La cucina contemporanea è in continua evoluzione, e l’integrazione di due isole ne è una dimostrazione evidente. A lungo considerata un lusso riservato agli spazi ampi, la doppia isola si sta affermando come una soluzione pratica per organizzare la cucina attorno a più funzioni. Che si tratti di cucinare, ricevere ospiti o semplicemente ottimizzare l’ergonomia, questa configurazione sta conquistando sempre più consensi. Permette di migliorare i movimenti, moltiplicare le zone di lavoro e ottimizzare lo stoccaggio. Tuttavia, perché sia efficace, serve una pianificazione attenta degli spazi. Non basta raddoppiare le superfici: è necessario organizzarle con intelligenza. Ecco come organizzare una cucina con due isole.

Definire le funzioni delle isole in cucina

Uno dei principali vantaggi di una cucina con doppia isola è la possibilità di suddividere le funzioni. È consigliabile dedicare un’isola alla preparazione dei pasti (con lavello, piano di lavoro e cassetti per gli utensili) e l’altra alla convivialità (angolo snack, bar, spazio per i bambini). Questo consente una migliore gestione dei flussi in cucina ed evita sovrapposizioni. Per esempio, mentre una persona cucina, l’altra può chiacchierare o dare una mano senza ostacolare. Potreste anche integrare attrezzature specifiche su ogni isola: piano cottura e cappa da una parte, lavello e lavastoviglie dall’altra. È anche possibile giocare con le altezze o i materiali per distinguere visivamente le due zone.

Adattare l’allestimento alla superficie disponibile

Prima di iniziare, è fondamentale valutare lo spazio a disposizione. Una cucina con due isole necessita di una superficie minima di circa 25–30 m² per garantire una circolazione agevole. È fondamentale mantenere almeno 1 metro di distanza tra le isole e gli altri elementi d’arredo per evitare sensazioni di ingombro. Se lo spazio lo consente, si possono considerare configurazioni in parallelo, a L o persino diagonali. L’importante è rispettare una logica ergonomica: le aree di cottura, lavaggio e conservazione devono rimanere ben collegate tra loro. Anche l’illuminazione è fondamentale: delle sospensioni ben posizionate sopra ogni isola aiutano a definire visivamente lo spazio e garantiscono comfort.

Puntare su design e materiali per creare armonia

Infine, il successo di una cucina con due isole passa anche da un’estetica ben curata. Non si tratta solo di affiancare due blocchi, ma di creare una composizione coerente. La scelta dei materiali è essenziale: legno naturale, pietra Basaltina, laccature opache o finiture in cemento possono essere combinati per un effetto moderno ma accogliente. Si può scegliere una simmetria rigorosa oppure giocare sui contrasti per animare l’ambiente. È importante mantenere un’unità visiva con il resto della casa, soprattutto se si tratta di una cucina aperta sul soggiorno. Maniglie invisibili, contenitori integrati e piani di lavoro minimali contribuiscono a uno stile essenziale ma funzionale. In definitiva, la doppia isola diventa un vero elemento di design, tanto pratico quanto elegante.

Leggi anche Isola in cucina: il tocco di stile che fa la differenza