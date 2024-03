Angolo studio a scomparsa: 3 idee su come crearlo e dove inserirlo

V uoi creare un angolo studio a scomparsa, perfetto per ottimizzare lo spazio in una casa piccola, ma non sai come fare e dove inserirlo? Ecco tre idee che possono ispirarti.

Soggiorno o camera da letto

Se hai uno spazio limitato, considera l’installazione di un piccolo armadio a scomparsa. Durante il giorno, puoi chiuderlo e nascondere la tua scrivania e gli oggetti di lavoro. La sera, aprilo e trasforma l’armadio in un pratico angolo studio.

In alternativa, opta per una scrivania pieghevole che può essere ripiegata quando non in uso. Puoi montarla su una parete o su un mobile e aprirla solo quando necessario.

Ingresso o corridoio

Utilizza uno spazio vuoto nel corridoio o nell’ingresso per installare un mobile a muro con ripiani. Aggiungi una piccola scrivania e una sedia pieghevole. Durante il giorno, il mobile può essere chiuso, e la sera, aprirlo per creare un angolo studio discreto.

Se hai uno scaffale a scomparsa, puoi nascondere la scrivania e gli oggetti di lavoro quando non sono necessari. Questa soluzione è ideale per gli spazi ridotti.

Cucina o sala da pranzo

Scegli un tavolo a ribalta che può essere abbassato contro la parete quando non in uso. Durante il giorno, puoi utilizzarlo come tavolo da pranzo o piano di lavoro. La sera, solleva il piano e trasformalo in un angolo studio. Accanto al tavolo a ribalta, posiziona degli sgabelli pieghevoli. Quando lavori, aprili e siediti comodamente alla tua scrivania.