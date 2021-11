I migliori trucchi di bellezza per risplendere durante le feste natalizie

L e feste natalizie si avvicinano. Ecco, allora, alcuni trucchi di bellezza per risplendere durante queste belle occasioni. Per non passare mai inosservate e vivere questi giorni con un pieno di lucentezza.

Manca davvero poco all’arrivo del Natale ma la voglia di risplendere nella notte più magica dell’anno e in tutte quelle successive inizia già a farsi sentire. Ecco perché è bene iniziare fin da ora a prepararsi per questa fantastica carrellata di occasione speciali, come? Adottando dei semplici ma efficacissimi trucchi di bellezza.

Dalla skin routine, al make up. Tutto vale se l’obiettivo è quello di trasformarvi nelle vere protagoniste delle feste natalizie. Garantendo alla vostra pelle ( e non solo) tutto il benessere e la lucentezza per risplendere come non mai in ogni singola notte ed evento a cui vorrete partecipare. E in cui non potrete mai passare inosservate.

Cura la pelle del tuo viso

La prima cosa da fare per sfoggiare un aspetto radioso ogni giorno (e ancora di più durante le feste imminenti) è quello di prendersene cura nel modo corretto. Per esempio con trattamenti mirati per la pelle. Per pulirla in profondità, levigarla e donargli un colorito sano e luminoso. In modo totalmente naturale.

Oltre alla propria normale skin routine, quindi, fatta di detergente, tonico, idratante, ecc. è bene eseguire anche degli scrub sia per il viso (senza dimenticarsi delle labbra) che per il corpo. Per agire sulla cute in modo profondo, eliminando eventuali tossine e cellule morte, e garantire alla propria cute il giusto equilibrio e un aspetto davvero eccezionale. Ma non solo.

Un altro beauty step e trucco di bellezza da non dimenticare sono le maschere. Nutrienti, idratanti, rivitalizzanti, anti age. Le possibilità sono davvero tante, da scegliere a seconda delle proprie necessità per garantire alla vostra pelle tutta la bellezza e luminosità che avete sempre desiderato.

Idratazione, un must dei trucchi di bellezza (e salute)

Ebbene sì. Anche in inverno l’idratazione è uno step di fondamentale importanza e se l’obiettivo è quello di avere una pelle sempre morbida, sana e luminosa non potete assolutamente trascurarlo. E per farlo correttamente occorre scegliere dei prodotti adatti alla propria tipologia di pelle, il più delicati e naturali possibili, in modo da agire dolcemente ma in modo efficace.

Differenziando i trattamenti diurni da quelli per la notte. E avendo sempre cura di portare con voi una crema idratante per intervenire in caso di emergenza e impedire alla vostra pelle di arrossarsi o irritarsi per il freddo.

Trucchi di bellezza e festività, punta sulla chioma

E se per la cura della pelle ormai sapete tutto, cos’è che dona davvero lucentezza e che cattura lo sguardo con una semplice mossa? Ovviamente la vostra chioma e tra i trucchi di bellezza da adottare in vista delle festività, non possono di certo mancare quelli dedicati alla cura dei vostri capelli.

Oltre alla normale detersione, con shampoo appositi per la vostra tipologia di capelli, e al balsamo (da applicare sempre dopo ogni lavaggio), potete aumentare la lucentezza della vostra capigliatura prendendovene cura in modo ancora più mirato. Per esempio applicando della maschere nutrienti, ristrutturanti, rinforzanti, ecc. Che agiscono in profondità per la bellezza della chioma stessa, donandogli il massimo splendore e tutta la luminosità naturale dei capelli sani.

Il trucco in più? Provate a risciacquare i vostri capelli con dell’aceto di mele al posto del balsamo. Oltre a renderli morbidissimi, l’aceto è in grado di donare una lucentezza senza eguali a tutte le lunghezze. Per una chioma tutta da sfoggiare durante le occasioni speciali delle vostre festività. Ma non è finita qui.

Accessori che passione

Se siete amanti degli accessori per capelli (e se non lo siete potreste esserlo per l’occasione), durante le feste potete abbellire la vostra chioma con dei bellissimi dettagli di luce. Mollette, fermagli, cerchietti. Optate per ciò che vi piace di più, purché sia ricco di strass, perle, glitter e di qualsiasi altra cosa vi possa rendere a dir poco scintillanti.

Make up luminoso per le feste

E se fino a ora vi abbiamo elencato dei piccoli trucchi di bellezza da adottare fin da subito per arrivare preparate al momento delle tanto attese festività, come fare per essere davvero super glam e luminose durante quei momenti particolari? Ovviamente utilizzando il giusto make up!

La prima cosa da fare, quindi, è illuminare il proprio volto applicando, oltre al solito fondotinta e/o correttore per una base viso a prova di sguardo, anche una passata leggera di illuminante , ovviamente senza esagerare. E avendo cura di ottenere sempre un aspetto luminoso, certo, ma anche naturale. E per farlo durare più a lungo? Non dimenticatevi di usare un primer prima di qualsiasi altro prodotto. Per far aderire meglio e più a lungo il vostro make up delle feste.

, ovviamente senza esagerare. E avendo cura di ottenere sempre un aspetto luminoso, certo, ma anche naturale. E per farlo durare più a lungo? Non dimenticatevi di usare prima di qualsiasi altro prodotto. Per far aderire meglio e più a lungo il vostro make up delle feste. Una volta fatto è il momento di valorizzare lo sguardo con un trucco luminoso , magari optando per degli ombretti glitterati o un make up di tendenza come l’ halo eye , ovvero uno smokey eye con un punto luce al centro della palpebra. Perfetto per donare lucentezza ai vostri occhi e a tutto il volto.

, magari optando per degli o un make up di tendenza come l’ , ovvero uno smokey eye con un punto luce al centro della palpebra. Perfetto per donare lucentezza ai vostri occhi e a tutto il volto. E per le labbra? Beh, il colore top delle feste è il rosso e per un effetto super light potete provare con bel tono acceso o con un prodotto dall’effetto lucido.

Insomma, i trucchi di bellezza per arrivare pronte al momento delle feste sono davvero tanti. Non vi resta che iniziare subito a prendervi cura di voi adottando questi piccoli e semplici accorgimenti beauty. Integrandoli nel momento in cui vi dovrete prepararvi con un make up realizzato a regola d’arte e una acconciatura di urlo. E state pur certe che gli occhi saranno tutti puntati su di voi e sul vostro look, luminoso come delle vere stelle.