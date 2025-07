È spesso bistrattato o relegato alla stagione invernale. Parliamo del marrone e in particolare della sua variante fango. Una nuance molto sofisticata: non è cioccolato, nè tortora, ma un sapiente mix di marrone con una punta di bianco. Il risultato è una tonalità neutra, molto elegante che si presta a numerosi abbinamenti e perfetta anche per la stagione estiva. E per di più è declinabile in più modi, sia per quanto riguarda i tuoi prossimi outfit, sia nel make up (sì nonostante le temperature roventi possiamo sperimentare con il trucco, utilizzando qualche stratagemma per farlo durare). Scopriamo allora come abbinare il color fango.

Il color fango ci piace perché è versatile

Per cominciare, specifichiamo che il color fango è un colore affatto scontato. Anche se il suo successo è piuttosto recente: è dal 2011 in poi che abbiamo iniziato ad apprezzarlo veramente e indossarlo. Ti ricordi il boom della manicure in questa nuance? E questa tonalità ci piace tantissimo anche perché è davvero molto donante: sta bene alle bionde, alle rosse e con i giusti accorgimenti anche alle castane. Non dimentichiamoci infatti che il color fango è pur sempre un tono neutro, motivo per cui abbinarlo è più facile di quello che potresti pensare. Ovviamente il bianco e il nero sono l’accoppiata perfetta, ma che dire del lilla, del viola o del rosa, per non parlare del giallo e dell’arancione? Con questi colori la tonalità fango dà il meglio di sé, sprigionando tutta la sua originalità.

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

L’abbinamento perfetto per chi vuole essere elegante

Ma se quello che stai cercando è come abbinare il color fango per un risultato sofisticato, allora la scelta migliore è giocare con l’accostamento di varie tonalità di marrone. Dai al tuo outfit una linea di continuità, scegliendo delle sfumature che stiano bene insieme (poiché proseguono idealmente il colore di base). In tal caso, sono perfetti il beige, tutta la gamma dei grigi, il marrone, il panna (o ancora meglio il butter yellow, trend di stagione) e il cipria. Se invece, desideri un look casual, ma d’impatto, dovresti provare il color fango abbinato al verde militare o all’azzurro. Sarà impossibile non amare il tuo outfit!

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Make up: come abbinare il color fango

E se il color fango ti ha conquistata, perché non introdurlo anche nella tua routine make up? Questo colore, infatti, è ideale da utilizzare come ombretto quotidiano: saprà illuminare lo sguardo, senza appesantirlo. In particolare, gli occhi verdi e azzurri brilleranno di luce nuova con questa nuance. Se invece non ami truccare il viso, puoi sempre regalarti una manicure in questa tonalità, rigorosamente e saggiamente abbinata ai vestiti. Ma il color fango è perfetto anche se inserito nei tuoi gioielli, magari nelle collane e nei braccialetti: saranno l’accessorio neutro, ma mai banale.

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

