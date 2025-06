Ariete

Non volete e non dovete in nessun modo avere fretta di fare, di agire, di ottenere. Non fatelo perché questo cielo preferisce per voi tutto ciò che usa la calma.

Toro

Vi sentite forti e capaci di grandi cose grazie alla tonica vicinanza di Venere. Solo considerate che non tutti, come voi, possono contare su tanta energia, andateci piano.

Gemelli

Saprete dire e muovervi velocemente, come d’abitudine, ma usando anche una bellezza speciale, uno stile che renderà bellissimo osservarvi, starvi vicino.

Cancro

Questa Luna opposta sembra rendervi molto sensibili rispetto a persone e situazioni. Ma non dimenticatevi che ora potete contare su grandi energie, che avete molto da dire.

Leone

Approfittate di questo Marte, ancora per poco nel vostro segno, per agire, per fare tutto ciò che esiga coraggio e una grande energia. Poi sarà un po’ meno facile.

Vergine

Anche se qualcuno sembra muoversi in modo incerto e poco preciso, voi non smettete di coltivare sogni e speranze, di guardare avanti con uno spirito ottimista.

Bilancia

Saturno si avvicina a Nettuno insegnandovi che tutto, anche le cose che sembrano importanti, è provvisorio, che tutto può essere cambiato. Non date nulla per scontato.

Scorpione

Dovrete riconoscere la forza e l’importanza di una persona che si impone, che richiama la vostra attenzione, che non si accontenta di poco. Distraetevi dagli impegni e incontratela.

Sagittario

Siete in vena di collaborare, di fare cose con gli altri, di condividere un’idea, un progetto. Qualcosa che vi verrà molto bene e che vi consentirà di mettere alla prova un rapporto.

Capricorno

Dovrete forse accettare piccole realtà intime, situazioni e dettagli del vissuto domestico che non potete cambiare. Siate comprensivi con tutti, siate gentili.

Acquario

Nettuno fa crescere in voi una certa sensazione di caos, una strana confusione che non vi consente di esprimere un’opinione certa rispetto alle cose. Aspettate.

Pesci

Ora che Giove sostiene i vostri pensieri e le idee del momento, diventa molto più facile fare ogni cosa, muovervi facilmente tra pensieri e desideri. Una bella sensazione.