La passione per il trucco cresce sempre di più e in molte sognano di creare in casa un vero e proprio angolo make up. Ecco alcuni consigli per realizzare uno spazio adatto, funzionale e stimolante.

La posizione ideale per l’angolo trucco

Qual è il posto della casa perfetto per l’angolo trucco? Innanzitutto deve essere, se possibile, vicino alla luce naturale, quindi sostanzialmente non lontano da una finestra. La luce naturale è, infatti, la migliore per applicare il make up e vedere i colori reali dei prodotti. Utilizzare uno specchio a grandezza naturale permettere poi di vedere il viso nella sua interezza e di assicurarsi che il trucco sia simmetrico. Infine, è importante scegliere un piano di appoggio comodo e abbastanza ampio per contenere tutti i prodotti e accessori.

L’aiuto della luce artificiale

Se la luce naturale della stanza non sembra sufficiente sarà necessario aggiungere la luce artificiale. Le luci a led sono ideali perché non scaldano e offrono una luce uniforme. L’illuminazione va posizionata ai lati dello specchio, evitando di creare ombre sul viso.

L’organizzazione dell’angolo trucco

Molto importante per un perfetto angolo trucco è l’organizzazione e la pulizia. Per sapere esattamente dove si trovano ombretti, fondotinta o maschara si possono utilizzare cassetti, scatole e contenitori trasparenti per organizzare i prodotti per tipologia. Separatamente andranno poi posizionati i pennelli per averli sempre a portata di mano. Utili anche uno specchio che ingrandisce per applicare meglio il mascara o truccare le sopracciglia.

Attenzione ai dettagli

Per una postazione perfetta è bene non trascurare nessun dettaglio. Una sedia comoda, ad esempio, è fondamentale per potersi sedere tutto il tempo necessario al make up. Altro aspetto fondamentale è la pulizia: un consiglio è quello di posizionare un tappetino protettivo sotto il piano d’appoggio per evitare di sporcarlo con i prodotti e pulire regolarmente tutta la zona.