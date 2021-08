5 trucchi di bellezza da usare se passerai le tue vacanze in piscina

V acanze in piscina? Ecco tutti i trucchi di bellezza che devi assolutamente conoscere per un look sempre perfetto in ogni momento della giornata, dentro e fuori dall'acqua.

C’è chi le passa al mare, chi in montagna e chi invece preferisce trascorrere il suo tempo di meritato riposo immersi tra le fresche e azzurre acque della piscina. Optando per dei piccoli momenti di relax e divertimento tra un impegno e l’altro. Ma come fare per mantenersi sempre in forma, con un aspetto favoloso nonostante i tuffi, il sole, il via vai dall’acqua, il cloro, ecc.? Semplicemente seguendo pochi ma super efficaci trucchi di bellezza!

Pochi passaggi da introdurre quotidianamente nella vostra beauty routine per preservare la vostra salute e bellezza. Sfoggiando un aspetto sempre curato, a prova di piscina! Ecco, allora da dove partire e come comportarsi per pendersi cura di sé durante l’estate.

Trucchi di bellezza? Il primo step è proteggersi

Che si tratti del sole, del vento, o del tanto temuto cloro, la prima cosa da fare per garantirsi un aspetto sempre perfetto è proteggerlo. Come? Schermando sia la pelle che i capelli dagli agenti esterni che possono influire negativamente sulla loro salute. Per esempio seccando la cute, favorendone arrossamenti e irritazioni o inaridendo la chioma, indebolendo il fusto dei capelli e portandoli alla rottura.

Ecco, perché, prima di andare in piscina, è necessario utilizzare uno dei più efficaci trucchi di bellezza estivi, uno per ogni parte del corpo. di cosa si tratta? Della protezione solare sia per il corpo che per la chioma:

una crema solare con un fattore SPF alto , da 30 a 50, da applicare almeno 20 o 30 minuti prima di esporsi al sole e da rimettere ogni due ore (e sicuramente anche dopo ogni tuffo o bagno in piscina);

, da 30 a 50, da applicare almeno 20 o 30 minuti prima di esporsi al sole e da rimettere ogni due ore (e sicuramente anche dopo ogni tuffo o bagno in piscina); degli spray protettivi , a base di oli come quello di jojoba, argan, cocco, lino, ecc., in grado di schermare la chioma dai raggi solari e dagli effetti del cloro, mantenendola sempre ben idratata, morbida, lucente e in salute;

, a base di oli come quello di jojoba, argan, cocco, lino, ecc., in grado di schermare la chioma dai raggi solari e dagli effetti del cloro, mantenendola sempre ben idratata, morbida, lucente e in salute; burro cacao o balsami per le labbra, per proteggerle dai raggi UV e mantenerle sempre morbide, idratate e in salute.

In più, un altro passaggio fondamentale per preservare la bellezza di pelle e capelli è quella di farsi una bella doccia dopo ogni bagno in piscina. Per eliminare ogni traccia di cloro o agente esterno. E consentirgli di respirare!

Make up invisibile e naturale

Un altro trucco di bellezza da sfoggiare in piscina riguarda il make up. Certo, potete sempre optare per un look davvero naturale, ma se proprio non potete rinunciare a un filo di trucco per valorizzare e uniformare la vostra cute, allora è importante che sia un make up quasi invisibile e soprattutto resistente. Per farlo è meglio preferire dei fondotinta leggeri, senza oli e meglio se mat e a base minerale. Prestando attenzione che siano coerenti con il colore del vostro incarnato.

Ma non solo. Al posto del fondotinta potete anche provare delle formulazioni diverse, bb cream o cc cream, perfette per coprire le imperfezioni e ottenere un colorito uniforme, omogeneo ma senza mai risultare coprente o troppo pesante. Idratando la pelle e, se integrate con un fattore SPF alto, proteggendola. Infine un po' di correttore se necessario e blush.

Mascara ma solo se waterproof

Per uno sguardo davvero eccezionale e ammaliante anche in piscina esiste un solo vero alleato, il mascara waterproof. Un prodotto beauty amatissimo perché consente di valorizzare gli occhi ma senza rinunciare a godervi la vostra giornata in piscina, poiché resiste all’acqua, al sudore, ecc.

Insomma, uno dei trucchi di bellezza più efficaci per sfoggiare un aspetto sempre perfetto e che non vi crei disagi di alcun genere. Da utilizzare con una leggera passata e sempre senza esagerare. E per chi volesse uno sguardo ancora più magnetico ma senza rinunciare alla naturalezza? Sono perfetti gli ombretti color pesca, nude o rosati e sempre con un finish opaco.

Trucchi di bellezza per proteggere e valorizzare la chioma

E quando si parla di bellezza non si può di certo tralasciare la cornice del proprio volto, i capelli. Che siano lunghi, corti, colorati, lisci, mossi, ecc., la prima cosa da fare quando si va in piscina è proteggerli. Come visto si possono usare degli spray appositi per schermarli dagli agenti esterni ma non solo.

Per garantirgli la massima cura, ma anche per poter sfoggiare un look davvero originale, potete optare per delle acconciature perfette per la piscina, come una coda alta, il classico chignon (alto o basso), gli space buns, una o più trecce. Ma anche lasciando la chioma sciolta, proteggendola con un foulard, una bandana o un cappello (meglio se a testa larga). Siete nel posto giusto per dare libero sfogo alla vostra voglia di sperimentare acconciature sempre nuove e di sicuro effetto. Provare per credere!

Idratarsi tanto e bene

Infine, uno dei trucchi di bellezza (e non solo) più utili e assolutamente da far diventare parte integrante delle vostre buone abitudini è senza dubbio l’idratazione. Bere tanta acqua (almeno due litri al giorno), tè verde ricco di antiossidanti e mangiare molta frutta e verdura come:

anguria;

melone;

pesche;

cetrioli;

rapanelli;

pomodori;

ecc;

ricchi da vitamine, sali minerali e acqua. Oltre a essere spuntini perfetti da portare in piscina e parte di una corretta alimentazione, infatti, sono aspetti fondamentali per preservare la bellezza e la salute del proprio corpo, soprattutto quando si è all’aria aperta e sotto il sole per molto tempo.

Pochi e semplici trucchi beauty da provare subito. In grado di garantirvi una vacanza serena, senza problemi e piena di divertimento e bellezza.