5 app che ti ricordano di bere

B ere acqua durante il giorno è fondamentale... ma chi se ne ricorda? Ecco 5 app indispensabili per aumentare il consumo quotidiano di acqua

Bere acqua è importantissimo per il nostro organismo: aiuta a combattere la ritenzione idrica e migliora le nostre prestazioni. Gli esperti ci consigliano un quantitativo pari a circa 2 litri al giorno ma, tra la frenesia della vita quotidiana, ricordarsene è davvero molto difficile. Quante volte sei arrivata alla fine della giornata realizzando di aver bevuto solo quel bicchiere a pranzo? La buona notizia è che esistono molte app che ti ricordano di bere.

La funzione delle app, gratuite, compatibili con iOS e Android è quella di aiutarti a gestire il bisogno di liquidi del tuo organismo ricordandoti di consumare acqua durante il giorno. Emettendo dei suoni e lasciandoti delle notifiche, le app ti suggeriranno di bere. Potrai quindi ricordarti di riempire la tua bottiglietta oppure di recarti al distributore per consumare un bel bicchiere d'acqua prima di tornare alle tue faccende.

Hydro

Come suggerisce il nome, Hydro è una delle app perfette per ricordarsi di bere, gratuita sia per Android che per iOS. La funzione di Hydro è quella di aiutarti a monitorare il tuo consumo quotidiano di acqua: invierà suggerimenti specifici per te, in base ai dati inseriti. Una volta scaricata l'applicazione, infatti, ti verrà chiesto di inserire il tuo peso corporeo, l'età e l'altezza ma saranno tracciati anche dati sul tuo stile di vita.

Dovrai poi indicare il tuo attuale consumo di acqua giornaliero e fissare un obiettivo da raggiungere: quanta acqua al giorno aspiri a bere? Se al momento consumi solo qualche bicchiere durante i pasti, non puntare subito ai 2 litri ma parti con uno oppure uno e mezzo ed aumenta gradualmente la quantità. Hydro ti aiuterà a raggiungere lo scopo inviandoti notifiche tutto il giorno, come promemoria del consumo d'acqua.

Hydro è disponibile anche in una versione dedicata a chi fa sport e svolge molto attività fisica durante il giorno: Hydro Coach. Potrebbero esserti utili anche le app contapassi.

Plant Nanny

Plant Nanny è un'app che ti ricorda di bere acqua in modo molto particolare, che unisce l'utile al dilettevole. Di fatto è un'applicazione che ti segnala quando il tuo fisico ha bisogno di ricorrere ai liquidi ma c'è anche una componente giocosa. Sarà, infatti, tua responsabilità fare in modo che la pianta dell'app non muoia: rappresenta il tuo organismo.

Plant Nanny è una sorta di gioco legato al giardinaggio. Sarà tua premura innaffiare la pianta a tua disposizione e garantirle la corretta idratazione nell'arco della giornata. L'obiettivo dell'app è quello di portarti a bere con regolarità piccole quantità di acqua da suddividere nel corso del giorno. Con il trascorrere dei giorni, l'app ti consentirà anche di recarti in un negozio virtuale per acquistare altri semi, dai quali nasceranno altre piantine. Anche queste andranno innaffiate.

Nel concreto, per ricordarti di bere, l'app si comporta come tutte le altre, inviandoti segnalazioni attraverso notifiche.

Water Time

La modalità gioco prosegue. Water Time è un'altra delle app divertenti che ti consentono di ricordare di bere in modo simpatico. Qui la protagonista è una goccia d'acqua allegra e felice che dovrai coccolare per tutto il giorno affinché mantenga il suo sorriso. Sullo schermo del tuo dispositivo Android o iOS vedrai la goccia d'acqua fissa. Dovrai fare in modo che la sua serenità non venga a mancare durante il giorno.

Puoi personalizzare Water Time inserendo anche l'attività fisica che svolgi durante il giorno e che modificherà la necessità di liquidi del tuo organismo. A differenza delle altre app, Water Time consente inoltre di scegliere tra bevande diverse, da segnalare come "bevute". Non solo acqua quindi, ma anche altri liquidi sono disponibili su Water Time.

It's Acqua O'Clock

It's Acqua O'Clock è un'altra delle app che ti suggerisco per monitorare il tuo consumo d'acqua durante il giorno. Gratuita, precisa, monitorata dalla Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione e sviluppata da Melarossa, It's Acqua O'Clock aggiunge un'altra variante a quelle già utilizzate dalle altre app. Ti consente di registrare la temperatura esterna del luogo in cui vivi, paramento che si aggiunge a quelli specificatamente corporei (peso, età altezza).

L'applicazione ti ricorda di bere attraverso l'invio di notifiche push sullo schermo che richiedono il tuo "tap" per essere rimosse. Ogni "tap" corrisponde ad un bicchiere d'acqua effettivamente bevuto che contribuisce al benessere del tuo organismo.

Hydrillo

Chiudo la lista delle 5 app che ti ricordano di bere con Hydrillo, utilissima per monitorare il consumo di acqua anche attraverso l'interfaccia che ti segnala quanto manca al raggiungimento dell'obiettivo giornaliero precedentemente impostato.

Hydrillo, come suggerisce il nome, verifica il livello di idratazione quotidiana e ti suggerisce di bere quando recepisce un'assenza prolungata di liquidi. Anche Hydrillo ti invierà notifiche push, dopo aver tracciato le tue abitudini in tema di attività sportiva. Fondamentale è la raccolta dei dati corporei (altezza, età e peso) che consentono ad Hydrillo di calcolare il quantitativo ideale di acqua da consumare durante il giorno per garantirti una corretta idratazione. A quel punto, ti invierà notifiche per ricordarti di bere: dovrai solo riempire il bicchiere!