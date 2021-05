10 errori che fai quando metti il mascara (e come evitarli)

M ettere il mascara ti sembra la cosa più facile al mondo? In realtà è molto probabile commettere questi 10 errori, assolutamente da evitare.

Il mascara è un must have per ogni donna, persino per quelle acqua e sapone. Applicarlo sulle ciglia è infatti un'operazione semplice e rapida, a prova di tutte. Ma forse anche per questo tendiamo a sottovalutare alcuni passaggi fondamentali per una resa perfetta.

Per esempio, il piegaciglia lo utilizzi prima o dopo l'applicazione del mascara? O non lo usi proprio!? E quante volte ti è capitato di applicare il mascara senza prima ripulire lo scovolino dagli eccessi di prodotto?

Sono tutti piccoli e grandi errori che andrebbero assolutamente evitati. Scopriamone 10 molto frequenti che anche le più esperte, a volte, commettono.

Non togli il mascara in eccesso dallo scovolino

Va bene che siamo pigre, va bene che la vita di questi tempi va di fretta, ma che ci vuole a rimuovere dallo scovolino il mascara in eccesso? È un'accortezza necessaria soprattutto per i nuovi mascara, che tendono ad estrarre maggiori quantità di prodotto, e per quelli più densi.

Per rimuoverlo, basta passare lo scovolino delicatamente su un fazzoletto. Le ciglia in questo modo non tenderanno a incollarsi tra loro.

"Pompi" lo scovolino nel tubetto

È uno degli errori più diffusi in assoluto. Lo facciamo più o meno tutte nel tentativo di estrarre più prodotto.

Peccato che, così facendo, tendiamo a far asciugare più rapidamente il mascara, dato che questa cattiva abitudine favorisce l'entrata di aria nel tubetto.

Utilizzi un solo mascara

Quasi tutte lo fanno, pensando che basti un unico prodotto per avere ciglia Wow. Non funziona così! Perché ogni mascara presenta delle caratteristiche specifiche, c'è quello volumizzante, quello allungante, incurvante, curativo, colorato e via dicendo.

L'ideale è utilizzarne più di uno alla volta, a seconda dell'effetto desiderato. L'accoppiata volumizzante-allungante è molto gradita dalle ciglia. Rendile felici!

Usi il piegaciglia dopo aver applicato il mascara (o non lo usi proprio)

Il piegaciglia non è un optional, soprattutto per chi ha le ciglia poco curve di natura. Un errore comune è utilizzarlo dopo aver applicato il mascara. Non si fa! Potresti rischiare di danneggiare e spezzare le ciglia. Va utilizzato sempre prima del mascara o al massimo finché non è ancora asciutto.

Come si usa? Non è difficile come potrebbe sembrare a prima occhiata. Basta posizionare le ciglia nello spazio apposito, premere delicatamente per massimo 10 secondi e poi sfilarlo. Esistono anche piegaciglia termici che modellano le ciglia sfruttando il calore, un'ottima alternativa.

Applichi il mascara solo in orizzontale

L'applicazione del mascara in senso orizzontale è probabilmente la più diffusa e rapida. Ma non basta per ottenere un risultato ottimale. Anzi, potrebbe addirittura ammassare le ciglia e, quindi, rovinare lo sguardo anziché valorizzarlo.

Meglio prediligere un'applicazione a zig zag sperimentando varie angolazioni dello scovolino. Finché non troverai il metodo più adatto alle tue ciglia che, ricordiamolo, sono tutte diverse. Proprio come noi!

Scegli il mascara a caso

Quali caratteristiche del mascara prendi in considerazione al momento dell'acquisto? Marchio? Prezzo? Colore? Ricorda, la cosa migliore è puntare su prodotti adatti alla tua tipologia di ciglia, che siano in grado di valorizzare lo sguardo. Non scegliere a caso o soltanto sulla base del prezzo, fatti consigliare.

Qualche suggerimento sugli scovolini? Gli applicatori con setole in elastomero sono ideali se vuoi definire e allungare le ciglia. Se invece l'obiettivo è il volume, punta su spazzole grosse. Per incurvare le ciglia, lo scovolino con forma a uncino è perfetto. E se hai ciglia molto corte scegli lo scovolino a sfera.

Applichi il mascara sulle ciglia inferiori anche se hai borse ed occhiaie

Il mascara sulle ciglia inferiori non è di per sé sbagliato, dipende dal viso. Se hai occhiaie, rughe e borse evidenti è meglio evitare. Perché rischieresti di metterle ancora più in evidenza.

Utilizzi il mascara anche se è scaduto

Accumulare tubetti è un classico. Vuoi perché dispiace buttarli via se ancora non sono completamente esauriti, vuoi perché ci si affeziona a certi prodotti. Ma i mascara scaduti andrebbero evitati, anche perché dal punto di vista estetico la resa non è minimamente paragonabile a un mascara in buono stato. E rischi di rovinare le ciglia.

Usi sempre i mascara waterproof

I mascara waterproof sono ottimi ma occhio a utilizzarli sempre, come se fossero una valida alternativa ai mascara normali. Formulati come sono per resistere all'acqua, tendono infatti a seccare e indebolire maggiormente le ciglia. Quindi andrebbero utilizzati solo quando serve. Al mare sì, nella vita di tutti i giorni anche no.

Applichi il mascara solo sulle punte delle ciglia

Per ottenere un effetto Wow, il mascara va applicato correttamente. E quindi non solo sulle punte ma partendo dalla radice delle ciglia. L'ideale è stenderlo con movimenti rapidi a zig zag, anche per evitare grumi, partendo dal basso verso le punte.

Puoi fermarti alla prima applicazione oppure, se vuoi un effetto più intenso, procedere con la seconda. E per amplificare l'effetto curvo, premi leggermente sullo scovolino mentre lo passi sulle ciglia.