piccolo o grande) che in un guardaroba femminile non può - e non deve - assolutamente mancare. E non perché fa cool possederne uno, ma perché davvero è il capospalla più trasversale che tu possa desiderare. Se non ne hai mai esplorato a pieno tutto il suo potenziale, fidati di noi: questo è il momento giusto. Lunga vita al trench cammello!

Trench cammello + rosa pastello = l'addizione vincente

Trench camello e rosa pastello: la rima ha già detto tutto. Questo look street style può essere copiato già subito, perché sotto il capospalla di tendenza è stata proposta una stratificazione ad hoc per il transition style primaverile. Ovvero: camicia bianca e cardigan in maglia, un connubio bon ton che sa essere tanto raffinato quanto cool. Che non passi inosservata un'altra straordinaria protagonista di questo styling: la gonna midi in crochet. La sua trama a scacchi sembra richiamare la stampa sulla fodera interna del trench, che è ovviamente l'iconico tartan del marchio Burberry (nota bene: un trench Burberry è uno dei migliori investimenti - anche vintage, a prova di budget - che si possa fare). E se la nostra it-girl ha preferito i sandali con le calze (amateli o odiateli), noi ti proponiamo come alternativa anche una stilosissima scarpa modello Mary Jane.

Foto Launchmetrics.

Trench cammello e look total red? È cosa buona e giusta

Tolto il trench, non passerai inosservata. Ma con questo capospalla indosso, che bel contrasto cromatico che si crea! La moda primavera 2023 strizza l'occhiolino al trench cammello sui look total red: l'abbinamento è energico, brioso. A offrirci in foto questa lezione di stile imperativa è Caroline Issa, uno dei volti più corteggiati dai fotografi di street style. Merito del suo stile, naturalmente, e della sua straordinaria attenzione ai dettagli. Si noti infatti la particolarità del suo trench cammello: piccole perle ne caratterizzano le pinzature poco sotto l'altezza della spalla. E sotto il trench? Un tailleur rosso, composto da giacca e pantaloni sartoriali, con un paio di comodi e pratici stivali neri.

Foto Launchmetrics.

Il trench cammello nei look tono su tono: è un sì!

Se sei amante dello stile monocromatico, questo look tono su tono è ciò che fa per te. Il trench cammello, must-have e tendenza moda primavera 2023, viene qui proposto con tailleur giacca e pantaloni cromaticamente abbinati. In supporto allo styling, una maglia dolcevita nera e l'accessorio (giusto) che fa la differenza nel risultato finale: la cintura. Larga e con passante metallico color oro, la cintura nera è stata aggiunta al di sopra del blazer, come punto focale di attenzione. Perché sceglierla? Cinge la vita e aggiunge un accento di personalità al look. E il trench cammello, comunque, non passa inosservato.

Foto Launchmetrics.

Il trench cammello con la gonna pantalone? È cool

Chiedete a Margareth Zhang: anche lei corteggiatissima dallo street style internazionale, è uno dei nomi più influenti nel fashion system cinese. E le sue lezioni di stile, in Cina come in occidente, sono tutte da copiare al volo. Questo look in cui propone il trench cammello insieme a una gonna-pantalone in denim è pura fonte d'ispirazione, e il risultato finale è stato reso ancor più sofisticato da una maglia stampata a fiori e righe, completata con colletto in stile vittoriano. Per concludere lo styling, ha scelto scarpe con punta metallizzata e tacco a clessidra. Ma perché non sperimentare questo ensemble anche con un paio di semplici (ma mai banali) sneakers bianche?

Foto Launchmetrics.

Trench, variazione sul tema: in pelle nera è elegantissimo

Consentici una licenza poetica: è vero che la versione nella nuance cammello è il must-have della primavera 2023, ma come possiamo omettere dal nostro radar il trench di pelle nera? Non è vero che si indossa solo d'inverno, perché anche nella dolce stagione saprà darti le tue meritate soddisfazioni in fatto di styling. Costruisci così il tuo look: pantaloni neri a sigaretta, camicia (o T-shirt) bianca, stivali e accessori neri (borsa e occhiali da sole). Il risultato finale? Misterioso, cool, affascinante. A prova di (bonaria) invidia.