Ariete

Non vi è nulla di male nel decidere di usare il vostro presente per dare una mano a qualcuno, per fare qualcosa per gli altri. Ascoltate queste stelle che vi rendono generosi.

Toro

La Luna vi spingerà a riconoscere sempre una certa importanza agli altri, dandovi senza risparmiarvi, esprimendo emozione e un sincero coinvolgimento.

Gemelli

Venere vi porta in dono una bellezza che non ha regole, che si lascia ammirare senza voler imporre nulla a nessuno. Abbracciate ciò che vi piace senza dare giustificazioni.

Cancro

Per poter trascorrere un momento davvero bello e interessante, dovrete prima accendervi di passione, dando sfogo agli entusiasmi, regalandovi un tempo liberissimo.

Leone

Luna e Sole si parlano e si dicono cose. Per questo percepirete un certo equilibrio tra emozione e passioni, per questo capirete di poter fare ogni cosa senza sbagliare.

Vergine

Attenzione a non lasciare che le passioni di un Marte molto vicino prendano il sopravvento, facendovi fare o esprimere cose che non sempre vi saranno utili.

Bilancia

Riuscirete a fare qualcosa di pratico con l’aiuto di qualcuno che, stavolta, sembra essere davvero disposto a darvi una mano. Contate insomma sugli altri e non fate tutto da soli.

Scorpione

La Luna, nel segno, vi convincerà a vivere molto liberamente il presente, dando sempre ragione al vostro modo di essere, alla voglia di brillare un po’ con leggerezza.

Sagittario

Inutile cercare di capire o indovinare le ragioni di un certo malumore da parte di qualcuno. Semplicemente accettate la cosa, lasciando che tutto passi da sé.

Capricorno

Bello quando i pensieri si uniscono ai gesti, rendendovi persone che non si risparmiano, che sanno dare un senso a quello che sentono, che provano. Sarete amati da tutti.

Acquario

Dare troppa importanza a qualcosa, mettendoci davvero moltissimo, finirà per fare un favore solo agli altri, non aggiungendo niente di importante a voi.

Pesci

Non sempre avrete a che fare con persone di ottimo umore, forse perché loro non riusciranno ad esprimere bene quello che sentono, perché non si fideranno di niente.