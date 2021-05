D ormi meglio, sei più sorridente e lavori con sprint: 5 modi in cui il tuo gatto sta cambiando (e migliorando) la tua vita.

Un gatto ti cambia la vita…in meglio! Buffi, coccoloni oppure furbissimi, i gatti sono i re della casa. Impossibile resistere al pelo morbido, alle fusa e a quel musetto che chiede attenzione. Nonostante i disastri o l’incapacità di rispondere alle regole (i mici si sa, fanno quello che vogliono!), sanno conquistare il cuore dei loro padroni e non solo.

Enigmatici e sfuggenti, i gatti sono amici dell’uomo sin dall’antichità. Venerati come dei nell’Antico Egitto, questi animali sono divenuti con il tempo la compagnia perfetta per tantissime persone. Descritti spesso come indipendenti ed egoisti, in realtà sono sempre a caccia di coccole, si affezionano molto al padrone e vogliono condividere con lui ogni minuto della giornata. Non a caso sono diventati gli idoli del web, con video buffi e dolcissimi dedicati a loro.

La scienza ha studiato per anni l’interazione fra gatto e umano, facendo scoperte straordinarie. Ad esempio sapevi che appena hai adottato il tuo micio nel tuo corpo (e nel suo) c’è stato un aumento dei neurotrasmettitori e degli ormoni che hanno migliorato il tuo stato emotivo e fisico? Facci caso: da quando il gatto è entrato nella tua esistenza si sono verificati piccoli cambiamenti, ma molto significativi, che ti hanno regalato tanta felicità e una marcia in più. Certo, a volte si nasconde proprio dove non ti aspetteresti, ti fa qualche dispetto e ha sempre fame: ma il tuo gatto sta cambiando (e migliorando) la tua vita. Te lo assicuriamo e ti sveliamo anche in che modo.

Sei più sana

Forse non te ne sei accorta oppure qualche segnale l’hai ricevuto, ma da quando hai adottato un gatto sei diventata anche più sana. Numerosi studi infatti hanno dimostrato che avere un micio migliora la salute. Quando trascorri del tempo con il tuo gatto la pressione sanguigna si abbassa, con un effetto positivo anche sul colesterolo. Migliorano il benessere cardiovascolare e le funzioni cardiache. In sostanza le gattare hanno minore possibilità di ammalarsi di patologie cardiovascolari e di essere colpite da infarto e ictus.

Sei rilassata

Impegni, appuntamenti, scadenze e cose da ricordare: la vita quotidiana può essere davvero stressante. Il calmante perfetto? Un gatto! Alcuni studi hanno dimostrato che le fusa aiutano a ridurre i livelli di stress e infondono tranquillità. D’altronde i mici sono i paladini del relax. Sono in grado di restare per ore immobili quando trovano un angolino comodo (spesso proprio accanto al padrone) regalando uno stato di rilassatezza e calma. Non a caso sono tante le ricerche che hanno dimostrato come i gatti siano alleati vincenti per superare la depressione. Se hai accanto un micio affronterai meglio un lutto, ma è un amico fedele anche per i disabili, gli anziani e per chi soffre di Alzehimer. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica BMC Psychiatry ha evidenziato come i felini riescano a influenzare in modo positivo chi soffre di disturbi mentali.

Dormi meglio

Da quando convivi con il tuo gatto hai l’impressione di dormire meglio? Non si tratta di un mito, ma di una conseguenza della vita con un felino che è stata documentata in diverse ricerche. Un gatto regala sonni profondi e miti. Uno studio realizzato dalla Mayo Clinic Center for Sleep Medicine in Arizona ha dimostrato che il 41% delle persone che vivono con animali riposa meglio. Il gatto sul cuscino, in particolare, sembra un sonnifero perfetto, l’ideale per vivere sonni placidi. Fra i motivi di questo “effetto-sonnifero” ci potrebbe essere la capacità dei gatti di favorire la distensione dei muscoli. In particolare quando vengono coccolati le vibrazioni che emettono agiscono sul tessuto muscolare, rilassandolo.

Ridi e ti diverti di più

Ammettiamolo: i gatti sono davvero buffi! Quotidianamente il tuo micio fa qualcosa di strano e imprevedibile, finendo in situazioni che ti fanno ridere a crepapelle. Descritto come un animale agile e scattante, spesso il gatto di dimostra pigro e pasticcione: insomma il protagonista perfetto di meme e post Instagram con tanto di risate. A tirarlo fuori dai guai, come sempre, sei tu, e ogni volta è davvero divertente!

Al lavoro sei super concentrata

Sembra incredibile, visto che il tuo gatto ha la capacità di sedersi sulla tastiera del tuo pc proprio quando devi scrivere o mettersi a miagolare durante una call, ma da quando hai adottato un micio lavori meglio! Numerosi studi hanno dimostrato che i gatti aiutano a migliorare la concentrazione e la produttività: ti senti positiva, ricca di energie e sprint. Non solo: il tuo micio è anche d’aiuto per ridurre i conflitti con i colleghi, diminuendo rivalità e stress.