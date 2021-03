5 consigli per far sembrare più spazioso il tuo soggiorno

C ome rendere il soggiorno spazioso e vivibile? Dall'arredamento all'illuminazione, consigli per un soggiorno incantevole e di gran tendenza, dove potersi rilassare.

Il soggiorno è la zona della casa da realizzare con l’intento di aumentare la vivibilità e lo spazio a disposizione: 5 consigli di arredo e design per una living room ineccepibile. Le abitazioni stanno cambiando rispetto al passato, sono molto più piccole e vanno dunque organizzate in modo tale da non creare disordine o ingombro. Lo stile migliore per concedere respiro al soggiorno è il minimal, oppure di influenza scandinava.

Il design minimal si basa sull’esigenza di arredare stanze piccole, creando un effetto semplice ma di impatto, molto spesso elegante e raffinato, con qualche nota di colore per creare contrasto. È del tutto possibile abbinare lo stile minimal alle impronte shabby o rustiche, a seconda delle proprie esigenze o gusti personali. Come rendere al meglio il soggiorno? 5 consigli preziosi per la zona living.

Mixa le pareti bianche all’arredo colorato

Creare contrasto è una delle regole basilari dell’arredamento, oltre a permetterci di giocare con la creatività e le nostre sfumature preferite. Se il tuo soggiorno è piccolo e confusionario, scegli di ritinteggiarlo, magari optando per una tonalità classica come il bianco, che non passa mai di moda. Per evitare che possa però ricrearsi un ambiente monocromatico, bisogna valutare con attenzione gli arredi per la living room.

Gli arredi colorati creano contrasto in modo particolareggiato. È del tutto possibile puntare alle tonalità molto audaci: il bianco, proprio come il nero, sta bene su tutto, e dunque ci concede la possibilità di acquistare mobili dai colori vividi. Mai sottovalutare la potenza degli arredi pastello, un trend in crescita nel 2021. Fare sembrare maggiormente spazioso il soggiorno è una sfida di creatività.

Separa in modo netto gli spazi

Il soggiorno è piccolo, ma necessiti di una zona per la sala da pranzo o di uno studio? Nessun problema: il trucco migliore in questo caso è di separare nettamente le due zone. Per suddividere gli ambienti, sarebbe opportuno valutare due differenti tonalità delle pareti. Creerebbe una sorta di “spezzato”, ottimo non solo per il contrasto, ma per dare un senso di ordine alla stanza, una sorta di continuum che nel design è fondamentale.

Qualora fosse possibile, un divisorio in vetro donerebbe maggiore eleganza agli ambienti, ed è una soluzione migliore rispetto al legno, molto più facile da mantenere sul lungo termine, sebbene richieda una pulizia costante. Se stai valutando di ristrutturare il soggiorno per renderlo più spazioso, scegli una pavimentazione unica, che si adatta alle sfumature scelte per le pareti. Concedi respiro, in ultimo, con un’illuminazione moderna.

Utilizza le piante al posto dei classici soprammobili

Negli ultimi anni le tendenze dell’arredamento sono decisamente cambiate: hanno subito un’impronta green molto importante e anche piuttosto intrigante. Invece dei soprammobili, che molto spesso creano ingombro e non si adattano allo stile scelto, si propone di puntare sulle piante. I benefici di questa scelta non ricadono unicamente sull’estetica, bensì sul nostro umore e sulla vivibilità dell’ambiente.

Le piante fanno bene, soprattutto quando sono rigogliose. Scegliere dei vasi colorati o delle tinte uniche con cui creare armonia è divertente ed è un’occasione per risultare creativa e alternativa. Mai trascurare le piante d’appartamento, preziose per la salute e per il ricambio dell’ossigeno, in quanto purificano continuamente l’aria. Servono in ultimo per rendere più splendente il soggiorno.

Valuta lo stile scandinavo

Conosciuto come stile nordico, è un’aggiunta preziosissima alla casa, per un arredo d’effetto e che lascia senza parole per la sua bellezza semplice e al contempo studiata nei minimi particolari. Per ottenere un soggiorno spazioso, è necessario giocare con l’illuminazione, l’arredo e lo stile: di base, l’influenza nordica suggerisce nuance chiare, un approccio minimal e uno spazio ampio in cui vivere.

Un look decisamente fresco, che molto ben si adatta agli spazi piccoli e che offre la possibilità di rivitalizzarli. Vicino al minimalismo, lo stile scandinavo propone sfumature bianche, luce chiara, per un ambiente rilassante per gli occhi e per l’anima. Le decorazioni andrebbero scelte in modo limitato, ma soprattutto curato.

Non dimenticare mai, però, che devi trovare il tuo stile di arredamento: la casa è un’estensione della personalità e deve sempre adattarsi ai tuoi desideri. Tra i 5 consigli da seguire, non si può non considerare il proprio insindacabile gusto personale.

Acquista un divano componibile

Il divano componibile rappresenta una tendenza all’ultimo grido ed è fortemente adattabile a ogni soluzione. Il primo vantaggio del complemento d’arredo è che ogni tipologia è sfruttata sulla base dello spazio a disposizione. I pezzi possono essere composti in maniera creativa, senza troppe preoccupazioni o difficoltà. Per un soggiorno poco spazioso, è l’idea migliore.

Ma ci sono anche altri vantaggi da considerare: per esempio, è una soluzione di arredo molto fresca e giovanile. Dal punto di vista estetico, è gradevole da vedere, molto comodo e pratico. Risponde alle esigenze di una casa moderna e alla moda. I trucchi per arredare bene il soggiorno non mancano: un’idea è di combinare stile classico e contemporaneo, per un risultato vincente.