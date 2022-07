Come ti abbronzi? Tutti i trucchi per una tintarella uniforme e ben distribuita

V uoi qualche consiglio per una tintarella perfetta? Ti sveliamo come abbronzarsi in modo uniforme e ben distribuito

L’abbronzatura dorata e omogenea è il desiderio nemmeno troppo segreto, delle addicted della tintarella. E come dar loro torto, una pelle luminosa e dorata uniformemente da subito la sensazione di salute; il benessere si riflette anche così, perché la pelle abbronzata ci fa sentire più belle. Ma come ottenere una tintarella ben distribuita e uniforme? Di seguito vi segnaliamo qualche escamotage che vi aiuterà ad ottenere l’abbronzatura che avete sempre desiderato.

Quante volte ci è capitato di pensare che una passeggiata sulla riva del mare possa essere un valido aiuto per abbronzarci uniformemente? Passeggiamo in compagnia e tra una chiacchiera e l’altra, complice la frescura dei piedi nell’acqua e magari anche un tuffo veloce. Maciniamo parecchia sabbia immaginando di tornare al nostro ombrellone accaldate, con la pelle scaldata dal sole e asciugata dalla salsedine pronte per una doccia rilassante una volta a casa per scoprirci meravigliosamente arrossate; questo ci consentirebbe di svegliarci il giorno dopo con una tonalità dorata che andrà via via accentuandosi.

Sicuramente passeggiare sul bagnasciuga è un ottimo modo per stimolare l’abbronzatura uniforme; ma serve anche tanta pazienza e l’aiuto di prodotti top oltre ad una preparazione pre-tintarella per evitare quanto più possibile una abbronzatura a macchie.

Preparare la pelle al sole per un’abbronzatura ideale

Idratazione. Nutrizione. Protezione. Tra parole che possono diventare le vostre alleate per una tintarella uniforme, preparando la pelle prima di esporsi al sole eviterete fastidiose macchie e pelle rovinata, come? Idratandovi, bevendo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno ad esempio.

Mangiando cibi ricchi di betacarotene come carote, albicocche, meloni, zucche ma anche peperoni rossi, angurie, lattuga e spinaci e proteggendo la pelle ben prima dell’esposizione alla tintarella, almeno due mesi prima sarebbe l’ideale. Usare una crema con fattore di protezione adatto al vostro fototipo tutto l’anno aiuta ad evitare scottature e fastidiose macchie; così come esporsi in modo graduale anche durante l’anno favorisce la produzione di melanina che sarà la vostra migliore alleata nel proteggere la pelle.

3 trucchi per una tintarella uniforme

Eh sì, bastano davvero 3 piccoli trucchi per ottenere quel colorito uniforme che tanto ci piace e che rincorriamo da sempre, partendo dalla preparazione della pelle fin da prima della vacanza, passando per la dieta e usando i solari più adatti al fototipo della pelle; ma non solo, di seguito vi sveliamo tre trucchi semplici per abbronzarsi in modo uniforme prendendo il sole in spiaggia in modo sano.

Prepariamo la pelle

Siamo state brave, abbiamo nutrito la pelle idratandola e mangiando cibi ricchi di betacarotene, l’abbiamo protetta già due mesi prima delle vacanze e ora? Ora raccogliamo i frutti della preparazione con gli ultimi step che ci permetteranno di avere una pelle dorata e luminosa e un’abbronzatura perfetta.

Uno scrub prima della doccia è la preparazione eccellente per togliere la pelle morta, che si scelga di farlo a casa o in istituto di bellezza questo favorirà l’esfoliazione pulendo la pelle dolcemente e stimolando il naturale processo di rinnovamento, otterremo così una pelle levigata e compatta.

Ogni quanto si può fare lo scrub del corpo? Da una volta alla settimana a due o tre volte al mese se la pelle non è delicata. Dopo lo scrub al corpo è bene applicare una crema nutriente o un olio a piacere; questo per evitare che la pelle sensibilizzata dal massaggio leggermente ruvido possa arrossarsi.

Movimento e profumo

Siamo in vacanza e abbiamo voglia di rilassarci. Non vogliamo altro che un ombrellone, il mare e un buon libro ma vogliamo anche una tintarella uniforme. Un paio di accorgimenti facili facili da tener presente sono il movimento; è meglio non stare sempre sdraiati, per quanto si riesca a cambiare posizione, ci sarà sempre parte del corpo leggermente in ombra, quindi la soluzione è camminare.

Fare delle passeggiate sul bagnasciuga mentre chiacchieriamo con un’amica ad esempio, aiuta a rilassarci e allo stesso tempo avremo un’abbronzatura uniforme e distribuita. Prima di cominciare la passeggiata e comunque sempre, quando dedichiamo tempo alla spiaggia, mai spruzzare il profumo se a base alcolica; nemmeno sugli abiti per evitare che depositandosi sulla pelle lasci macchie davvero poco estetiche. Se proprio non si può farne a meno, meglio prediligere le acque per il corpo senza alcol.

Solari e doposole anche per viso e capelli

Generosità è la parola d’ordine per l’abbronzatura uniforme e dorata. Almeno 30 minuti prima di esporsi al sole è bene applicare una dose di solare senza risparmiarsi e non solo sul corpo; non dimentichiamo viso e capelli, anche loro necessitano di protezione adeguata quindi scegliamo il prodotto che più si avvicina alle nostre necessità. Non tralasciamo però, di riapplicare i prodotti dopo il bagno in mare.

Alla fine della giornata di mare si ritorna a casa, una doccia fresca e rigenerante e siamo pronte per la serata. Anche in questo caso per aiutare l’abbronzatura non dimentichiamo di applicare un doposole adeguato al fototipo e una protezione doposole appropriata anche sul viso e sui capelli.