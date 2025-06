L’estate è arrivata e con lei anche la voglia di uscire, visitare luoghi nuovi, evadere dalla canicola delle città e immergersi in angoli nascosti, lontani dal tempo. E di posti così in Italia ce ne sono davvero tantissimi. Parliamo dei borghi più belli d’Italia, piccole perle disseminate tra mare e montagna e che, insieme, donano unicità al nostro meraviglioso Paese, da Nord a Sud: sono arrivati a 371 i «Borghi più belli d’Italia». L’interesse verso queste destinazioni è in crescita anche tra gli stranieri che vengono nel nostro Paese appositamente. È quanto emerge dallo studio “Borghi italiani online 2024”, realizzato da Telepass, che offre anche uno sguardo su quali sono le località più amate e ricercate sul web.

Borghi più belli d’Italia: cresce l’interesse

Il territorio italiano è costellato di borghi scavati nella pietra, a picco sul mare, alcuni sconosciuti, altri più noti. Luoghi ideali in cui immergersi e ricaricare le batterie, perfetti per un weekend lungo. Da Nord a Sud della penisola, secondo quanto è emerso dalla ricerca di Telepass, negli ultimi 4 anni sono state quasi 210 milioni le ricerche online relative ai borghi italiani, di cui circa 62 milioni nel solo 2023, con un trend di crescita di circa il 45% rispetto al 2020. Ma quali sono i borghi che destano più interesse?

Borghi più belli d’Italia: quali visitare

I borghi italiani sono località spesso sconosciute che riportano alla mente immagini fiabesche, quasi magiche e che, nella maggior parte dei casi, regalano una sensazione di tempo sospeso, come se qui tutto si fosse fermato. Per concedere il privilegio a chi arriva di godere a pieno delle bellezze del luogo e di riscoprire la sensazione del vivere a misura d’uomo, lentamente. Prendendosi il tempo necessario per assaporare ogni gusto, profumo o sensazioni. Altri, invece, sono diventati famosi grazie alla spinta del turismo e ai social, Instagram in particolare, e si sono fatti apprezzare da visitatori di tutto il mondo per la loro bellezza. Ecco, allora, alcuni dei borghi tra i più famosi in Italia da visitare assolutamente in questa nuova splendida estate.

Borghi più belli d’Italia: al Nord

Partiamo con i borghi più belli del Nord Italia.

Avelengo

Non tutti sanno che Avelengo (Trentino-Alto Adige) ha dato nome al cavallo di razza Avelignese: questo borgo, di cui si attesta la presenza di un nucleo abitato già nell’Alto Medioevo, è noto come il terrazzo soleggiato di Merano, perché si affaccia sulla città fra malghe, boschi e la natura che caratterizza queste zone, generosa di colori e profumi. Ami lo sport? Sci, trekking e camminate a misura di tutta la famiglia rendono questi luoghi il posto perfetto per camminare e respirare a pieni polmoni l’aria incontaminata. A poca distanza i borghi di Tesimo con la sua antica vite, Plan, situato nel Parco Naturale Gruppo di Tessa, e Certosa, un tempo convento, incantano la vista e deliziano i sensi.

Montefiore

La rocca medievale di Montefiore (Emilia Romagna) si affaccia nella Valle del Conca rievocando le antiche vicende delle terre malatestiane: da qui, nelle giornate di luce intensa, è possibile seguire con lo sguardo tutta la costa, da Fano a Ravenna. Se sei a caccia di scorci magici non dimenticare una visita a Dozza, in provincia di Bologna, celebre per i suoi muri all’insegna del colore, Brisighella e Portico di Romagna. Grazzano Visconti, di cui si trova traccia nei documenti già nell’anno Mille, e Castellarquato mettono in scena il gusto di una cultura che rende l’Emilia Romagna terra dal cuore generoso.

Cividale del Friuli

Fondata da Giulio Cesare, Cividale del Friuli (Friuli Venezia Giulia) ha sopito il suo impeto di capitale longobarda nello splendore del paesaggio quieto che la circonda, lungo le sponde del fiume Natisone, nella valle dell’Isonzo dove già si intravede il territorio sloveno. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è un susseguirsi di paesini arroccati e distese di pascoli sconfinate, dove sentire sulla pelle l’abbraccio della natura e ritrovare vitalità, buon umore, relax assoluto. Tra i borghi più belli del Friuli da non perdere Cordovado, Valvasone Arzese, Fagagna e Gradisca d’Isonzo, dove fermarsi in una vecchia osteria per un sorso di rosso, prodotto dai vigneti di queste zone.

Borghi più belli d’Italia: Menaggio

Menaggio (Lombardia), che parte della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, è una cartolina degli splendidi borghi intorno al lago di Como. Ricca di luoghi dove perdersi piacevolmente, la Lombardia incanta fra tavolini apparecchiati di fronte allo specchio azzurro dei laghi e passeggiate nel silenzio di antichi conventi, quale l’abbazia cistercense di Morimondo. Gradella, Lovere, Sabbioneta e Bienno gli itinerari consigliati per un sabato pomeriggio senza meta, in cui lasciarsi sorprendere dalla magia.

Rassa

Rassa è un piccolo borgo incastonato nel cuore dell’Alta Valsesia (Piemonte) posto alla confluenza dei torrenti Gronda e Sorba. Da visitare presso l’Ecomuseo del legno di Rassa la segheria di Brasei, esempio di segheria ad acqua ancora funzionante. La chiesa di Santa Croce è affrescata da due artisti del territorio: Orgiazzi ed Avondo. Rinomata per la produzione di grappe aromatiche e per la sagra del mirtillo, Rassa è punto di partenza per bellissimi trekking verso il Monte Rosa.

Bagolino

Famosa per il Carnevale e per la Transumanza – che coinvolge pastori e animali durante le migrazioni estive e autunnali – Bagolino (Lombardia, provincia di Brescia) vanta la Chiesa di San Giorgio che ospita opere di Tiziano e Tintoretto. Favoloso il suo Bagòss, formaggio tipico insaporito con lo zafferano. Consigliata una passeggiata lungo il fiume all’interno del Parco della Pineta.

Bertinoro

Situata sulle colline (viene soprannominata Balcone di Romagna), Bertinoro ha un centro storico medievale molto pittoresco, con vicoli stretti, mura, torri e case antiche. La cittadina è famosa in particolare per la Rocca che domina il paesaggio, dove soggiornò l’imperatore Federico Barbarossa nel 1177. Nota anche come Città del vino, Bertinoro è patria del Sangiovese ed eccelle nella tradizione gastronomica, fra cappelletti e piadine.

Varenna

Uno dei borghi italiani da vedere senza nemmeno doverci pensare è Varenna, sul lago di Como. Uno dei borghi più caratteristici e pittoreschi della Lombardia (si trova in provincia di Lecco), capace di catturare lo sguardo e il cuore di chi lo attraversa, sia a piedi che in bici. E questo anche grazie alle sue case colorate che si affacciano direttamente sul lago. Un villaggio nato nel 769 e fondato da pescatori e che oggi, anche grazie alla famosa “passeggiata degli innamorati” è una delle mete più romantiche della regione.

Borghi più belli d’Italia: Barolo

Il luogo ideale per gli amanti dei borghi italiani e del buon vino. Barolo (Piemonte) è un’eccellenza del nostro Paese, circondato da colline e dai sui fantastici vigneti. E da cui, appunto, nasce il famoso vino che prende il suo nome. Un’occasione unica per immergersi nella natura e nei tipici profumi e paesaggi vinicoli italiani. Passeggiando per le vie del centro e brindando con gli amici a questa terra ricca di gusto e che ci invidiano da tutto il mondo.

Chioggia

Per chi pensa che il Veneto sia solo Venezia è chiaro che non ha mai visto Chioggia (motivo in più per andare a visitarla quest’estate). Un borgo italiano situato a sud della laguna e che vanta uno dei pescherecci più antichi del nostro Paese. E questo è uno dei motivi per cui non potete assolutamente farvi mancare una visita al mercato ittico. Passando per i vicoli o i ponticelli che attraversano i canali e fermandovi nelle botteghe degli artigiani. Per una gita fuori porta e fuori dal tempo. Ma che vi lascerà sicuramente senza fiato.

Canale di Tenno

Uno dei borghi italiani inseriti nella lista dei “più belli” del nostro Paese. Canale di Tenno è in provincia di Trento e racchiude in sé tutta l’atmosfera delle epoche passate. Un borgo medioevale dai sapori antichi, ma che si conservano perfettamente ancora oggi. Lasciando intatta la memoria di ciò che è stato e tramandandola a chi decide di venire a visitare il luogo. Un paese piccolissimo (conta circa 100 abitanti) che si snoda tra piccole stradine di sassi, scalinate e le suggestive piazzette. Immagini che vi incanteranno obbligandovi a tornare.

Vernazza

Borgo italiano (e conosciuto in tutto il mondo) incluso nel comprensorio delle Cinque Terre (Liguria), che non a caso sono state dichiarate Patrimonio dell’Unesco. Vernazza è una perla di bellezza a picco sul mare. Un luogo pittoresco, caratteristico, colorato. Un insieme di viuzze e stradine che scendono fino al mare, dove potrete imbattervi nel famoso porticciolo del paese. Un luogo assolutamente da visitare e in cui immergersi totalmente, per staccare mente e corpo dalla routine di città. E vivere, almeno per un giorno, emozioni che riempiono il cuore.

Borghi più belli d’Italia: al Centro

Tra Toscana, Lazio, Umbria e le altre regioni del Centro Italia, non mancano i borghi da visitare.

Corinaldo

Le mura di Corinaldo (Marche), lunghe 912 metri ininterrotti, costituiscono un esempio di fortificazione fra i meglio conservati d’Italia. Borghi come Acquaviva Picena, Gradara, Offagna, Cingoli e Camerino riportano la mente verso lo spazio magico dove prendono vita le favole. Piccole chiese e strade di pietra che si perdono nel paesaggio fanno da scenografia alla vita lenta di località. D’obbligo una tappa per assaggiare la cucina, che ha sapori intensi e ingredienti scelti dalla tradizione. Fermarsi a prendere un bicchiere di vino all’ombra di questi antichi palazzi è una meditazione senza tempo.

Altino

È una piccola perla caduta fra le montagne: Altino (Abruzzo), situato nella provincia di Chieti, si trova a picco su un sperone di roccia da cui domina la valle dell’Aventino, fra il fiume Sangro e l’Aventino, ai piedi del Monte Calvario. Noto per il peperone dolce, che viene festeggiato durante il mese di agosto, la leggenda racconta che il borgo deve la nascita a un gruppo di profughi veneti sfuggiti alla potenza di Attila. Poco lontano da qui, nella contrada Briccioli, si incontra una sorgente sulfurea che sgorga silenziosa nella maestosa distesa di uliveti, vigne e frutteti di queste terre dall’anima antica.

Certaldo

Certaldo è noto ai più per essere considerato il luogo natale di Giovanni Boccaccio, ma non tutti conoscono la calda ospitalità di questo borgo medievale, che possiede un castello fortificato risalente all’Alto Medioevo. Ami fare trekking? Queste zone sono attraversate dalla via Francigena, che conducono fino a Roma fra piccoli sentieri, città storiche come Chiusi e rifugi dove addormentarsi sotto cieli di mille stelle. Da non perdere una visita a Porto Ercole, San Casciano dei Bagni, Buonconvento, Scarperia e Poppi, alcuni dei borghi più ricchi di fascino in Toscana.

Mulazzo

Aggrappata sulle colline della Lunigiana, Mulazzo (provincia di Massa Carrara, Toscana) è un borgo medievale di raro fascino. Conserva i resti dell’antica torre detta “di Dante” perché avrebbe ospitato il Sommo Poeta in esilio, oltre al Teatrino Malaspina e all’Archivio Museo dei Malaspina. La frazione di Montereggio è nota come “il paese dei librai”. Mulazzo è anche un punto di partenza ideale per esplorare le Alpi Apuane e il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Ripatransone

Ripatransone (Marche), conosciuta come la terrazza del Piceno, offre una vista panoramica mozzafiato sulla vallata sottostante, che spazia fino al mare Adriatico. Il borgo è famoso per il suo centro storico, con edifici dal XV al XIX secolo ben conservati. Affascinante il Teatro Luigi Mercantini, collocato al primo piano del trecentesco Palazzo del Podestà. Una curiosità da Guinness: il vicolo più stretto d’Italia è qui. A Ripatransone si svolge una delle feste popolari più singolari e sorprendenti d’Italia: il Cavallo di Fuoco, rievocazione storica che si tiene ogni anno nel giorno dell’Ottava di Pasqua.

Scheggino

Scheggino Perugia, Umbria) è un piccolo ma pittoresco borgo che si trova immerso nel verde della Valnerina, in Umbria. È suggestivo per il suo antico centro storico, che conserva dimore signorili torrette e tradizionali botteghe artigianali. Meta ideale per gli amanti del trekking, Scheggino è famosa per la gastronomia tipica umbra, con piatti a base di funghi e tartufi. Della rocca medievale che domina il paese si gode una vista mozzafiato.

Capranica Prenestina

Capranica Prenestina è un piccolo comune situato nelle colline dei Monti Prenestini (Lazio). Il paese è un angolo tranquillo con antiche chiese e un paesaggio naturale molto riposante. Il suo centro storico è ben conservato. Fra i luoghi di maggior interesse la Chiesa della Maddalena, con la sua cupola attribuita agli allievi di Bramante. Al suo interno sono stati trovati capolavori di Michelangelo, come il Leone portastemma e l’altorilievo Eolo. Un altro sito di rilievo è il Palazzo Barberini, che ospita il Museo Naturalistico dei Monti Prenestini.

Introdacqua

Situata nella Valle Peligna, Introdacqua è un affascinante borgo nel cuore dell’Abruzzo. Fra i luoghi di interesse ci sono la chiesa madre della SS. Annunziata con affreschi rinascimentali e la chiesa della SS. Addolorata, famosa per la processione del Venerdì santo. Imperdibile anche il Dongione, la torre medievale del 1173 che sovrasta il paese, e la Fontavecchia, una vasca rettangolare del 1706. Per gli amanti del trekking, l’ascensione al monte Genzana offre panorami mozzafiato. La cucina locale include piatti tipici come maccheroni alla chitarra e arrosticini.

Castelluccio

L’Umbria è una di quelle regioni che andrebbe visitata in ogni sua parte. Capace di regalare panorami mozzafiato a seconda della stagione in cui vi ci si reca. Un esempio è Castelluccio, una frazione del comune di Norcia, in provincia di Perugia. Un borgo italiano situato nel cuore degli Appennini, a circa 1500 metri di altitudine, a un passo dal del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e circondato dai Piani di Castelluccio. Uno dei luoghi più suggestivi della regione e che, durante la sua fioritura, si riempie di colori e di profumi impossibili da dimenticare e che vale davvero la pena di vedere.

Cortona

Un borgo italiano di origine etrusca, incastonato nel mezzo delle colline della Toscana, in provincia di Arezzo. Suggestivo e caratteristico grazie ai suoi tetti rossi, visibili prima ancora di arrivare in paese e alle numerose architetture medievali che donano al borgo di Cortona un’atmosfera d’altri tempi. Perdersi tra i suoi vicoli e passeggiare lentamente, godendo del meraviglioso panorama, è il modo migliore per staccare dalla routine quotidiana e ricaricarsi di benessere sia dentro che fuori.

Grazzano Visconti

Per chi volesse davvero fermare il tempo e darsi allo slow living almeno per qualche giorno, il borgo italiano ideale è Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza. Un paesino caratterizzato da stradine dal sapore medievale (anche se in realtà la maggior parte degli edifici sono opera del secolo scorso). Ma che sapranno incantarvi e donarvi un pizzico di magia. Il motivo? Tra gli altri la presenza del castello del paese, che richiama quello di Hogwarts della saga di Harry Potter. Il luogo perfetto per gli amanti del maghetto più famoso del mondo e per chi volesse riempire di mistero e suggestione la sua gita fuori porta.

Civita di Bagnoregio

Terzo sul podio è Civita di Bagnoregio, fondata dagli Etruschi in provincia di Viterbo, nel Lazio. Definita “La città che muore” dallo scrittore Bonaventura Tecchi, nel corso del tempo si è spopolata anche a causa del vento e della pioggia che erodono le rocce di tufo sulle quali si erge. Oggi vi sono appena undici abitanti ed è considerato uno tra i borghi più fiabeschi d’Italia.

Ronciglione

Ronciglione, in Lazio, nel cuore della via Francigena. Conosciuto principalmente per le sue feste – come il Carnevale storico, tra i più belli e antichi d’Italia, e il Palio di San Bartolomeo – questo paesino è diventato di tendenza dopo che è stato premiato come il Borgo dei Borghi 2023.

Borghi più belli d’Italia: al Sud

Non solo mare: il Sud Italia è una terra ricca anche di bellissimi borghi da esplorare.

Santa Maria di Leuca

In lingua greca significa “bianca”: con le sue ville ottocentesche e le grotte, Santa Maria di Leuca è uno sfavillante spettacolo in grado di abbagliare ogni viaggiatore, candida come solo sa esserlo lo sfolgorio della luce in un giorno d’estate, che al tramonto trascolora con imprevedibile bellezza. Cisternino, Otranto, Vico e Locorotondo sono solo alcuni dei borghi in grado di incantare, inseguendo le tracce di una Puglia selvaggia e libera, fra distese di uliveti e muretti a secco, nel sapore dolce dei fichi maturi che si sciolgono in bocca.

Erice

Situato a 750 metri sul livello del mare, Erice in una giornata di nebbia è una pagina strappata da un romanzo. Se nel suo nome vive il mito di Erix, il figlio di Afrodite ucciso da Eracle, nelle sue vene scorre una storia fatta di palazzi storici, giardini segreti, antichi conventi e torri medievali. Un tempo questo borgo, fra i più belli del territorio italiano era noto come Città delle cento chiese: oggi molti edifici sono chiusi al pubblico, ma una passeggiata all’ombra di queste mura permette di scoprire, intatta e senza tempo, la sublime magia di una Sicilia ricca di mistero e pace assoluta.

Forza d’Agrò

Forza d’Agrò, a 420 metri di altitudine nella provincia di Messina, offre una vista mozzafiato sulla costa ionica, l’Etna e le coltivazioni di ulivi e mandorli. Questo borgo, scelto da Francis Ford Coppola per il film Il Padrino, è ricco di storia e tradizioni, con influenze greche, romane, normanne e borboniche. Tra i luoghi da visitare ci sono la Cattedrale della Santissima Annunziata, il Castello Argano e l’Arco Durazzesco. L’ultima settimana di ottobre, gli amanti del cioccolato non possono perdere la mostra CioccolArt Sicily.

Gravina in Puglia

Gravina in Puglia è una città ricca di storia, famosa per il suo centro storico che si sviluppa su un profondo canyon carsico. Nota per le antiche abitazioni scavate nella roccia, conserva numerosi monumenti come la Cattedrale di Santa Maria Assunta e il vicino castello costruito da Federico II. Gravina è anche un importante punto di partenza per esplorare la Murgia, un’area naturale di straordinaria bellezza, e per scoprire la straordinaria gastronomia pugliese.

Bosa

Mare limpido e cristallino, spiagge bianche e natura incontaminata. La Sardegna ha davvero tutti gli ingredienti per essere la vostra meta dell’estate, compresi bellissimi borghi tutti da scoprire. Come Bosa, un paesino a cui vale la pena dedicare il vostro tempo e un borgo italiano assolutamente da visitare. Case super colorate, impreziosite dalla presenza del fiume Temo, che attraversa il paese e che lo rende un luogo estremamente caratteristico. Per non parlare, poi, del castello di Serravalle, che domina il paesaggio e vi regala una vista davvero unica e imperdibile.

Locorotondo

Considerato uno dei borghi italiani più belli e assolutamente da visitare, Locorotondo è una perla bianca (letteralmente bianca) della Puglia, in provincia di Bari. La sua particolarità è la pianta circolare (da cui ha origine il nome “luogo rotondo”) e dalla quale si gode di un panorama mozzafiato sulla valle D’Itria. Un luogo ricco di storia e della magia tipica dei borghi antichi. Un insieme di masserie, trulli, uliveti, vigneti e boschi. Per immergersi totalmente nella vita e nei paesaggi mediterranei e rigenerare anima e corpo in un luogo unico e altamente suggestivo. Non vi resta che fare la valigia, salire in macchina e partire alla scoperta delle meraviglie nascoste nel nostro splendido e inimitabile Paese. Per un viaggio all’insegna della bellezza e di nuove avventure.

Tropea

Tropea, la località costiera calabrese in provincia di Vibo Valentia e adagiata lungo la Costa degli Dei, il cui centro storico è arroccato su un promontorio che si affaccia sul Tirreno. Ad attirare i turisti sono le sue ricchezze storiche e artistiche risalenti al periodo bizantino, il paesaggio unico e le delizie gastronomiche.

Alberobello

Nella top ten dei borghi più ricercati online c’è Alberobello, nel cuore della Puglia, che accoglie i turisti in un affascinante quartiere storico con circa duemila trulli. Queste architetture spontanee costruite con pietra calcarea a secco sono patrimonio Unesco dal 1996. In passato, svolgevano il ruolo di case temporanee per i contadini. Il borgo gode di una grande visibilità sui social network.

Borghi più bello d’Italia sul mare

Oltre a Vernazza e Bosa, i borghi italiani affacciati sul mare da visitare assolutamente sono numerosi. Tra questi troviamo Polignano a mare, in Puglia, che si estende su uno sperone roccioso, e Cefalù, splendido borgo in provincia di Palermo. Famosissimo per le casette colorate, Burano è una meta imperdibile al largo di Venezia. E sempre in Puglia troviamo Gallipoli, la Perla dello Ionio, in provincia di Lecce. Sperlonga, nel Lazio, è entrato tra i borghi più belli d’Italia. Per chi ama i tipici borghi marinari, Camogli, in Liguria è la destinazione perfetta. Stupendi borghi italiani sono anche Castelsardo (Sardegna, provincia di Sassari), Peschici (Puglia), Scilla (Calabria) e il borgo di Atrani, in Campania, patrimonio mondiale dell’Unesco.

Borghi più belli d’Italia da ripopolare

Da nord a sud della penisola sono centinaia i borghi da ripopolare. E le iniziative non mancano: spesso sono le Regioni stesse a mettere a disposizione dei fondi economici da elargire ai cittadini che decidono di trasferirsi in questi borghi praticamente disabitati. Santo Stefano di Sessanio, in Abruzzo, è uno dei borghi più belli del nostro Paese, ma ci abitano soltanto 114 persone: il Comune ha avviato una serie di progetti contro lo spopolamento. Praticamente disabitati anche Santa Fiora, sul monte Amiata, in Toscana (Grosseto), immerso in una natura rigogliosa, e San Cascino dei Bagni, un Comune di 1.500 abitanti in provincia di Siena. A Roseto Valfortore, in Puglia, il Comune offre 5mila euro a chi si trasferisce e apre un’attività economica.

Borghi italiani più cercati dai turisti stranieri

Quanto alle ricerche effettuate dagli stranieri, sono emersi trend ricorrenti in diversi Paesi. In particolare, Alberobello è il borgo italiano più ricercato in Francia, nel Regno Unito e in Spagna. Vernazza è particolarmente apprezzata negli Usa, e Malcesine è molto ricercata in Germania, dove da diversi anni è diventata una meta molto popolare. Tropea, invece, è il borgo italiano più ricercato in Svizzera.

