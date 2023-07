10 consigli di bellezza easy per donne sempre impegnate

C ome fare per prendersi cura di sé e sentirsi sempre al top nonostante i mille impegni quotidiani? Semplice, seguendo dei consigli di bellezza super easy e salva tempo ma dal risultato assicurato

Lavoro, famiglia, lavoro, famiglia. A volte gli impegni sono talmente tanti e frenetici che trovare il tempo per se stesse sembra davvero una mission impossible. Ma niente paura. Proprio come nei film di azione più famosi, infatti, la soluzione c’è sempre. Basta affidarsi e seguire una serie di semplicissimi consigli di bellezza, rapidi e poco impegnativi. Per essere sempre al top in ogni momento della giornata.

Pochi ma efficacissimi trucchi di make up e non solo, per riuscire a prendersi cura di sé, nonostante i tanti impegni e imprevisti della vita quotidiana. Ricordandovi sempre che, al di là il poco tempo, per affrontare al meglio ogni situazione della vita, la prima cosa da fare è sentirsi bene con se stesse. Ecco, allora, come fare per essere sempre in perfetta forma, imparando qualche piccolo consiglio di bellezza super easy e salva tempo.

Svegliarsi presto

Anche se può sembrare strano, svegliarsi presto è il primo modo per farsi del bene. Ovviamente, per chi già non lo facesse, potrebbe sembrare un controsenso (soprattutto le prime volte che si prova a farlo). Ma puntare la sveglia prima del solito, offre tutta una serie di grandi vantaggi come:

la possibilità di alzarsi con più calma , iniziando la giornata con maggior tranquillità;

, iniziando la giornata con maggior tranquillità; dedicarsi del tempo per fare stretching, yoga, meditazione o qualunque altra attività dolce in grado di risvegliare il corpo in modo graduale, riattivando la circolazione e donandogli la giusta energia per tutto l’arco della giornata;

per fare stretching, yoga, meditazione o qualunque altra attività dolce in grado di risvegliare il corpo in modo graduale, riattivando la circolazione e donandogli la giusta energia per tutto l’arco della giornata; risvegliare il corpo con una bella doccia, per donare una sferzata di freschezza e tonicità alla pelle;

con una bella doccia, per donare una sferzata di freschezza e tonicità alla pelle; dedicare qualche minuto alla cura del proprio viso, magari facendosi un piccolo massaggio, in grado di ridurre il gonfiore della notte, donando freschezza e luminosità al volto.

Consigli di bellezza semplici ma di sicura efficacia, provare per credere!

Non trascurare il proprio viso

Un altro vantaggio dell’anticipare la sveglia, è quello di potersi dedicare il tempo per un’adeguata beauty routine del viso. Spesso, infatti, ci si getta solo un po’ di acqua sul volto (e a volte nemmeno quella), per poi partire subito in tutta velocità lasciandosi assorbire dagli impegni. Il nostro viso, però, ha bisogno di delicatezza e delle cure necessarie per mantenere la pelle sempre luminosa ed elastica.

Ecco perché, uno dei più importanti consigli di bellezza da adottare all’istante, è quello di dedicare il tempo necessario (bastano anche pochissimi minuti) per detergere e idratare correttamente la cute. Utilizzando prodotti specifici per pulire accuratamente la pelle e nutrirla a fondo. Garantendole bellezza, elasticità e luminosità per tutta la giornata.

Applicare la crema idratante più volte

La crema idratante è sicuramente un must tra i consigli di bellezza da seguire quotidianamente. Spesso, però, si pensa che un filo di crema (magari passato distrattamente al mattino) possa essere sufficiente per mantenere la pelle sana e bella per tutto il giorno. Non è proprio così. Come appena visto, infatti, se scegliere i prodotti più adatti al proprio viso è essenziale per donargli bellezza e luminosità per l’intera giornata, a volte può non essere sufficiente.

Soprattutto con l’arrivo della bella stagione, infatti, l’aria condizionata negli uffici, il tempo trascorso all’aperto a giocare con i figli, ecc. possono disidratare e arrossare la cute. Ecco, perché è sempre buona abitudine portarsi un po’ di crema con sé (leggera e delicata), da riapplicare sul viso nell’arco della giornata. Meglio ancora se si tratta di una crema solare, che aiuta a proteggere la cute dal sole ma anche dalla luce dei pc. Una buona abitudine che salverà la vostra pelle e il tempo che dovreste dedicargli in caso si danneggiasse.

Trucco sì, ma leggero

Il make up si sa, piace un po’ a tutte. Ma come fare, quindi, truccarsi in modo perfetto e duraturo, senza doversi fiondare in bagno per il classico ritocchino? Semplice, scegliendo un make up leggero, che valorizzi il proprio viso ma che, allo stesso tempo, non necessiti di manutenzione o perdite di tempo che spesso non si ha.

Meglio optare per tonalità chiare o nude, per prodotti delicati sulla pelle e che non causino irritazioni o facili colate con il cambio di temperatura tra ambiente interno ed esterno. Per rossetti a lunga tenuta o solo un filo di burro cacao o lucidalabbra. Garantendo al vostro volto un aspetto fresco e curato per tutto il giorno (imprevisti compresi) ma senza appesantirlo o dovergli dedicare più attenzioni di quante potete permettervi.

E, ovviamente, senza mai dimenticarsi di struccarsi tutte le sere. Eliminando il make up ma anche tutte le tracce di smog che possono aumentare le impurità della pelle, opacizzandola.

Non dimenticarsi mai del burro cacao

Che si opti per un burro cacao o per un balsamo per le labbra di diverso tipo, l’importante è non dimenticarsi mai di portarlo con sé. Un “mai più senza” del make up. Un prodotto delicato e perfetto per regalare alle proprie labbra un aspetto sano e morbido in una sola passata. Ovviamente optando per formulazioni nutrienti, naturali e protettive.

Un consiglio di bellezza super easy e utilizzabile in ogni momento della giornata, anche senza specchietto o senza doversi assentare o fermare da ciò che si sta facendo. Ma in grado di donare quel tocco di lucentezza e delicatezza alle vostre labbra in pochissimi secondi.

Rinfrescare la pelle

Bellezza fa spesso rima con freschezza. Ecco perché è importante rinfrescare il proprio viso, collo e décolleté durante il giorno. Abbassandone la temperatura (consiglio di bellezza utile soprattutto per chi ha la pelle grassa) e regalandogli un aspetto più giovane, sano e vivace. Riducendo gli effetti della stanchezza.

Per farlo vi basterà utilizzare un po’ di semplice acqua fresca o spruzzare direttamente sul volto un po’ di acqua di rose, perfetta per tonificare la pelle, o di camomilla o lavanda, per purificare la cute e calmare i rossori. Insomma, le tipologie sono tante, e a seconda di quella che preferite vi garantiranno un viso sempre bello e luminoso, giusto il tempo di uno spruzzo.

Bere tanta (tantissima) acqua

Tante volte ci si dimentica che il nostro corpo è fatto per la maggior parte di acqua ed è quindi inevitabile che la sua salute e bellezza passi anche da quanto si beve durante il giorno. Un elemento utile per depurare il corpo prevenendo anche possibili fastidi come la ritenzione idrica. In particolare, poi, per garantire alla pelle elasticità, luminosità e un aspetto sempre giovane è importante idratarsi correttamente, bevendo almeno due litri di acqua al giorno.

Uno tra i consigli di bellezza più facili da seguire e che non necessita nessun dispendio di tempo ed energie. Basta avere sempre con sé una bella bottiglia di acqua, magari integrandola e variando con tè verde (un potentissimo antiossidante) o bevande detox. Perfette per mantenere la cute idratata dalla mattina alla sera, eliminandone eventuali tossine e i tratti della stanchezza.

Prendersi cura dei capelli

Ricci, lisci, mossi, corti, lunghi o tinti. Ogni chioma ha bisogno dei prodotti giusti per essere sempre folta, bella e setosa, Vero è che, però, anche con tutte le attenzioni del mondo a causa dello smog o dell’aria condizionata (o anche, semplicemente, perché li si tocca spesso), i capelli possono sporcarsi in fretta e appesantirsi.

Ecco perché, per mantenerli lucenti e puliti per tutto il giorno è bene legarli con qualche bella acconciatura, evitando che si intacchino a causa degli agenti esterni, proteggendoli. E se poi si rovina la piega? Niente paura. I capelli si possono raccogliere anche in modo molto morbido, con dei semi raccolti, per poi slegarli e rinvigorirli velocemente con le mani. Cambiando look velocemente a seconda dell’impegno previsto ed essere sempre perfette.

Dormire bene (e il tempo necessario)

Uno tra vari i consigli di bellezza che non andrebbe mai trascurato è dedicare il giusto tempo al riposo. E per chi di tempo non ne ha? Certo, questo potrebbe essere un problema. Ma non bisogna mai dimenticarsi che riposare bene non è solo un modo per curare la propria bellezza. Se il corpo e la mente non sono adeguatamente risposati e carichi di energia, anche le vostre azioni quotidiane ne risentiranno. Facendovi perdere ancora più tempo e rischiando di comprometterne il risultato.

Ecco perché è fondamentale impegnarsi a dormire almeno 7-8 ore per notte, anticipando il momento del sonno e garantendo all’intero organismo il tempo per rigenerarsi e ritrovare il giusto benessere (e al vostro volto un aspetto riposato e fresco, dalla mattina alla sera).

Vestirsi comodamente e come piace

Infine, un altro consiglio di bellezza che può davvero cambiare il vostro mood durante la giornata è la scelta dell’abbigliamento. Sia che si tratti di andare in ufficio sia che si debba lavorare da casa o correre da una parte all’altra per la famiglia, è importante sentirsi comode e a proprio agio con ciò che si indossa.

Questo non significa girare in pigiama tutto il giorno ma neanche indossare abiti troppo attillati o tacchi esageratamente alti se questo look non vi rispecchia. Meglio optare sempre per abiti adeguati alla situazione ma che non snaturino la vostra personalità e stile. Optando per tessuti freschi, leggeri, morbidi sulla pelle e confortevoli da indossare.

Ricordandosi sempre che non esiste nessun consiglio di bellezza utile tanto quanto l’aver fiducia e sentirsi a proprio agio con se stesse. Imparando a valorizzare ciò che si è, consapevoli di essere sempre bellissime. In qualunque momento della giornata.