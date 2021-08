S iete alla ricerca di un metodo per viaggiare in maniera economica? Ecco alcuni trucchi intelligenti per andare in vacanza senza dover dilapidare tutti i vostri risparmi.

Partire per le vacanze può rivelarsi davvero molto costoso, ma chi non sogna di staccare almeno per qualche giorno dal tran tran quotidiano? Naturalmente, adottando alcuni semplici accorgimenti è possibile risparmiare anche quando si viaggia. D'altronde, l'importante è rilassarsi un po' e andare alla scoperta di posti nuovi, anche se questi significa rinunciare al lusso. Scopriamo i trucchi intelligenti per andare in vacanza senza spendere una fortuna.

Pianificate il viaggio in anticipo

Iniziando ad organizzare le vacanze con qualche mese di anticipo, potrete avere tutto il tempo per spulciare siti internet, contattare agenzie di viaggio e cercare le offerte più vantaggiose. Questa strategia si rivela utile soprattutto se avete una destinazione ben precisa e un periodo obbligato per la partenza: sapendo preventivamente queste informazioni, potrete indirizzare i vostri sforzi alla ricerca del prezzo migliore solamente se avrete un buon lasso di tempo a disposizione.

Optate per una vacanza last minute

Se, al contrario, non avete ancora idea di dove andare, l'opzione last minute potrebbe fare al caso vostro. A ridosso della data di partenza, controllate tutte le offerte disponibili: molti siti offrono prezzi stracciati per riempire i posti rimasti vuoti in aereo o negli hotel, non avendo più molto tempo a disposizione per venderli a tariffa piena. Naturalmente, è la scelta ideale per i più avventurosi. È possibile infatti che scopriate la vostra meta delle vacanze solo poche ore prima di partire.

Scegliete la destinazione più economica

Spesso, le mete più gettonate per le vacanze sono anche le più costose. Ma se volete concedervi un viaggio low cost, potreste fare attenzione nella scelta della destinazione ricavandone un notevole risparmio. Prendete in considerazione tutti i fattori: le spese da sostenere per il trasporto (più la meta è lontana, maggiori sono i costi), le tariffe degli alloggi e in generale il costo della vita. Probabilmente potreste avere più fortuna cercando tra le destinazioni meno turistiche.

Siate flessibili nella partenza

Se avete delle date precise per viaggiare, dovrete per forza accontentarvi di ciò che è disponibile. Ecco perché è molto più conveniente avere una certa flessibilità: confrontando le varie offerte, potrete trovare cifre vantaggiose semplicemente spostando di qualche giorno la vostra partenza. In particolare, spesso è più economico spostarsi durante la settimana (e più precisamente dal martedì al giovedì). Nel fine settimana, le tariffe si alzano inesorabilmente, e c'è anche molto più "movimento".

Risparmiate sui mezzi di trasporto

Viaggiare in aereo è molto comodo: permette di raggiungere velocemente destinazioni anche a migliaia di chilometri di distanza, senza doversi preoccupare di altro che del biglietto. Ma le tariffe aeree non sono sempre le più economiche. Tra i trucchi più intelligenti per andare in vacanza c'è quello di valutare mezzi di trasporto alternativi, se la meta non è troppo lontana. Il treno e il pullman sono ottime scelte, e se volete andare all'avventura optate per il car pooling. In questo caso, potrete viaggiare in compagnia di altre persone dirette verso la vostra stessa località, condividendo le spese dell'auto e del carburante.

Trovate un alloggio low cost

Dopo aver spulciato decine di siti non avete ancora trovato un alloggio economico? Potreste contattare direttamente la struttura: a volte i clienti riescono ad ottenere così alcuni vantaggi notevoli. Ma non cercate solamente tra gli hotel, perché ci sono molte soluzioni alternative per soggiornare in un Paese straniero spendendo poco. Il campeggio è l'idea migliore per vacanze a contatto con la natura, mentre gli ostelli offrono tariffe incredibili, in cambio di una ridotta privacy e di qualche servizio in meno. Un'altra scelta è lo scambio di casa: alcuni portali permettono di contattare persone desiderose di viaggiare presso la vostra città, scambiando il loro alloggio con il vostro.

Cercate musei e tour gratuiti

Una volta arrivate a destinazione, è tempo di godersi la vacanza. Se volete concedervi qualcosa di low cost, cercate esperienze da fare gratuitamente: in ogni città ce ne sono diverse. Alcuni musei, ad esempio, sono ad accesso libero, mentre ci sono persone che organizzano tour gratuiti per i turisti. In alternativa, con una buona cartina o con una guida aggiornata potrete crearvi il vostro itinerario per andare alla scoperta della città.

Trovate ristoranti economici

Anche nella scelta dei luoghi in cui mangiare è possibile risparmiare molto denaro. Innanzitutto, evitate i posti più turistici: una buona idea consiste nel chiedere consiglio sui social network e sui forum, oppure di parlare direttamente con persone del luogo. Se invece scegliete un alloggio che ha a disposizione un angolo cottura, preparate in autonomia i vostri pasti e concedetevi solo limitate uscite al ristorante.

Spegnete il telefonino

Siete alla ricerca di trucchi intelligenti per andare in vacanza senza spendere troppo? Forse è tempo di spegnere lo smartphone, approfittandone per un digital detox. Non tutti sanno che i piani telefonici prevedono spesso costi assurdi per chiamare o navigare all'estero. In alternativa, disattivate il roaming e sfruttate eventuali connessioni wi-fi gratuite per le vostre esigenze - molte strutture le offrono con il soggiorno.

Usate le carte di credito

Cambiare denaro per avere contanti in valuta straniera non è conveniente: molto meglio utilizzare una carta di credito. Prima della partenza, studiate le offerte di ciascun istituto di credito, per individuare le tariffe più convenienti. Alcune banche hanno infatti costi di commissione elevati e tassi di cambio poco vantaggiosi.