La parola “brunch” deriva dall’unione delle due parole inglesi “breakfast” e “lunch”, cioè “colazione” e “pranzo”. Un buon brunch deve essere completo di tutto ciò che si possa desiderare per una colazione nutriente e che possa sostenerci fino alla cena, sostituendo il pranzo. Vediamo gli accessori che non possono mancare nell’apparecchiare la tavola per il brunch.

Apparecchiare la tavola per il brunch

Se stai organizzando un brunch a casa tua, oltre al menu devi anche pensare a come apparecchiare la tavola. È importante, infatti, curare ogni dettaglio per presentare agli ospiti una tavola chic, ma allo stesso tempo semplice ed elegante, senza sfarzi. Ci sono quindi alcuni accessori immancabili, ma se vuoi davvero sorprendere i tuoi ospiti devi anche pensare a qualcosa di originale. Di seguito, trovi alcune idee che potranno aiutarti ad apparecchiare la tavola per il brunch in modo impeccabile.

Come apparecchiare la tavola per il brunch

Come abbiamo detto, ci sono alcuni accessori che non possono mancare per rendere perfetta la tavola per il brunch. Vediamo quali sono.

Tagliere

Uno degli elementi fondamentali del brunch, che non è di solito presente nella classica colazione all’italiana, è la grande varietà di salumi. Prosciutto, bacon, salame e salamini vari la fanno da padrone. Ecco perché un funzionale ed elegante tagliere in legno non può mancare.

Caraffe, tazze e bicchieri

Nella colazione italiana siamo abituati a bere solo caffè e/o latte combinati in vari modi fra di loro. In un vero brunch non possono invece mancare i succhi di frutta, in grande quantità e varietà. Per questo motivo, delle caraffe in vetro sono un elemento essenziale. Per il tè ci saranno la teiera e le tazze. E per la birra (perché no?) dei fantastici boccali. Tu e i tuoi ospiti volete anche del vino o del prosecco? Non possiamo di certo proibirvelo, ma non dimenticate i calici!

Cestino del pane

Nel brunch è di solito disponibile molto pane, anche in questo caso di varie tipologie (pane classico, pane ai cereali di vari tipi, toast, eccetera). Il pane sarà fondamentale per gustare i salumi ma anche le marmellate, il salmone e così via. Un bel cestino del pane ci farà fare bella figura.

Piatti, posate e piattini vari

Oltre al piatto e le postate per ciascun commensale, saranno presenti anche molti piatti e piattini di portata. Nei piattini saranno posizionati ingredienti come il burro o il limone, essenziali se, ad esempio, nel brunch è offerto anche del salmone affumicato da gustare su fette di pane tostato.

Vasi, vasetti e ciotoline

Non possono mancare, in un vero brunch all’inglese, le marmellate ed il miele. Queste saranno servite in eleganti piccoli vasetti, con piattino sottostante, corredati da un cucchiaino e dallo spargimiele in legno. Non fare l’errore di servire in tavola direttamente la confezione della marmellata acquistato al supermercato! Se vuoi mangiare anche patatine fritte, olive all’ascolana, mozzarelline impanate, eccetera, avrai bisogno di altri vasetti o ciotoline per il ketchup, mayonese, salsa barbecue e così via.

Porta croissant

Non possono mancare in ogni colazione, e quindi anche nel brunch, i croissant. Come servirli? Si possono utilizzare dei cestini simili a quelli del pane oppure dei comodi porta brioches/croissant dotati, per i modelli più sofisticati, anche di un sistema elettrico che mantiene caldi e croccanti i nostri cornetti.

Schiaccianoci

Un brunch non è davvero proteico e nutriente se manca la frutta secca. Mandorle, noci e nocciole possono essere servite già sgusciate oppure accompagnate da uno schiaccianoci. In tal caso non dimenticare anche un piccolo recipiente in cui mettere i gusci vuoti. Puoi anche servire arachidi, anacardi, hot-rice e simili in apposite ciotoline. Le olive vanno bene ma, per carità, denocciolate!

Sale e pepe

Non essendo una classica colazione basata solo su pietanze dolci, nel brunch sono sempre necessari sale e pepe per condire uova, insalata, bacon, patatine fritte e tutto il resto. Dunque una saliera ed un macina pepe devono assolutamente trovare posto sulla tavola. Se c’è anche l’insalata, non dimenticare olio e aceto.

Porta frutta

In un buon brunch non può mancare la frutta. Servirà dunque una ciotola porta frutta abbastanza capiente da contenere una discreta quantità e varietà di frutti di stagione. Non dimenticare di prevedere i piatti e le posate destinate alla frutta. A seconda del tipo di frutta, valuta se siano necessari dei contenitori per le bucce.

Sushi e sashimi

Un tocco di estrosità particolare per il brunch consiste nel servire anche il sushi e/o sashimi. In questo caso avrai bisogno di tutti i relativi accessori: piatti, coppetta per la salsa di soya e, ovviamente, non potranno mancare le bacchette giapponesi (non fare l’errore di usare quelle cinesi: sono diverse!).

Come apparecchiare la tavola per il brunch con i fiori

Se ami i fiori, allora sulla tavola per il brunch non possono mancare! Sfrutta l’occasione del brunch con gli amici per arricchire la stanza di fiori vivaci e profumati senza investire cifre economiche esagerate. Vediamo alcune idee semplici e a poco prezzo.

Centrotavola con i fiori

La prima cosa da fare per abbellire la tua tavola per un brunch, consiste nel creare un centrotavola ricco di fiori colorati. Per realizzare questo progetto puoi usare un semplice contenitore di vetro rotondo, trasparente o colorato, da riempire preferibilmente con fiori freschi (ti consiglio di prediligere le rose rosse e gialle, le margherite e la gypsophila). In alternativa al contenitore di vetro puoi usare un cestino in vimini (quest’ultima soluzione è maggiormente adeguata alle occasioni informali, ma adeguata anche ad un brunch, indipendentemente dall’occasione ricorrente).

Contenitori ricchi di fiori

In aggiunta al centrotavola inoltre, puoi usare dei contenitori ricchi di fiori freschi, al cui interno sistemare fiori freschi o finti, colorati e con gambi lunghi. Prendi dunque delle ciotole di vetro trasparente e riempile d’acqua per metà, disponi qualche fiore dentro la ciotola e sistemala accanto al posto di ogni commensale. In alternativa ai fiori puoi riempire le ciotole con semplici petali colorati.

Segnaposto con i fiori

Un’altra idea originale per decorare la tua tavola con i fiori, consiste nel creare dei segnaposto con i fiori. Per realizzare questo progetto ti basta unire un fiore di plastica ad un pezzetto di cartoncino ritagliato, prediligendo un cartoncino dello stesso colore del fiore. Puoi acquistare i cartoncini presso le comuni copisterie. Se possiedi un livello sufficiente di capacità manuale con il decoupage inoltre, puoi decorare il cartoncino in modo vario e originale, utilizzando strass, perline e fiocchetti di velluto da incollare sopra il cartoncino. Successivamente dovrai scrivere il nome del tuo commensale su ogni bigliettino, e unire quest’ultimo al fiore di plastica tramite un nastro colorato.

