S u Netflix arriva un film brasiliano che fa riflettere sui social media raccontando anche la storia dell’amicizia tra donne: ecco tutto quello che devi sapere su Carnaval.

Se stai cercando un nuovo titolo da gustarti in streaming, Carnaval potrebbe essere la risposta ai tuoi desideri. Di cosa si tratta? È un film brasiliano, una commedia al femminile divertente e ironica.

Hai presente quelle storie che hanno a che fare con temi di attualità, come i social media e la loro “pericolosità” quando provocano dipendenza, che riescono a farti ridere anche sulle relazioni, e nel contempo ti fanno riflettere? Ecco, Carnaval è proprio un film del genere.

Aggiungici anche che, come puoi intuire dal titolo, è ambientato durante il Carnevale e che il Sud America fa da sfondo…

Che dire, non ti serve altro per decidere che è il film giusto per cominciare a prepararti all’estate in arrivo: prepara i popcorn e, magari, anche una serata tra amiche!

Quando esce in streaming

Stai già controllando le uscite al cinema? No, non troverai Carneval nella programmazione in sala. Il film, invece, è perfetto per una visione domestica in streaming, poiché è disponibile sulla piattaforma Netflix da mercoledì 2 giugno 2021.

La trama

L'influencer Nina scopre un video del tradimento del suo ragazzo che poi diventa virale. Cercando di superare la delusione, usa le sue conoscenze per fare un viaggio tutto incluso a Salvador durante il Carnevale. Non da sola, ma accompagnata dalle sue tre migliori amiche…. E dal fedele smartphone, ovviamente.

Il trailer

Di cosa parla

Come anticipato dalla trama, Nina è un’influencer di successo, oltre che vera e propria social media addicted. Proprio attraverso i social, un giorno, scopre il tradimento del suo ragazzo. Il video diventa subito virale, aumentando ulteriormente la mortificazione della ragazza. Per superare la cocente delusione, Nina decide di partire per Salvador per partecipare al Carnevale, insieme alle sue tre migliori amiche: Michelle, Vivi e Mayra.

Ciascuna delle ragazze ha una personalità molto particolare. Michelle è l’amica più sincera, colei che esce con tutti e con cui tutte nel gruppo si confidano. Vivi invece è la nerd, la secchiona della compagnia con una vita dedita a serie tv e videogiochi. Infine c’è Mayra che è tutta spiritualità.

Le quattro protagoniste dovranno superare numerose prove per comprendere che il segreto della loro amicizia risiede proprio nella loro diversità.

La nuova avventura porterà alle ragazze non soltanto dei nuovi follower, ma anche un’esperienza meravigliosa che farà riscoprire loro il valore dell’amicizia. La stessa Nina vivrà un viaggio alla scoperta di ciò che è realmente importante, anche se faticherà non poco prima di imparare che al mondo non contano soltanto i like sui social media. La vita, capirà la ragazza, è molto di più di questo…

Il cast

Le protagoniste del film sono attrici brasiliane, poco (o per niente) note in Italia, ma amate dal pubblico del loro Paese. Nina, la protagonista assoluta, ha il volto di Giovana Cordeiro, mentre le sue amiche Mayra, Michelle e Vivi sono rispettivamente interpretate da Bruna Inocencio, Gessica Kayane e Samya Pascotto.

Nel cast ci sono anche attori come Micael Borges, Jean Pedro, Nikolas Antunes e Rafael Medrado, che vestono rispettivamente il ruolo di Freddy Nunes, Salvador, Jorge e Samir, oltre a Lipy Adler nei panni di Marcao.

Nel cast di Carnaval, c’è anche Flavia Pavanelli nel ruolo di Luana, la superstar dei social e fonte d’ispirazione di Nina. La Pavanelli, modella brasiliana e imprenditrice digitale, è anche una beauty blogger e, di social media, ne sa per davvero!

I temi del film, tra social e amicizia

Diretto da Leandro Neri, il film Carnaval è scritto da quest’ultimo insieme ad Audemir Leuzinger e a Luisa Mascarenhas. Produttori sono Angelo Gastal, André Carreira, Manuela Duque, Claudia Reis e Débora Lucas.

Quando di sente parlare di influencer, specie per un titolo in streaming, viene subito in mente il documentario targato Amazon Prime Video di Chiara Ferragni. In questo caso, naturalmente, non ci sono riferimenti espliciti. Piuttosto che una pellicola sulle influencer, infatti, Carnaval è più che altro una commedia al femminile che racconta l’importanza delle amiche e di come, a volte, sia importante riscoprire se stesse… al di fuori degli schermi dei nostri smartphone!

Naturalmente, non c’è nessuna condanna verso i social media ma, per citare una frase presente nel trailer, pronunciata da un personaggio maschile «Io non posto stories, io vivo la mia vita».

Carnaval è il titolo che inaugura la programmazione di giugno 2021 su Netflix. Il film, disponibile dal 2 giugno, è infatti seguito da un’ampia scelta di altre pellicole – a cominciare da Dancing Queens, disponibile il giorno successivo, fino a Skater Girl – in uscita sulla piattaforma streaming, oltre alle serie tv.

