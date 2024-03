Come apparecchiare e decorare la tavola per Pasqua

S e sei in cerca di idee per la tavola di Pasqua qui ne trovi tantissime: ecco tutti i consigli per apparecchiare, decorare e addobbare la tavola per il pranzo di Pasqua

Hai ospiti per il pranzo di Pasqua e vuoi sorprenderli, ma non sai da dove iniziare? Dalla tavola, ovviamente! Non basta preparare piatti gustosi e ben presentati: anche la tavola di Pasqua, infatti, deve essere apparecchiata correttamente e con fantasia. Lasciati ispirare dai colori e dalle atmosfere della primavera e segui i nostri infallibili consigli su come decorare e apparecchiare la tavola di Pasqua: i tuoi ospiti non resteranno delusi.

Tavola di Pasqua

Decorare la tavola per il pranzo di Pasqua è un gioco da ragazze: se sei appassionata di decorazione e fai da te questo è il tuo momento, ma anche se non è il tuo forte addobbare la tavola e renderla elegante e curata per gli ospiti non è affatto difficile. In questo articolo ti diamo tante idee e consigli per apparecchiare la tavola di Pasqua in tanti modi diversi.

Come apparecchiare la tavola di Pasqua

Per apparecchiare la tavola di Pasqua l’importante è tenere presente che la cosa migliore è sfruttare colori chiari e tenui e motivi primaverili. Possiamo poi sfruttare i tipici elementi della Pasqua come le uova e i coniglietti. Anche utilizzare i fiori di stagione è un’ottima idea per apparecchiare la tavola di Pasqua.

La prima cosa da fare è decidere a monte lo stile che vogliamo adottare: elegante, shabby chic, o semplice. Non limitiamoci però a tirar fuori il servizio “buono” e scateniamo la fantasia per decorare la tavola: di seguito ti spieghiamo come.

Pexels

Come apparecchiare secondo il Galateo

Prima di pensare a creatività e decorazione ricordiamo quali sono le basi, cioè come andrebbe apparecchiata a regola d’arte la tavola per quanto riguarda la disposizione di piatti, posate e bicchieri. Bisogna posizionare il piatto al centro, la forchetta alla sua sinistra e il coltello a destra del piatto. Il cucchiaio da minestra sarà a sua volta a destra del coltello, mentre cucchiaino e posate da dolce andranno oltre il bordo superiore del piatto. Per Pasqua possiamo lievemente modificare questa disposizione e aggiungere un dettaglio decorativo: lega il tovagliolo con nastri di raso o rafia e inserisci un ramo di lavanda, un bocciolo di rosa o un altro fiore che preferisci. Se vuoi dare alla tavola un’aria meno formale puoi disporre il tovagliolo sul piatto e legarlo con la rafia insieme alle posate.

Come abbellire la tavola di Pasqua con stile

Come si fa a rendere la tavola elegante e curata a colpo d’occhio? Un trucco infallibile è scegliere un’unica tonalità cromatica, da declinare su elementi differenti, quali le decorazioni floreali e il servizio di piatti. Giallo, turchese, rosa intenso, lavanda, bianco: qual è la tua sfumatura preferita?

L’idea in più: aggiungi piccoli bouquet di fianco a ogni piatto e, in ordine casuale sulla tavola, alcune uova, che potrai divertirti a cuocere e colorare con motivi diversi. In molti Paesi le uova dipinte pasquali sono un simbolo di rinascita e prosperità, da regalare a bambini e adulti.

Tavola di Pasqua elegante

Se per il pranzo di Pasqua hai ospiti particolarmente di riguardo, o semplicemente ti piace apparecchiare la tavola in modo elegante e ricercato ecco qualche consiglio utile. Non caricare troppo la tavola con decorazioni colorate: la scelta vincente è virare tutto sul bianco e giocare sui dettagli ricercati.

Ad esempio può essere una buona idea utilizzare una tovaglia di lino bianca, tovaglioli abbinati e piatti di porcellana sempre bianchi. Obbligatori i calici di cristallo e le posate – queste si – del “servizio buono”.

Anche per le decorazioni scegli la semplicità: le uova vanno bene, ma meglio se decorate in colori tenui, o direttamente bianche. Come centrotavola va bene anche un vaso di fiori freschi di stagione.

Una tavola di Pasqua elegante è quella dallo stile classico: tovaglia bianca, bicchieri trasparenti in cristallo, posate rigorosamente ordinate come vuole il galateo. Il tovagliolo deve essere piegato nel piatto o sotto le posate stesse, posate che dovrebbero essere in argento. Anche la posata da dessert dovrebbe essere ordinatamente sistemata sulla tavola, praticamente fra il piatto e il bicchiere. Non andrebbero utilizzate bottiglie, ma tanto il vino che l’acqua dovrebbero essere serviti in caraffe trasparenti.

Ora che abbiamo apparecchiato la tavola con la tovaglia, i piatti e le posate che preferiamo passiamo alla decorazione. Le possibilità sono moltissime, ma tre sono gli elementi principali su cui possiamo sbizzarrirci:

Tovaglioli : da arricchire con fiori, rametti o nastri, o da piegare a forma di coniglio

: da arricchire con fiori, rametti o nastri, o da piegare a forma di coniglio Centrotavola : da far realizzare al fioraio o da creare con le nostre mani

: da far realizzare al fioraio o da creare con le nostre mani Segnaposti, che possiamo facilmente realizzare utilizzando le uova decorate, tanto per restare in tema Pasqua

E ancora possiamo decorare la tavola con addobbi floreali, ghirlande, lavoretti di Pasqua fai da te o con l’albero di Pasqua. Di seguito vediamo come fare nel dettaglio.

Uova per decorazioni Pasquali

Puoi usare anche le uova di Pasqua per decorare la tua tavola. In che modo? Se vuoi una tavola di Pasqua romantica, puoi usare delle candeline a forma di uova di Pasqua. Se vuoi invece dare alla tua tavola un aspetto più primaverile e fresco, usa invece i fiori. Prendi dei vasetti di vetro piccoli, come quelli dello yogurt, ridipingili in un colore che ami, aggiungi l’acqua e i fiori e circondali di ovetti. Puoi mettere questa decorazione direttamente sul piatto e usarla come segnaposto.

Prepara la tua frolla per i biscotti, stendila e ritaglia le sagome delle uova di Pasqua. Usa la glassa colorata o la pasta di zucchero per decorarli. Metti questo ovetto di biscotto vicino al piatto, sarà un gustoso dolce di fine pasto.

Decorazioni eleganti

Se vuoi dare all’apparecchiatura un taglio più elegante, sistema al centro un’alzatina per i dolci, ma invece di metterci bigné, macarons e cioccolatini, disponi sui vari ripiani le uova di Pasqua circondate da paglia finta. Usa un vaso bianchissimo in cui mettere dei rami di pesco o ciliegio a cui appendere esclusivamente degli ovetti dorati o argentati. Attorno a ciascun tovagliolo passa un nastro di raso colorato e chiudilo con un fiocco. Scegli dei sottopiatti in lavagna o materiale molto scuro e abbina piatti con decorazioni dorate. Prendi un piccolo vasetto in ceramica e sistema al suo interno due ovetti di Pasqua bianchi e uno dorato. Metti questa elegante decorazione accanto a ciascun coperto.

Tovaglie da tavola per Pasqua

Anche la tovaglia deve rispecchiare l’atmosfera pasquale. Innanzitutto, il tessuto: se il pranzo si svolge all’interno, allora bisogna optare per una classica tovaglia in cotone. Se invece hai la possibilità di allestire la tavola all’esterno, su un terrazzo o un balcone, puoi scegliere una tovaglia antimacchia o addirittura delle tovagliette all’americana, magari in bambù o in vimini, per un’apparecchiatura più informale. Per quanto riguarda i colori, scegli fantasie pasquali (con fiori e frutti) e colori pastello se vuoi ottenere un effetto romantico; per chi invece preferisce una tavola luminosa, si può osare con colori più luminosi, tipici della primavera. La tovaglia va benissimo anche bianca, magari in un tessuto dalla trama un po’ grezza. Su questa base possiamo aggiungere delle decorazioni realizzate a mano, dei piccoli ricami particolari, oppure la stoffa si può dipingere con semplici disegni floreali. La tovaglia può anche essere decorata ricorrendo a delle decorazioni fai da te provvisorie, ovvero delle applicazioni di stoffa che possono essere tolte una volta terminato con il loro utilizzo.

Vere e proprie apparecchiature complete di ogni suppellettile ma anche piccoli dettagli che fanno subito stile come una piccola farfallina su ogni bicchiere o una felce legata su ogni tovagliolo!

I runner pasquali

I runner sono un’ottima idea per preparare la tavola in modo semplice e veloce, sempre però con buon gusto. Se hai un bel tavolo in legno massiccio o di un materiale pregiato, non coprirlo con lunghe tovaglie: posiziona un runner decorato con motivi floreali o simboli pasquali e otterrai un effetto informale, ma curato. Se invece temi di rovinare il tavolo, allora puoi posizionare una tovaglia monocromatica e metterci sopra il runner pasquale per abbellirla e renderla più particolare.

Centro tavola di Pasqua

Il centrotavola è un elemento importantissimo per decorare e apparecchiare la tavola: basta davvero poco per dare un tocco unico alla tavola grazie a questo semplice dettaglio. Ci sono varie strade che puoi seguire, realizzando un centrotavola dallo stile preciso (ad esempio se sei per una Pasqua in stile shabby chic), oppure creando una decorazione che metta insieme alcuni dei classici simboli pasquali, come coniglietti e uova.

Se hai poco tempo basterà rivolgersi al fioraio e fargli realizzare una semplice composizione con fiori di stagione dei colori che preferiamo.

Altrimenti ecco qualche idea creativa facilissima da mettere in pratica.

Centro tavola di Pasqua semplici

Se hai un’ alzata per dolci usala come centrotavola riempiendola di uova colorate e rametti

usala come centrotavola riempiendola di uova colorate e rametti Raccogli dell’erba fresca, oppure del muschio di un verde brillante e quindi sistemalo in un cestino. Prendi un coniglietto di ceramica bianca e sistemalo al centro, accanto disponi degli ovetti di cioccolata

Puoi creare un centrotavola di uova colorate , creando con della rafia un finto nido in cui disporle

, creando con della rafia un finto nido in cui disporle Se ami la semplicità va benissimo un bel vaso di fiori freschi

freschi Variazione sul tema: usa un vaso trasparente per i fiori e riempilo di ovetti colorati per coprire i gambi dei fiori

Coniglietto pasquale

Un coniglietto pasquale fatto in casa è il protagonista di questa tavola primaverile ispirata ai coriandoli. Per farlo, aggiungi semplicemente punti dipinti multicolori a un coniglietto da tavola di juta. Questa decorazione pasquale di juta è pronta in pochi minuti e può essere personalizzata per adattarsi alla tua combinazione di colori. Crea alcune uova di Pasqua decorate, aggiungi fiori freschi e il tuo tavolo primaverile è pronto.

Felci pasquali

Le felci compongono una disposizione che trasforma la tavola sull’idea delle felci come fogliame di riempimento. Invece, la massa di fronde è l’evento principale, con solo pochi tulipani che spuntano fuori. Le fronde prestano le loro sagome anche a un corridore fai-da-te (realizzato con stencil e vernice per tessuti in poche tonalità di verde) e carte timbrate su cravatte in pelle.

Vassoio pasquale

Un vassoio centrotavola pasquale fai-da-te è tutto incentrato sull’assemblaggio! Crea uno splendido centrotavola primaverile usando alcuni accessori e un semplice vassoio rotondo bianco. Decora il vassoio con le uova di polistirolo colorate e aggiungi un pettirosso con un coniglietto pasquale dorato dipinto a mano e le caramelle di cioccolato.

Unsplash

Barattoli pasquali

Decora uno splendido tavolo con i tuoi prodotti primaverili preferiti. Ottieni l’aspetto riempiendo i barattoli con bietole colorate e posizionali in linea al centro di un coniglietto da tavola di juta. Termina ogni impostazione del luogo di Pasqua con giovani verdure come carote, ravanelli e barbabietole. Prepara un’elegante tavola di Pasqua con tocchi del colore caratteristico della stagione: il rosa! Sovrapponi una tovaglia a righe con piatti bianchi semplici e tovaglioli colorati. Termina il look con un centrotavola floreale pasquale di tulipani freschi e divertenti piatti ispirati alla lattuga.

Vasi pasquali

Se sei in cerca di un’idea più smart, lascia da parte il centrotavola e fai spazio ai vasi. Come puoi realizzarli? Intanto sono molto graziosi anche i vasi versione tradizionale, con una bella composizione floreale, o con un albero di Pasqua fai da te freschissimo. Un’altra idea molto graziosa è prendere un secchiello, che puoi realizzare anche partendo da un barattolo di latta, verniciarlo di bianco o di un altro colore pastello e quindi sistemare al suo interno dei bulbi di fiori, per una decorazione colorata e bellissima.

Centro tavola di Pasqua con i fiori

Approfittiamo del fatto che siamo in piena primavera e procuriamoci dei bei fiori freschi scegliendo quelli che preferiamo. Se non vuoi fermarti a mettere in tavola un banale vaso di fiori, ecco come creare un centrotavola con i fiori. Ti occorre:

Fiori freschi a piacere

Forbici

Nastri colorati

Mattoni di spugna (quelli che usano i fiorai) che mantengono anche i fiori freschi

Si procede così: per prima cosa metti a bagno la spugna in modo che assorba acqua a sufficienza, tagliala nelle dimensioni che ti occorrono e ponila su un piattino che utilizzerai come base della composizione. Quindi procedi a inserire i gambi dei fiori nella spugna disponendoli come più preferisci. Alla fine puoi decorare con nastri e rafia.

Desideri creare un segnaposto abbinato al centrotavola di Pasqua? Usa tanti vasetti in terracotta oppure piccoli barattoli in vetro. Inserendo un pezzo di spugna e tanti boccioli potrai creare deliziosi segnaposto con i fiori freschi, da regalare agli ospiti in segno di amicizia.

Centro tavola primaverile

I fiori freschi portano una ventata di allegria e buon umore. La vecchia insalatiera o un’alzata? Grazie al riciclo creativo i vecchi oggetti di casa diventano vasi originali dove posizionare roselline, piante grasse e primule sgargianti. Spolvera il servizio in cristallo della nonna e usalo come centro tavola da riempire con dolcetti e frutta: evocherà ricordi e momenti belli in famiglia.

Unsplash

Centro tavola di Pasqua con la carta

Un ramo fiorito si trasforma in una decorazione da appendere o lasciare al centro della tavola. Cosa ne dici di creare tanti fiori con carta velina e tessuto? Puoi mettere a disposizione di ogni invitato tanti biglietti e un colore per lasciare un messaggio da appendere sul ramo: un modo per salutarsi e dare voce ai desideri.

Centro tavola da mangiare con uova di Pasqua

Il centrotavola può essere anche “goloso”, cioè fatto con il cibo – oltre che ornamentale. E visto che è Pasqua, perché non sfruttare ovetti di cioccolato o coniglietti di cioccolato? Utilizzarli per decorare è facilissimo. Ad esempio puoi mettere in tavolo un cestino decorato con nastri e pieno di ovetti di cioccolato super colorati. O ancora utilizzare come centro tavolo un vaso trasparente pieno di fiori freschi e utilizzare gli ovetti per coprire i gambi riempiendo così il vaso.

Segnaposto per la tavola di Pasqua

Passa alla creazione dei segnaposto per gli ospiti da disporre sulla tavola di Pasqua. Il segnaposto tradizionale è senza dubbio quello costituito dal portauovo con le uova di Pasqua decorate al suo interno. Possono essere uova finte, impreziosite da tessuti e piccoli addobbi, o uova sode o alla coque che gli ospiti possono anche mangiare. Un’idea sfiziosa con il riciclo creativo è la seguente: metti da parte alcuni tappi del vino per usarli come base del tuo segnaposto pasquale. Infila in ogni tappo uno stuzzicadenti e su di esso attacca con l’aiuto dello scotch un disegno ispirato a questa festa e realizzato con il cartoncino scrivendo al suo interno il nome dell’invitato.

Allestire e decorare la tavola di Pasqua sfruttando le uova è un grande must, visto che si tratta del simbolo pasquale per eccellenza. In particolare le uova possono essere utilizzate per creare simpatici segnaposto per gli ospiti, che rendono la tavola curata e con un tocco primaverile.

Il modo più facile e veloce per procedere alla decorazione delle uova è quello di bollirle fino ad avere delle uova sode e poi procedere alla decorazione o all’allestimento di segnaposto fai da te, ma in realtà questi si possono realizzare con tantissimi metodi diversi. Di seguito vediamo ben 10 idee creative per fare segnaposto di Pasqua con le uova.

Segnaposto tavola di Pasqua uova

Il segnaposto è davvero il tocco in più per decorare la tavola, e visto che siamo a Pasqua l’ideale è proprio sfruttare le uova a mo’ di segnaposto.

Per farlo ti basta un set di portauova sui quali disporre delle uova sode che possono essere più o meno decorate. Fai così: se il portauova è molto colorato e vivace usa anche delle uova bianche o non decorate, al contrario se il portauovo è molto basic puoi sbizzarrirti con la decorazione delle uova. Per creare i tuoi segnaposto, usa un pennarello indelebile per scrivere il nome del tuo ospite su un uovo di Pasqua colorato. Metti l’uovo in un piccolo nido e accento con alcune fioriture luminose.

Se sei amante del minimal puoi semplicemente disporre un uovo decorato su ogni piatto con sopra il nome del commensale.

Il tocco in più? Puoi abbinare a ogni segnaposto un biglietto con belle frasi di Pasqua, o semplici auguri di Pasqua. Per un effetto ancora più elegante aggiungi dei fiori di stagione.

Il nido pieno di uova

Questa è un’idea gettonatissima che si può sfruttare per fare un bel centrotavola fai da te per il pranzo di Pasqua, ma all’occorrenza potrai trasformarlo in un’idea segnaposto. Decora le uova (oppure utilizza ovetti di zucchero e cioccolato), poi sistemale in un cesto di vimini che potrai abbellire con fiori o un ramo d’ulivo. Potrai lasciare ogni uovo di fianco al posto scelto per l’invitato.

Segnaposto con il portauovo

Fai bollire un uovo: con una sagoma stencil o un pennarello disegna l’iniziale dell’invitato. Poi posiziona nel portauovo: un’idea segnaposto stuzzicante con cui dare il via al pranzo di Pasqua. Oltretutto è incredibilmente facile da realizzare e l’uovo può anche essere mangiato.

Segnaposto con le uova di quaglia

L’idea alternativa? Acquista delle uova di quaglia: crea un segnaposto di fiori utilizzando un cestino di vimini e tanti fiori di campo, fra cui inserire un bigliettino con il nome dell’invitato. Le uova di quaglia infatti si caratterizzano per la loro superficie maculata che crea un effetto ottico molto country e primaverile.

Portauovo decorato con felce

Variante green del segnaposto fatto con il portauovo: vi basterà inserire e fissare tra l’uovo e il bordo del portauovo dei rametti di felce, che danno un tocco di freschezza alla tavola. Non vi occorrerà nemmeno colorare l’uovo, che può restare così com’è per un effetto molto naturale, e potrà anche essere mangiato Potrai lasciare un biglietto con il nome dell’invitato appoggiato al portauovo.

Unsplash

Segnaposto con uova e ramo

Se ami stupire utilizza come segnaposto un uovo a cui aggiungere il biglietto con il nome dell’invitato, legato con un ramo verde da lasciare in evidenza. L’idea differente? Utilizza una bomboletta spray e crea una sfumatura dorata con cui abbagliare gli invitati.

Segnaposto con le uova colorate

Per realizzare un segnaposto puoi limitarti a colorare le uova, e a sistemarne una per invitato in corrispondenza del posto. Sotto ogni uovo puoi lasciare un bigliettino con un pensiero benaugurante dedicato a ciascuna persona. Un pensiero gentile da regalare a amici e parenti.

Segnaposto con il tulle

Procurati dei pezzi di tessuto di tulle in merceria nei colori che preferisci, tagliali a strisce e utilizzali per avvolgere le uova sode che utilizzerai come segnaposto. L’effetto ottico è davvero gradevole: una decorazione raffinata capace di creare una piccola nuvola di colore per ogni invitato.

Segnaposto con uova e fiori

Ecco un’ulteriore idea che sfrutta però la bellezza dei fiori: procurati fiori e rametti di felce, gomma per composizioni (quella che usano i fiorai) e cuci di uova rotti a metà. Hai capito bene: puoi benissimo usare le uova per cucinare e tenere da parte i gusci parzialmente interi, ovviamente dopo averli lavati. Taglia dei pezzetti di spugna da fiorista abbastanza piccoli da entrare nei gusci delle uova, bagna la spugna e posizionala dentro il guscio. A questo punto infilaci dentro i fiori recisi e qualche rametto verde. Non ti resta che mettere i gusci così decorati dentro i portauovo e il gioco è fatto.

Tavola di Pasqua Shabby chic

Lo shabby chic è una delle tendenze più amate per quanto riguarda l’arredamento, ma anche la decorazione e quindi l’allestimento della tavola. Se quindi sei già amanti di questo stile avrai già tutto l’armamentario nei cassetti, se invece ti incuriosisce sperimentarlo il pranzo di Pasqua può essere il momento perfetto.

Prima regola dello stile shabby: tutto deve essere fintamente “trasandato” (shabby vuol dire proprio questo) – e sottolineiamo fintamente. Quindi puoi regolarti così:

Via la tovaglia , soprattutto se hai un bel tavolo di legno

, soprattutto se hai un bel tavolo di legno Utilizza tovagliette o runner, a cui abbinare i tovaglioli (meglio se bianchi)

o runner, a cui abbinare i tovaglioli (meglio se bianchi) Sì ai piatti colorati , magari con effetto vintage, o addirittura tutti diversi tra di loro

, magari con effetto vintage, o addirittura tutti diversi tra di loro Posate ricercate, vintage, con manici decorati, anche qui puoi osare con posate diverse tra loro (esistono servizi fatti così apposta)

ricercate, vintage, con manici decorati, anche qui puoi osare con posate diverse tra loro (esistono servizi fatti così apposta) Riequilibra l’estrosità di piatti e posate con i bicchieri , che puoi scegliere semplici, i calici non sono necessari

, che puoi scegliere semplici, i calici non sono necessari Per decorare usa i fiori freschi, anche semplicemente recisi e posati sul tovagliolo o addirittura sul piatto, come nella foto sopra

Dolci di Pasqua: come servirli e come usarli per decorare

Veniamo al dolce, che in occasione di Pasqua ha un ruolo molto consistente. Se hai intenzione di mettere in tavola un dolce fatto da te alla fine del pranzo perché non presentarlo con una decorazione a tema? Ricopri un’alzata con un velo in tulle o organza e posiziona il dolce al centro. Puoi completare la decorazione con una fila di uova cotte e dipinte a mano con motivi diversi: saranno un augurio di rinascita primaverile da lasciare a ogni ospite, consuetudine tradizionale in diversi Paesi europei. Non dimenticare un ramo fiorito di ciliegio, pesco o forsizia, intensa e gialla come il sole che ritorna per la bella stagione. Altro discorso per gli ovetti di cioccolato, che oltre a essere golosi possono essere decorativi. Utilizza un piccolo contenitore dove inserire tanti ovetti di cioccolato colorati, per ogni ospite. Aggiungendo un bigliettino con una frase celebre o un augurio speciale insieme al nome del destinatario avrai un segnaposto allegro e inconfondibile.

Se hai intenzione di portare in tavola più dolci invece puoi fare così: posiziona tutti i dolci in un angolo del tavolo, allietando la scena con un ramo di ciliegio fiorito o un vaso di fiori. Puoi utilizzare diverse alzate oppure tante tazzine da caffè in cui inserire caramelle e dolciumi per ogni bambino presente a tavola. Una piccola sorpresa golosa.

Foto di decorazioni per la tavola di Pasqua e immagini per prendere ispirazione

Terminiamo la nostra guida all’allestimento della tavola di Pasqua con una raccolta di immagini e foto perfette per prendere ispirazione. Nella gallery di seguito

trovi tante soluzioni per apparecchiare e addobbare la tavola di Pasqua in diversi stili semplicissime da copiare.