5 attività rilassanti che puoi fare con il tuo gatto (migliorando il vostro legame)

I mici sono buoni compagni di vita: tra fusa, coccole e giochi, le attività rilassanti da fare con loro per rendere ancor più speciale il vostro legame, allontanando stress e ansia.

Ci sono delle attività rilassanti da fare con il gatto che ti permettono di scacciare via i pensieri negativi, l’ansia e lo stress. La Pet Therapy è una delle terapie più interessanti di sempre, con incredibili benefici: trascorrere del tempo prezioso con i propri pelosi è un modo per allontanarsi dalle incombenze quotidiane e per ritrovare il sorriso.

Cani e gatti sono per noi umane motivo di felicità, non solo una compagnia: fanno parte della nostra famiglia e catturano cuore, anima e mente. Alcune attività da fare col gatto, oltretutto, sono semplicemente meravigliose. Dai massaggi ai giochi, non è solo un’occasione d’oro per affinare il legame, ma anche per stare bene e dimenticare il lavoro, le relazioni finite male e le cose che non funzionano. Ecco le migliori attività rilassanti col gatto.

Giocare con il gatto: divertimento assicurato

Chi dice che non possa essere rilassante fare dei giochi insieme al proprio micio o micia? In realtà, il gatto è un giocherellone, al pari del cane, soprattutto in tenera età. Agli inizi della sua vita, i mici possono essere dei fedelissimi compagni di gioco: mai fargli mancare topini e peluche adatti.

Stare con loro dà una incredibile scarica di adrenalina e serotonina. In ogni caso, il gatto è un animale che coinvolge: gli agguati sono il suo gioco preferito! Giocare a nascondino con il gatto è possibile, ed è anzi piuttosto scherzoso come momento: per i felini, nulla di meglio della caccia al loro umano preferito!

Fare un massaggio al gatto: fusa e felicità

Per i gatti, i massaggi sono super rilassanti: ti ringrazieranno subito con fusa extra. Ovviamente, sappiamo che i mici possono essere talvolta scontrosi (specie se stanno dormendo e non vogliono essere disturbati). Ma anche loro amano le carezze, soprattutto sulla testa e sotto il mento, e in particolare se sono delicate.

È preferibile scegliere delle zone sicure, per non fare sentire il gatto a disagio. Mai toccargli la pancia, per esempio, perché potrebbe graffiarti. Un altro modo per trascorrere dell’ottimo tempo con i mici è spazzolandoli: ti rilasserai tu e anche loro (e fa bene al pelo, soprattutto durante il cambio di stagione). E inoltre ti farà capire che ti ama davvero!

Ascoltare musica per gatti insieme

Pensavi che non esistesse la musica per gatti? Nulla di più sbagliato. I felini sono animali molto attenti, hanno un udito sopraffino, proprio come i cani. E per loro puoi trovare della musica rilassante, fatta appositamente. Avrai la possibilità di ascoltare un “concerto” insieme al tuo gatto, che è un compagno di vita davvero ideale.

Decisamente rientra tra le attività rilassanti col gatto, ma inoltre gli fa anche bene: le melodie possono avere degli effetti benefici sui mici, soprattutto per abbassare il loro livello di stress. Il comportamento del tuo gatto non sarà più lo stesso dopo dell’ottima musica, e anche tu avrai modo di staccare la spina felicemente.

Una passeggiata con il gatto: da provare

Passeggiare con il gatto non è un’azione impensabile, anzi: diversamente dal cane, il micio non dovrà andare a fare i suoi bisognini, ma sarà un’attività ricreativa e interessante per lui. Perché? I felini sono degli esploratori nati, adorano osservare e fermarsi ad annusare l’aria, avvertire gli odori, controllare che cosa succede un po’ in giro nel mondo.

Per loro, andare fuori per una passeggiata significa esplorare altri orizzonti. Non è facile, soprattutto agli inizi, infatti si consiglia di preparare il gatto un po’ per volta, scegliendo un guinzaglio che possa andare bene e non farlo sentire costretto. Magari, potresti semplicemente fargli fare un giro dell’isolato: con te al suo fianco, in ogni caso si sentirà protetto.

Le avventure esterne dei mici possono essere un modo per affinare le loro capacità feline. Ci sono molti gatti – in particolare in Oriente – che sono abituati al pari dei cani a uscire all’esterno, ma solo in compagnia di guinzaglio e umana. Attenzione anche ai cuscinetti: quest’ultimi sono una parte delicata del gatto, potrebbero esporsi a infezioni o tagli facilmente.

Creare uno spazio per il micio

Un’attività molto carina – che rafforzerà anche il vostro legame – è di realizzare in casa un angolino per il vostro gattino o gattina. Significa non solo preparare un tappeto con le ciotoline dell’acqua e del cibo, ma anche il tiragraffi, una parte per i suoi giochi, come topini, palline e bacchette. Un altro aspetto immancabile è l’erba gatta, da sempre amatissima dai felini.

Il gatto cambia ogni giorno la nostra vita in molti modi. È un compagno particolare: per tanto tempo, si è creduto che il gatto si affezionasse alla casa, che non alla sua umana. In realtà, per i gatti siamo un po’ le loro madri: trovano in noi quel conforto ancestrale dei loro primi istanti di vita. Ed è bello vedere come un gatto sappia sempre dimostrarci il suo amore, con fusa e scegliendoci ogni giorno, dormendo ai nostri piedi e consolandoci quando siamo tristi.