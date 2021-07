App che ti insegnano a ballare: divertimento (e movimento) assicurato

V uoi imparare a ballare o vuoi solo tenerti in movimento evitando la solita palestra? Puoi farlo direttamente da casa, magari con le tue amiche, con la guida di alcune app!

Ormai esistono app per fare davvero di tutto e non potevano di certo mancare quelle che ti aiutano a tenerti in forma. Sono tantissime anche quelle che ti insegnano a ballare, molto utili tutti i giorni e di facile utilizzo. La comodità di poter svolgere lezioni di danza da app sta principalmente nel fatto che non hai bisogno di spostarti per apprendere.

L'altro vantaggio riguarda il risparmio in termini economici: le app costano meno di una lezione di danza vera e propria. Lo svantaggio è, però che non avrai un insegnante a tua disposizione. Se vuoi imparare a ballare via app, ecco quelle che devi scaricare!

Pocket Salsa

Ovvero la Salsa in tasca! Se sei un'appassionata di Salsa ma non hai tempo per recarti in una scuola di danza specializzata, può venirti in soccorso questa applicazione, da scaricare direttamente sul tuo smartphone. Una volta scaricata l'app sul dispositivo potrai iniziare a seguire le tue lezioni di Salsa e iniziare da zero per apprendere tutti i segreti di un ballo sensuale sempre attuale e dal fascino intramontabile.

Pocket Salsa ti offrirà delle vere e proprie lezioni individuali, sempre in tasca, ovvero a portata di smartphone. Tra le tante app che ti insegnano a ballare tra le quali scegliere, alcune sono a pagamento e altre gratuite. Pocket Salsa fa parte di quelle a pagamento e il prezzo richiesto è di 5,49 euro.

Just Dance Now

Di tutt'altra tipologia è l'app Just Dance Now. Tanti balletti e coreografie ma anche sfide a passi di danza: Just Dance Now è forse l'app più conosciuta in assoluto e offre la possibilità di sfidare i propri amici nel ballo.

All'interno dell'applicazione si troveranno tutorial per apprendere i migliori passi di danza e le coreografie già disponibili per essere imparate. Con Just Dance Now è possibile allenarsi individualmente o in gruppo e poi mettersi alla prova nelle sfide con gli amici e... che vinca il ballerino più bravo!

Just Dance Now è disponibile sia per sistema operativo iOS che Android e potrebbe interessarti perché, a differenza di altre app, offre il conteggio delle calorie bruciate direttamente da app, in base all'attività fisica svolta.

Dance Party

Dance Party è un'altra delle app che ti insegnano a ballare, anche questa molto diffusa. Offre la possibilità di effettuare sfide tra utenti, amici o perfetti sconosciuti. Dopo le sessioni di allenamento, potrai infatti sfidare altri utenti in tutto in mondo, senza limiti geografici.

Dance Party, come suggerisce il nome, nasce con l'intento di creare delle vere e proprie feste a distanza. Al di là dell'allenamento individuale, sicuramente utile, punta molto sulla possibilità di organizzare sessioni per sfidarsi gli uni con gli altri. Quest'app è disponibile al momento solo per iOS.

Ballare Bachata

Abbiamo aperto il nostro elenco delle app che ti insegnano a ballare con un'applicazione perfetta se vuoi imparare la Salsa. Non potevamo non includere anche la Bachata tra le danze nelle quali potresti cimentarti.

Per ora, quest'app è appannaggio esclusivo degli utenti Android, sono loro i fortunati a poter usufruire di vere e proprie lezioni di Bachata direttamente nel proprio salotto di casa.

La Bachata è uno dei balli latinoamericani più amati e diffusi e la sua sensualità è tra i fattori più apprezzati; nell'app si troveranno tanti brani "calienti" per iniziare a muovere i primi passi seguendo bellissime coreografie realizzate da professionisti del settore. Ballare Bachata fa parte delle app che ti aiutano a coltivare le tue passioni e che ti permettono di migliorarti senza uscire di casa.

iDance

iDance, tra le app che ti insegnano a ballare, è di tipologia diversa rispetto a quelle citate in precedenza. iDance nasce infatti con lo scopo di farti muovere per consentirti di allenarti e di tenerti in forma attraverso i passi di danza. Non nasce, a differenza di altre, per far fronte alle necessità dei veri appassionati di un genere specifico ma al suo interno ne raccoglie tantissimi.

Dall'hip hop alla musica dance, comprende anche Salsa e Bachata. Lo scopo di iDance è quello di farti allenare con la musica e ti consente di scegliere tra le coreografie e i balli più adatti a te, giorno dopo giorno. Con quest'app infatti non sei obbligata a seguire necessariamente un percorso e a portare avanti sempre lo stesso: potresti decidere per la Salsa un giorno a settimana e per la Bachata o per l'hip hop un altro giorno.

In questo modo ti potrai mettere alla prova con stili diversi ogni volta che ti sembrerà di annoiarti. 225 coreografie e i passi spiegati nei minimi dettagli: l'archivio del video da guardare sullo smartphone è ordinato in base al grado di difficoltà. Se sei un principiante, dovrai scegliere quelli adatti al tuo livello di esperienza, per poi avanzare lezione dopo lezione.

Il punto di forza di quest'app è la completa personalizzazione dell'esperienza. Oltre alla selezione dei video secondo il tuo livello, potrai modificarli tutti per cancellare parti che non ti piacciono o aggiungerne altre! Questa funzione ti consente di ottenere coreografie alle quali potrai contribuire tu stessa.