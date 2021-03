5 app che ti aiutano a modificare le tue foto e a renderle perfette

G li scatti che facciamo ogni giorno con lo smartphone non sono sempre perfetti ma a volte necessitano di piccole modifiche. Ecco le app migliori con le quali farle

Complici i social network, Instagram in testa, le foto sono diventate lo strumento narrante principale del nostro tempo. Smartphone alla mano ci sentiamo tutte un po’ fotografe e immortaliamo ogni giorno i nostri momenti migliori. Non sempre però, il risultato è perfetto e a venirci in soccorso in quei casi sono le app per modificare le foto. Tantissime quelle esistenti, ognuna con caratteristiche specifiche. Scopriamo le migliori, scaricabili gratuitamente.

Snapseed

Snapseed è l’app di Google per modificare le foto. È una delle più celebri perché è piuttosto completa e offre molte opzioni per rendere unici gli scatti. L’interfaccia è estremamente intuitiva e questo ne semplifica l’utilizzo, nonostante siano quasi infinite le cose che permette di fare.

Non mancano ovviamente tutti gli strumenti classici come le funzioni ruota, ritaglia, testo, vignetta modifica luce e nitidezza, e nemmeno i filtri. Come per quasi tutti i servizi di questo tipo ne offre diversi pre impostati, ma se tra questi non trovi quello più adatto alle tue esigenze è possibile anche personalizzarli o crearne di nuovi.

La vera chicca però sono le opzioni più tecniche, come quella che permette di modificare la profondità di campo delle foto, sfocare lo sfondo o mettere un soggetto ancora più in primo piano; oppure quella tramite cui selezionare un'area specifica dello scatto e regolarne la saturazione, il contrasto e la luminosità. Questa App consente di salvare la cronologia delle modifiche, così che si possa sempre tornare sui propri passi in caso di ripensamento.

Adatta a chi ha già un po’ di dimestichezza con l’editing di immagini su un dispositivo mobile.

Disponibile gratuitamente per Android e IOS.

Photo Lab

Questa app svolge egregiamente il proprio lavoro di editing fotografico. È veloce e semplice da usare e in pochi passaggi assicura di migliorare e non poco, una scatto non proprio perfetto. In più, consente di arricchirlo con elementi aggiuntivi dinamici e divertenti.

Tantissime le cose che si possono fare scaricando Photo Lab, a partire dai fotomonaggi di ogni genere, con i quali teletrasportare il soggetto ritratto su uno sfondo vintage, futuristico, su un paesaggio naturale, sulla scena di un cartone animato o sulla copertina di una rivista glamour. Inoltre, è possibile aggiungere agli scatti anche cornici divertenti, effetti speciali suggestivi e mille altre cose. Immancabili i filtri e la possibilità di assembrare più foto insieme.

Adatta a chi ama giocare con i propri scatti e creare progetti divertenti da condividere con gli amici.

Disponibile gratuitamente per Android e IOS.

Foodie

Prima o poi tutte noi abbiamo fatto una foto a qualcosa che stavamo per mangiare, che fosse il piatto di un ristorante gourmet o l’ultima personale impresa in cucina. La colpa o il merito, decidete voi, è sicuramente dei social che hanno reso il cibo uno dei soggetti preferiti dai fotografi, amatoriali e non. Per migliorare ancora di più le foto da dedicare a questo tema, l’App perfetta è Foodie, ideata per stimolare immediatamente la gola, prima ancora della vista. Proprio per questa sua vocazione social, le modalità di editing assomigliano molto a quelle di Instagram.

Essendo stata sviluppata specificatamente per lavorare su foto al cibo, inoltre, è presente un’opzione che aiuta a stabilire l’allineamento perfetto dello smartphone rispetto al soggetto da immortalare.

Adatta a chi prima di mangiare ha sempre in mano lo smartphone, pronta a scattare.

Disponibile gratuitamente per Android e IOS.

LiveCollage

Quasi tutte le App, nonché le funzioni base degli stessi smartphone, consentono di creare collage con più foto, ma le opzioni sono quasi sempre limitate. Con LiveCollage, invece, le possibilità sono pressoché infinite, visto che si può scegliere tra migliaia di layout. Una volta trovato quello perfetto per le tue esigenze, puoi anche modificare gli sfondi, personalizzare font, colori e dimensioni e aggiungere testo a piacimento.

Non mancano, ovviamente, gli strumenti essenziale di editing, da usare prima di comporre il collage.

Adatta a chi ama immortalare più emozioni in un’unica foto.

Disponibile gratuitamente per Android e IOS.

Visage Lab

Nell’era della body positivite, tutte noi dovremmo accettarci per quelle che siamo e valorizzare la nostra bellezza naturale, senza ricorrere all’uso eccessivo di filtri e foto ritocchi. Tuttavia, non c’è niente di male a voler migliorare un po’ la propria immagine impressa in uno scatto che per mille motivi non giudichiamo al top.

A supporto di questa missione, arriva in soccorso Visage Lab, un’app appositamente creata per modificare i selfie, quasi sempre in vista di una pubblicazione social. La sua fruizione è piuttosto basica ed intuitiva, e in pochissimi click consente di sbiancare i denti, applicare il trucco su labbra e occhi, lisciare o ridurre la lucentezza delle pelle e molto altro. Presenti anche le funzioni base dell’editing e la possibilità di aggiungere sfondi diversi e creare effetti grafici particolari.

Se si usa la versione gratuita, la foto verrà pubblicata con hashtag brandizzato Visage. Per farlo scomparire è necessario passare a quella premium, con costi a partire da 1,09 € al mese.

Adatta a chi adora farsi i selfie e vuole risultare sempre al top.

Disponibile per Android e IOS.