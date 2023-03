Tutti i consigli per curare pelle e capelli in estate

S e l'estate è la tua stagione preferita e sei in trepidante attesa di concederti intere giornate al sole, ricordati di proteggere pelle e capelli. Agisci in anticipo e scopri come prepararti alla bella stagione

Proprio non riesci a resistere alla luce del sole? Ricordati di proteggere la pelle e curare i tuoi capelli, che in estate potrebbero danneggiarsi. La protezione solare è sempre essenziale, che tu sia un'appassionata di passeggiate in montagna, un'amante del relax sul lago o una fan del mare. Oltre alla crema e agli occhiali da sole però, ricordati di proteggere anche la chioma. In borsa quindi non devono mancare cappelli, foulard o bandane. Naturalmente, non rinunciare neppure a prodotti ad hoc con spf. Creme, prevenzione e trucco: alcuni accorgimenti possono fare la differenza.

Curare i capelli in estate

Ammettilo: al mare è capitato anche a te di sfoggiare un'acconciatura a "effetto paglia". Colpa della salsedine, del vento e del cloro, ma niente paura: è sufficiente raccogliere i capelli in una treccia o con uno chignon, indossare cappelli e farsi una doccia con acqua dolce dopo un tuffo in mare o in piscina. Prediligi shampoo e conditioner idratanti e, infine, usa maschere nutrienti. Insomma, anche in estate vogliamo capelli luminosi, sani e affascinanti. Eppure, sotto il sole, i rischi sono dietro l'angolo. Le radiazioni danneggiano i capelli, provocano la fotoesposizione della melanina e attenuano il colore. Fortunatamente però, basta seguire alcuni semplici trucchi per curare e trattare le chiome prima e durante la vacanza.

Se durante le vacanze sei già certa di trascorrere molte ore sotto il sole, prepara la valigia con attenzione. Non devono mancare shampoo e balsamo con aminoacidi che ristrutturano la materia, ma anche oli nutrienti per rendere la chioma morbida e lucente. Importante la spazzola, preferibilmente con chiodini arrotondati in resina, per massaggiare con delicatezza i capelli e il cuoio capelluto. Usala sempre sotto la doccia, anche in piscina o dopo un bagno in mare. Tra un tuffo e l'altro, inoltre, non dimenticarti dell'acqua termale che dà sollievo alla tua capigliatura. Perfetti anche gli spray protettivi, meglio se oil free, resistenti all'acqua e salva colore. Basta vaporizzare il prodotto sui capelli (asciutti o bagnati) prima e durante l'esposizione. Serviti di un pettine per facilitare l'applicazione su tutte le lunghezze. Al tramonto prova un top coat per capelli: è la soluzione giusta per donare nuova lucentezza alla tua acconciatura.

Prima e durante, ecco come curare la tua chioma

La prima regola per preparare i tuoi capelli all'estate? Dacci un taglio. Che tu lo voglia o no, è arrivato il momento di andare dal parrucchiere: prima di concederti intere giornate sotto il sole, è bene optare per una spuntatina consistente. Tagliare le punte rafforza il capello e gli permette di essere più resistente ai raggi solari, che rischiano di sfibrare la chioma, creare doppie punte e quell'odioso effetto crespo. Se hai a cuore le tendenze del momento, cerca di restare al passo con i tempi anche quando decidi di rivoluzionare il tuo look. Sappi allora che torna in voga la frangetta e il caschetto resta una scelta azzeccatissima per le donne con i capelli corti. Per chi preferisce una chioma lunga, invece, è meglio non spingersi oltre le spalle. Il "bronde", inoltre, è la tonalità perfetta per l'estate. Si tratta di un sapiente mix di castano e biondo, che regala effetti dorati e color miele.

Curare i capelli in estate è possibile, ma è importante prevenire. Quindi, per salvaguardare i capelli dai raggi UV, punta sull'idratazione. È fondamentale soprattutto se hai capelli ricci, tinti o decolorati. Prova a mettere da parte balsami e creme: in alternativa, usa oli emollienti a base di olio d'argan o burro di karité. Se resti in città, invece, l'obiettivo è contrastare l'alto tasso di umidità. Il caldo intenso e l'afa insopportabile danneggiano la tua acconciatura, ma rimediare è possibile. Usa quindi specifici shampoo anti-crespo e sieri protettivi con semi di lino o con olio d'argan: sono i prodotti giusti per proteggere la tua piega e dare nuovo vigore alla chioma, rendendola più corposa. E se ami la piscina, perfetta per rinfrescarti nelle giornate più calde, segui le stesse regole da applicare per una vacanza al mare.

Come curare i capelli in estate? Prova il fai-da-te

Se hai la passione per i capelli, puoi sbizzarrirti anche con prodotti homemade. Sono ottimi per proteggere la chioma durante la stagione estiva. Come fare? Ti basterà preparare una maschera nutriente che protegge da vento, sole e salsedine.

Scalda in un pentolino del miele (l'equivalente di una tazzina). Passato qualche minuto, spegni la fiamma e lascia raffreddare. Dopodiché, aggiungi la stessa quantità di olio d'oliva e il gioco è fatto. In questo modo, avrai ottenuto il prodotto che serve ai tuoi capelli. Applicalo sulla chioma, massaggiando, e avvogli la testa in una salvietta. Quindi, lascia agire per circa 30 minuti e poi risciacqua.

Proteggi la pelle

Il suo calore ci conquista e il suo colore ci fa belle. Come resistere al fascino del sole senza arrossamenti o "bruciature"? Per ridurre i rischi, prepara la pelle con un paio di mesi d'anticipo. Fai peeling e bagni d'idratazione, rafforzando le difese con alcuni integratori. Raccomandate, naturalmente, creme solari con indici di protezione e filtri giusti. E poi, per affinare la tua bellezza, valorizza quell'incarnato bronzeo che ti regala la luce del sole. Come fare? Polveri, oli scintillanti, gloss color sabbia, ombretti caldi e anche gli smalti possono fare la differenza.

Sulle labbra puoi puntare sul colore, mentre per le unghie è azzeccato uno smalto nudo, semplice e chic al contempo. Con labbra lucidissime e un trucco splendente con focus sullo sguardo, il tuo beach look sarà elegante e sofisticato. Perfetto per non passare inosservata neppure in spiaggia. Se vuoi donare più energia al tuo viso, metti l'accento sugli occhi: opta allora per un ombretto coloratissimo. Sul viso appena baciato dal sole limitati a una base luminosa. Basta un tocco di blush. Prova sfumature di sabbia e di conchiglia che sembrano fondersi con la tua abbronzatura. Sul corpo, invece, applica prodotti solari dalla texture vellutata, meglio ancora se hanno un profumo irresistibile. Ricordati che tenere la pelle ben protetta dal sole è fondamentale. Insomma, d'estate basta poco per essere belle.

Preparare la pelle all'estate: ecco come fare

I dermatologi non smettono di ripeterlo: non devi aspettare le vacanze per proteggerti dal sole. Parti ora, preparando la tua pelle a dare il meglio di sé sotto i raggi UV. Il primo passo è eliminare le cellule morte con un peeling da eseguire dal medico un mese prima o agendo con 15 giorni d'anticipo qualora optassi per un trattamento esfoliante dall'estetista. È il modo giusto per sfoggiare un'abbronzatura più uniforme, evitare scottature e rispettare persino le pelli più delicate e sensibili. Tuttavia, se effettui il trattamento in prossimità della partenza, l'effetto potrebbe essere controproducente. Significa, infatti, togliere le barriere protettive dell'epidermide, rendendola più sensibile all'esposizione dei raggi solari.

Nelle settimane precedenti alla vacanza, ricordati di idratare bene la pelle. Tra gli obiettivi, bisogna prevenire la perdita di tonicità, rigenerare la pelle e rassodarla. Inoltre, per permettere all'epidermide di autoproteggersi, assumi cibi ricci di vitamine, Omega 3 e Omega 6, che ristrutturano la cute. Frutta e verdura di stagione, naturalmente, sono consigliatissime. Con l'arrivo del caldo, privilegia fragole, albicocche, meloni, ciliegie, spinaci, peperoni, pomodori e rucola. Ottimi anche semi di zucca, di lino, di girasole e di sesamo. Non dimenticarti neppure le mandorle. Per rafforzare l'efficacia, puoi usare anche integratori che rallentano il danno del sole. Comincia a consumarli tre settimane prima dell'esposizione, proseguendo fino alla fine dell'estate. E quando ti spiaggi sotto il sole, usa un siero ad alta concentrazione di antiossidanti. La sua texture leggera non pesa sulla pelle e le fornisce attivi che contrastano la produzione di radicali liberi, dovuta all'esposizione ai raggi UV e infrarossi.