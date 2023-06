I l divano bianco è raffinato, elegante, ma anche molto delicato e poco pratico, soprattutto se si hanno bambini o animali. Per proteggerlo un po' e dargli un tocco di personalità in più aggiungi dei cuscini. Ecco qualche consiglio.

Il divano è uno dei pezzi d'arredamento maggiormente importanti, per quanto riguarda il soggiorno di casa. Il modello scelto nella variante bianca è sicuramente una tipologia raffinata. Infatti spesso si predilige tale scelta, in quanto permette di arredare con molta classe il soggiorno. Non è la tonalità più pratica e idonea per chi in famiglia ha anche dei bambini. In ogni caso c'è l'opportunità di poterlo proteggere grazie ad apposite coperture. Un altro aspetto rilevante riguarda la scelta dei cuscini, basandola sulla combinazione giusta non solo col divano ma pure con altri elementi d'arredo. In tanti in queste circostanze si domandano come abbinare i cuscini ad un divano bianco. Di seguito troverete illustrate diverse idee, utili per riuscire ad abbinarli nella maniera più corretta.



Cuscini colorati per illuminare il divano bianco

Amate questo genere di divano ma desiderate rallegrarlo con un tocco di colore? Allora in tal caso vi converrà puntare sull'abbinamento di cuscini ricchi di colore. Quali tonalità scegliere? Certamente quella tendente al senape oppure le varie sfumature di verde. In base alle vostre preferenze personali, potrete orientarvi verso dei tipi a fantasia o con dei motivi particolari stampati sopra, combinandoli con lo stile presente nella stanza in questione.



Scegliere tra varie tipologie di divano bianco

Altre persone preferiscono puntare sul tono su tono, magari con qualche variante, ma senza allontanarsi troppo dalla tonalità originale. Pertanto per far sì che non sia tutto uguale, bisognerà saper mescolare bene le diverse sfumature di questo colore. Non dovrete fare altro che accostare svariate forme del bianco, come per esempio optando per l'avorio o il color perla.



Uno stile a fantasia per i cuscini da scegliere per il vostro divano

In questo caso si consiglia di propendere verso i cuscini di tipo stampato, considerando la presenza di ulteriori stampe poste all'interno dell'ambiente casalingo. Così da poter creare degli abbinamenti perfetti e armoniosi tra di loro. Questo genere si può pure alternare con quello in versione neutra, per avere un risultato finale con un piacevole contrasto dal punto di vista visivo. Tra i modelli più richiesti c'è quello di genere etnico, uno dei complementi più modaioli e amati del momento.



Consiglio finale

È essenziale porre una grande attenzione anche a come si vanno a posizionare i cuscini, così da ottenere un esito di notevole equilibrio e molto bello dal lato estetico.