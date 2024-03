Come appendere le piante in bagno

A ppendere le piante in bagno è un modo fantastico per aggiungere un tocco di verde e freschezza a questa stanza. Ecco alcune idee e suggerimenti su come farlo.

Sfrutta la zona luminosa

Trova la zona più luminosa del bagno, magari vicino alla finestra, e appendi le piante al soffitto o ai reggitenda. I supporti delle tende sono perfetti per creare una composizione aerea con tillandsie e orchidee appese a fili in nylon. Puoi anche disporle su mensole o ceste in vimini senza utilizzare vasi.

Fissaggio al soffitto

Procurati dei fili in nylon da pesca e fissali al soffitto con ganci a uncino. Prendi dei piccoli supporti in legno a forma di disco o pezzi di corteccia e lega l’altra estremità del filo. Infine, fissa la pianta al legno con un elastico, senza usare colle. Puoi anche metterle adagiate sul davanzale o appese nel vano doccia.

Piante adatte al bagno

Aloe vera : cresce bene in un bagno con luce solare indiretta.

: cresce bene in un bagno con luce solare indiretta. Aspidistra : conosciuta come “pianta di piombo”, richiede pochissima cura e cresce bene in condizioni di scarsa luminosità.

: conosciuta come “pianta di piombo”, richiede pochissima cura e cresce bene in condizioni di scarsa luminosità. Aglaonema : un sempreverde cinese che sopravvive anche con poca acqua.

: un sempreverde cinese che sopravvive anche con poca acqua. Bambù: ideale per bagni ciechi con luce indiretta.

Consiglio generale

Evita di interrare le radici all’interno dei vasi e proteggile dalle temperature sotto i 5 °C.

Se opti per tillandsie o orchidee, ricordati che preferiscono ambienti luminosi, caldi e ricchi di umidità. Nebulizzale con acqua (senza calcare) ogni due o tre giorni.

Se temi di non avere il pollice verde, inizia con piante più facili da curare, come felci, pothos, edera o monstera.