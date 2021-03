S ono libere, indipendenti e infrangono tabù: 10 protagoniste femminili di serie tv che sono diventate delle vere icone.

Forti e indipendenti, ma al tempo stesso fragili e ricche di sfumature sono le protagoniste delle serie tv. Donne che sono diventate, un episodio dopo l’altro, un premio dopo l’altro, delle vere e proprie icone. C’è chi ha segnato il periodo della liberazione sessuale, come Carrie Bradshaw, protagonista di Sex and the City, e chi ha incarnato l’eroina che si fa strada in un universo dominato dagli uomini, come Beth Harmon in La regina degli scacchi. Ognuna di loro, a modo suo, ha cambiato il mondo, dando un particolare contributo.

Dr. Mike - La Signora del West

Serie tv indimenticabile, andata in onda dal 1993 al 1998, La Signora del West racconta le avventure di Dr. Mike. Una dottoressa che vive in un piccolo villaggio nel 1867 e combatte lo scetticismo e i pregiudizi di chi non accetta che una donna diventi medico. Dr. Mike va contro i preconcetti e rompe ogni tabù, trovando l’amore della sua vita e allevando dei figli, ma soprattutto dimostrando che le donne, se vogliono, possono tutto.

Xena - Xena: Principessa guerriera

Il personaggio di Xena, la bellissima principessa guerriera, ha segnato i telefilm degli anni Novanta. Lucy Lawless presta il volto a una donna forte e femminista con alle spalle un passato difficile. Coraggiosa e forte, Xena conserva però una grande sensibilità di fondo, e racconta, meglio di chiunque altro, l’amicizia fra donne, grazie al legame con il personaggio di Olimpia.

Carrie Bradshaw - Sex and The City

Carrie Bradshaw e le sue amiche rivoluzionano il mondo della tv, abbattendo con Sex and the City il tabù del sesso raccontato dalle donne. Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte sono quattro donne indipendenti e in carriera, che affrontano temi come amore e sesso senza sensi di colpa. Oltre alla protagonista, il personaggio più innovativo è senza dubbio Samantha Jones: carismatica e libera, vive il sesso con grande serenità e lontano dai giudizi.

Daenerys Targaryen - Il Trono di Spade

Daenerys Targaryen, la Madre dei Draghi, è diventata un’icona per gli amanti delle serie tv. Il personaggio interpretato da Emilia Clarke è una donna che si riscatta e trova la forza di ribellarsi a un mondo prettamente maschile. Daenerys vive nel corso de Il Trono di Spade una vera e propria metamorfosi. Inizialmente la conosciamo come la moglie sottomessa del comandante di un esercito, ma riuscirà a ribaltare la situazione, cambiando il suo destino simile a quello di tante altre donne.

Beth Harmon - La regina degli scacchi

Beth Harmon è la star de La regina degli scacchi. La serie tv Netflix, ambientata negli anni Cinquanta, narra l’ascesa di Beth nel settore degli scacchi, dominato dagli uomini, grazie a talento e forza.

Claire Underwood - House of Cards

Cinica e spietata Claire Underwood non è un personaggio positivo, eppure rivela un enorme carisma che le ha permesso di diventare un’icona. Imperscrutabile e machiavellica, la protagonista di House of Cards è la prima Presidente donna degli Stati Uniti.

Buffy – Buffy L’Ammazzavampiri

La Prescelta e l’unica che può salvare il mondo dall’Apocalisse, Buffy è un’eroina indimenticabile. Tanto brava a uccidere demoni e vampiri, quanto fragile quando si parla di amore e sentimenti. Coraggiosa e forte, Buffy sconfigge il male e si trasforma nella paladina che tutte vorremmo essere: quella che si salva da sola e che non aspetta il principe azzurro (semmai il vampiro Angel).

Emily - Emily in Paris

Erede di Sex and the City, Emily in Paris è la frizzante commedia che racconta la moda, Parigi e i sogni di una giovane ragazza in carriera. Lily Collins presta il volto a un personaggio già entrato nell’immaginario collettivo, grazie look da favola, ma soprattutto alla sua grande temerarietà. Emily infatti accetta di lasciare i suoi affetti negli Stati Uniti per volare in Francia e iniziare un nuovo lavoro. Non si ferma di fronte alla diffidenza dei colleghi e trova sempre un modo per cavarsela

Jessica – Jessica Jones

Investigatrice privata e donna forte, Jessica Jones è una anti-eroina che non si può non amare. Le sue battute sagaci non passano inosservate, ma nonostante l’aspetto e i modi da dura, Jessica è disposta a tutto pur di proteggere le persone che ama.

Dana Scully - X-Files

Fra i personaggi femminili delle serie tv che hanno fatto storia c’è Dana Scully. Intelligente e indipendente, acuta e profonda, non ha bisogno di nessuno. Eroina degli anni Novanta, ha fatto storia con il suo atteggiamento forte e combattivo: Scully non si scompone e dà sempre il massimo nelle indagini, anche quando la sua vita privata è in tumulto.