Che tu abbia un piccolo ripostiglio o una cabina armadio degna dei camerini di un grande magazzino, scegliere la giusta illuminazione diventa di fondamentale importanza per trovare facilmente vestiti e accessori, oltre a creare un ambiente piacevole e funzionale. Dai un’occhiata a questi suggerimenti per ottenere un’illuminazione ottimale…

Luci a sensore di movimento

Pratiche ed efficienti, le luci di movimento si accendono automaticamente quando apri l’armadio o entri nella cabina armadio, e si spengono quando non rilevano più movimento. Questo tipo di illuminazione è particolarmente utile per risparmiare energia e garantire che la luce sia sempre disponibile quando ne hai bisogno.

Lampade a batteria

Soluzione per gli armadi senza prese elettriche, le lampade a batteria possono essere facilmente montate con adesivi o magneti e spostate secondo necessità. Esistono modelli con sensori di movimento integrati per una maggiore comodità.

Strisce LED

Una soluzione versatile e facile da applicare è rappresentata dalle strisce LED, posizionabili a seconda delle necessita lungo i bordi degli scaffali, i lati dell’armadio oppure sotto i ripiani per garantire una luce uniforme e senza ombre. Sono disponibili in diverse temperature di colore, permettendoti di scegliere tra una luce calda, neutra o fredda a seconda delle tue preferenze. Le luci LED possono essere installate anche all’interno dei cassetti (in commercio ne trovi anche con sensori di movimento che si accendono all’apertura dei cassetti).

Luci a clip

Per illuminare specifiche aree del tuo armadio le luci a clip sono l’ideale. Puoi fissarle ai ripiani o alle aste appendiabiti e orientarle a seconda delle necessità.

Faretti a incasso

Consigliati per una cabina armadio, i faretti a incasso sono installabili a soffitto o a parete per illuminare specifiche aree dell’armadio. Scegline di orientabili per dirigere la luce dove più c’è bisogno.

Specchi illuminati

Sempre per una cabina armadio, gli specchi con luci integrate garantiscono una luce uniforme e senza ombre, ideale per vestirsi e truccarsi. Possono essere montati a parete o posizionati su un tavolo da trucco.

Consigli utili

Qualunque sia la tua scelta, assicurati sempre che la luce sia distribuita uniformemente così da evitare zone buie o in ombra. Per un effetto accogliente, ad esempio quello all’interno di una cabina armadio, la luce calda è la soluzione migliore. La luce fredda è perfetta invece per una visibilità chiara e dettagliata. Quanto al risparmio energetico le luci a LED sono le migliori e hanno durata maggiore rispetto alla tradizionali lampadine.

